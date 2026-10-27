Megszólalt a Roszatom vezetője: a csúszások ellenére folytatják a paksi beruházás munkálatait

"Továbbra is aktívan dolgozunk, és az éves gyártási terv szerint haladunk. Novemberben várható a munkák következő átadási szakasza a magyar megrendelőnek. Terv szerint haladunk. Egyelőre még nem ismerjük pontosan a magyar kormány álláspontját, de dolgozunk, dolgozunk" - fogalmazott a Roszatom vezérigazgatója a TASZSZ orosz hírügynökség erre vonatkozó kérdésére válaszolva.
A beruházás jövőjéről egyelőre nem született végleges kormányzati döntés: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Portfolio-nak adott októberi interjújában arról beszélt, hogy Paks II. felülvizsgálata várhatóan az év végén vagy 2027 elején zárulhat le. A miniszter szerint a beruházás jelentős késésben van, a két új blokk legkorábban 2034–2035 körül valósulhatna meg.
A kormány a projekt jövőjét a meglévő paksi blokkok üzemidő-hosszabbításával, valamint az energiamix egyéb lehetőségeivel együtt vizsgálja.
Címlapkép forrása: Portfolio
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