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Megszólalt a Roszatom vezetője: a csúszások ellenére folytatják a paksi beruházás munkálatait
Gazdaság

Megszólalt a Roszatom vezetője: a csúszások ellenére folytatják a paksi beruházás munkálatait

MTI
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A Roszatom folytatja az aktív munkát a Paks II. projekten annak ellenére, hogy a cég nem ismeri teljes mértékben a magyar kormány álláspontját - jelentette ki kedden Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalat igazgatója.

"Továbbra is aktívan dolgozunk, és az éves gyártási terv szerint haladunk. Novemberben várható a munkák következő átadási szakasza a magyar megrendelőnek. Terv szerint haladunk. Egyelőre még nem ismerjük pontosan a magyar kormány álláspontját, de dolgozunk, dolgozunk" - fogalmazott a Roszatom vezérigazgatója a TASZSZ orosz hírügynökség erre vonatkozó kérdésére válaszolva.

A beruházás jövőjéről egyelőre nem született végleges kormányzati döntés: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Portfolio-nak adott októberi interjújában arról beszélt, hogy Paks II. felülvizsgálata várhatóan az év végén vagy 2027 elején zárulhat le. A miniszter szerint a beruházás jelentős késésben van, a két új blokk legkorábban 2034–2035 körül valósulhatna meg.

A kormány a projekt jövőjét a meglévő paksi blokkok üzemidő-hosszabbításával, valamint az energiamix egyéb lehetőségeivel együtt vizsgálja.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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