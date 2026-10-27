Mennyivel emelkedhet a minimálbér és a bérminimum? Kiterítették kártyáikat a munkaadók és a munkavállalók képviselői

Nem közeledtek a munkavállalói és a munkáltatói álláspontok a jövő évi bérekről a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) kedden.

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Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke az ülést követően az MTI-nek hangsúlyozta, a munkaadók javaslata továbbra is bruttó 4 százalékos jövő évi béremelés a miniminálbérre és a garantált bérminimumra egyaránt. Ha beleszámítják, hogy a minimálbérnél jövőre 9 százalék lehet a személyi jövedelemadó, akkor

számításuk szerint a munkaadói oldal javaslata nettó 14 százalékos minimálbér-emelésről szól.

Az ÁFEOSZ-COOP elnökének elmondása szerint a keddi bértárgyaláson a megállapodás közelébe se jutottak. A legutóbbi ülésen elhangzott szakszervezeti és munkáltatói álláspontok nem változtak. Az álláspontok közelítése érdekében a kormány képviselője javasolta, hogy a szakszervezet és a munkaadói oldal folytasson kétoldalú egyeztetéseket a bérekről. Abban maradtak, hogy megvárják az idei háromnegyedéves makrogazdasági adatokat, és utána ülnek ismét tárgyalóasztalhoz.

A munkavállalói oldalról Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke az MTI-nek azt mondta, álláspontjuk szerint a 3 éves bérmegállapodás keretében kellene tárgyalni a jövő évi bérekről az idei harmadik negyedéves makroadatok ismeretében.

A szakszervezeti elnök hangsúlyozta, mindenképpen szeretnének megállapodni a jövő évi bérekről.

Pénteken a jövő évi költségvetés beterjesztéséből már pontosabb információkat lehet látni a személyi jövedelemadó csökkentéséről, és szeretnék majd megismerni az idei harmadik negyedéves makroadatokat is. Ezt követően lehet visszatérni a tárgyalóasztalhoz - tette hozzá.

Zlati Róbert hangsúlyozta, a megállapodás érdekében kétoldalú tárgyalást is folytatni fognak a munkaadókkal, de ennek időpontjáról még nem egyeztettek.

Kármán András pénzügyminiszter Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a fórumon kollégáival bemutatták a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek delegáltjainak a kormány középtávú költségvetési tervét, amely a következő évek gazdaságpolitikájának irányát jelöli ki.

A pénzügyminiszter bejegyzésében jelezte: azt, hogy ez az irány konkrétan milyen intézkedésekben, milyen ütemezéssel valósul meg, a jövőben is a szakmai szervezetekkel és az érdekképviseletekkel közösen akarják kialakítani. A keddi egyeztetés ennek a munkának nem a vége, hanem a kezdete, az ott elhangzott észrevételeket a végrehajtás során figyelembe veszik - ígérte.

A tervet szerdán a szélesebb nyilvánossággal is megosztják. Hisznek benne, hogy felelős, átlátható, és jól átgondolt gazdaságpolitikával ismét tartós növekedési pályára állíthatják Magyarországot - hangsúlyozta Kármán András.

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