Megérkezett a friss verdikt: ekkor indulhat be a magyar gazdaság, de van egy villogó vörös lámpa

Lassan véget érhetnek a mézeshetek a magyar gazdaság és a pénzügyi piacok kapcsolatában, miután a befektetők hónapokon át látványos bizalommal fogadták az áprilisi politikai fordulatot, a Tisza-kormány euróbevezetési ígéreteit és az Európai Unióval rendeződő kapcsolatokat. A forint jelentősen erősödött, az állampapírhozamok csökkentek, a piacok pedig egyelőre hajlandónak mutatkoztak elnézni, hogy a magyar gazdaság továbbra is csak nehezen kapaszkodik ki a többéves stagnálásból, miközben a költségvetési hiány a vártnál jóval nagyobbra duzzadt az Orbán Viktor vezette kormány választás előtti osztogatása, és a büdzsé túltervezése miatt.
A politikai változásoknak adott bizalmi előleg azonban nem tarthat örökké, és a következő hónapokban egyre inkább az döntheti el a befektetők hozzáállását, hogy a kormány képes-e a kedvező piaci hangulatot tényleges gazdasági fordulatra váltani. A bécsi Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) friss őszi előrejelzése éppen ezért különösen érdekes: miközben a közép-, kelet- és délkelet-európai gazdaságok többsége továbbra is viszonylag lendületes növekedésre számíthat,
Magyarország előtt egy jóval nehezebb, költségvetési kiigazítással és a növekedési modell átalakításával terhelt felzárkózási pálya rajzolódik ki.
A 11 közép- és kelet-európai uniós tagország súlyozott növekedése idén 2,2, jövőre 2,5, 2028-ban 2,7 százalék lehet, szemben a hat nyugat-balkáni gazdaság 3,2, 3,3 és 3,4 százalékos ütemével. Lengyelország 2026-ban 3,7 százalékkal bővülhet, és 2027-ben is 3 százalékot érhet el.
A régió teljesítményét az infláció újabb hulláma, a költségesebb államadósság-finanszírozás és a kínai verseny nehezíti. A wiiw szerint a korábbi, olcsó munkaerőre és német ipari megrendelésekre épülő modell helyét egyre inkább az EU-források, az automatizálás, a védelmi és energetikai beruházások veszik át.
Magyarország számára a 2026-os 1,7 százalékos GDP-növekedés már előrelépés, de még mindig elmarad az uniós régiós átlagtól, és csak szerény javulást jelent a 2024-es 0,7, illetve a 2025-ös 0,5 százalék után.
A wiiw 2027-re 2,6, 2028-ra 2,8 százalékos bővülést vár, tehát fokozatos gyorsulással számol, nem kiugró fellendüléssel. A magyar kormány a 2027-es költségvetés bemutatásakor csak a jövő évi növekedésre adott előrejelzést: a Pénzügyminisztérium 2,4 százalékos bővüléssel számolt.
Jövőre a magyar ütem már kissé meghaladhatja a 2,5 százalékos közép-kelet-európai uniós átlagot, megegyezhet a cseh növekedéssel, és felülmúlhatja Horvátország 2,5, Szlovákia 1,9 és Románia 1,6 százalékát. Lengyelország 3 százalékos, Bulgária 2,8 százalékos előrejelzése ugyanakkor továbbra is magasabb.
Mi hoz most megváltást?
Az idei fordulat egyelőre elsősorban a fogyasztásban látható: a magyar GDP 2026 első felében éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, miközben a háztartások költése az előző kormány választások előtti jövedelemnövelő intézkedései nyomán élénkült. A wiiw egész évre 4 százalékos reálfogyasztás-bővülést jelez, amely 2027-ben és 2028-ban egyaránt 2 százalékra lassulhat. A készletfelhalmozás ugyan javította a növekedési számokat, a tényleges állóeszköz-beruházások tovább zsugorodtak, a külkereskedelem pedig visszafogta a GDP-t az elemzők szerint. A szolgáltatások húzták a gazdaságot, az építőipar és az aszály sújtotta mezőgazdaság viszont fékezte – ez már várhatóan a héten megjelenő harmadik negyedéves növekedési adatból is látszódni fog.
Az iparban már erősebb a kilábalás jele: a jelentés szerint a feldolgozóipari rendelésállomány július végén 46 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, különösen az elektronikai és a járműipari termelés javult. A wiiw a teljes ipari kibocsátás 2026-os 3,5 százalékos növekedése után 2027-re 5,5, 2028-ra 6,5 százalékot prognosztizál, noha a német konjunktúra nem feltétlenül segít úgy, mint korábban. A német gyáripar javulását ugyanis részben a hadiipar és az adatközpontok kereslete hajtja, amelyből a hagyományos magyar autóipari beszállítók nem feltétlenül részesednek.
A háztartások vásárlóereje rövid távon kedvezőbb képet mutat, mint a beruházási statisztikák, a keresetek gyors emelkedése azonban várhatóan kifullad.
A wiiw-előrejelzés 2026-ra 6 százalékos reálbér-növekedést, 2027-re 2,5, 2028-ra 2 százalékot tartalmaz. Az átlagos nettó havi kereset 525 810 forintról 555 120, majd 580 380 forintra emelkedhet nominálisan. A munkanélküliségi ráta idén 4,4 százalék körül alakulhat, majd 4,3 és 4,2 százalékra csökkenhet, miközben a foglalkoztatottak száma 4,69 millióról 4,72 millióra nőhet 2028-ig.
A növekedési pálya legfontosabb változását a beruházások hozhatják:
bár a bruttó állóeszköz-felhalmozás a 2024-es 8,6 és a 2025-ös 2,8 százalékos visszaesés után idén további 1 százalékkal csökkenhet, jövőre azonban 5, 2028-ban már 10 százalékkal emelkedhet reálértéken.
Ez – a főleg EU-pénzek táplálta – gyorsulás kulcsfontosságú, mert a bérek termelékenységet meghaladó emelkedésére és a fogyasztás átmeneti ösztönzésére nem lehet tartós növekedést alapozni, ahogy arra a wiiw elemzői is figyelmeztetnek. A kutatóintézet ezért a korábbi, nagy állami támogatással megvalósuló autó- és akkumulátoripari óriásprojektek helyett több tudásintenzív beruházást, valamint a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztését szorgalmazza.
Az uniós pénzek újbóli hozzáférhetősége jelentős támaszt adhat a fordulathoz: a wiiw a Tisza Párt áprilisi választási győzelmét követő intézményi változásokkal és a Brüsszellel javuló kapcsolatokkal összefüggésben 6,4 milliárd euró helyreállítási támogatás, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel és további 6,4 milliárd euró kohéziós támogatás elérhetővé válásáról ír. A helyreállítási forrásokat a jelentés szerint 2026 végéig, a kohéziós pénzeket 2030 végéig lehet lehívni. A tényleges gazdasági hatás attól is függ, milyen gyorsan és milyen hatékonysággal jutnak el ezek a pénzek a beruházásokhoz; a fiskális szigor keresletfékező hatását részben ellensúlyozhatják.
A pénzügyi piacok már kedvezően reagáltak a politikai változásra: a jelentés kiemeli, hogy
a forint az áprilisi választás után 8-10 százalékkal erősödött, az állampapírhozamok pedig látványosan csökkentek.
A wiiw 2026-ra 365, 2027-re 370, 2028-ra ismét 365 forintos éves átlagos euróárfolyamot feltételez, szemben a 2025-ös közel 398 forinttal. A jegybanki alapkamat az év végi 5,5 százalékról 2027 végére 4,75, 2028 végére 4 százalékra mérséklődhet. Az erősebb deviza fékezi az importált inflációt, ugyanakkor különösen a hazai piacra termelő kisebb vállalatok árversenyképességét ronthatja.
A wiiw szerint a magyar éves infláció 2026-ban mindössze 1,9 százalék lehet, ami jóval alacsonyabb a közép-kelet-európai uniós országok 4 százalékos átlagánál.
A drágulás üteme 2027-ben 3 százalékra gyorsulhat, majd 2028-ban 2,5 százalékra lassulhat. Csehországban jövőre 2,8, Lengyelországban 3,5, Romániában 4,2 százalékos inflációval számolnak. A régióban az energiaárak emelkedése már megszakította a korábbi dezinflációt, a magyar helyzetet viszont egyelőre részben védi az erős forint. A jegybank új, 2,5 százalékos inflációs célja az előrejelzési időszak végére teljesülhet a bécsi szakértők szerint.
A magyar kilátások legnagyobb gyengesége a költségvetés: a jelentés 2026-ra a GDP 7,6 százalékának megfelelő államháztartási hiánnyal számol a tavalyi 4,7 százalék után – szemben a kormány 7,5 százalékos idei, módosított tervével szemben. Ez meghaladja a lengyel 6,7 és a román 6,2 százalékos prognózist is.
A deficit 2027-ben 5,8, 2028-ban 4,5 százalékra mérséklődhet a wiiw becslésében.
A múlt héten Kármán András által a jövő évi költségvetésben bemutatott pálya ennél jóval alacsonyabb hiányszámokat tartalmaz: 2027-ben 4,9, 2028-ban 4 százalékos szintet tartanának.
A wiiw esetében így az államadósság-rátánál is kicsit pesszimistább a kép: az idei 77,6 százalékos csúcsról jövőre 76,3, majd 2028-ban 75,1 százalékra ereszkedhet. A finanszírozási költségek enyhülése segíthet, de a következő években érdemi, tartós kiigazítás kell, miközben az egészségügy és az oktatás több forrást igényelne.
A külső egyensúly a költségvetésnél sokkal kedvezőbb, bár 2026-ban romlik: a folyó fizetési mérleg többlete a 2025-ös GDP-arányos 2,2 százalékról 0,5 százalékra apadhat, majd 2027-ben 1, 2028-ban 1,5 százalékra emelkedhet. Az áruexport értéke idén 2,2, jövőre 4, 2028-ban 4,7 százalékkal nőhet euróban, miközben 2026-ban az import ennél gyorsabban, 5,4 százalékkal bővülhet a bécsi elemzők szerint.
A wiiw forgatókönyvében Magyarország tehát 2027-től ismét valamivel gyorsabban haladhat a szűkebb régiónál, de a felzárkózást nem önmagában a kedvezőbb árfolyam vagy az uniós források biztosítják: a beruházások megtérülése, a termelékenység és a hiteles költségvetési konszolidáció dönti el, tartós lesz-e a fordulat – ez pedig a kormány teljesítményén múlik már.
Címlapkép forrása: EU
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