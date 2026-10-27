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Minimálbér 2027: folytatódik a bérharc, ami mostantól állóháború
Gazdaság

Minimálbér 2027: folytatódik a bérharc, ami mostantól állóháború

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Megállapodás nélkül zárult a jövő évi bértárgyalások második fordulója, a felek álláspontja egy jottányit sem közeledett egymáshoz. A munkáltatók jövőre csak 4 százalékkal emelnék a minimálbért és a garantált bérminimumot, a szakszervezetek viszont ragaszkodnak a hároméves bérmegállapodáshoz és a 12-14 százalékos emeléshez. A munkaadók azonban semmisnek tekintik a korábbi megállapodást, mivel szerintük a gazdaság alig nőtt.
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Katonai szakzsargonban fogalmazva beásták magukat a felek a bérálláspontjaik mögé. Sem a munkáltatók, sem a munkavállalók nem hajlandók engedni az álláspontjukból. A cégvezetők csak 4 százalékos béremelést adnának jövőre a minimálbéresek és a garantált bérminimumot keresők számára is, míg a szakszervezetek ragaszkodnak a 3 éves bérmegállapodáshoz, és 12-14 százalékos béremelést szeretnének elérni.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának keddi ülése után a Portfolio-nak úgy nyilatkozott, hogy részt vett Kármán András pénzügyminiszter is, aki tartott egy tájékoztatót a középtávú költségvetési elképzelésekről, de nem adott konkrét adatokat a 2027-es költségvetésről, mert azt csak pénteken nyújtják be az Országgyűlésnek. Az szja-csökkentés és az adó mérséklésével kapcsolatban is vannak sötét foltok, tette hozzá Zlati Róbert, aki szerint kérdéses, hogy milyen mértékben csökken az adó a mediánbérig.

Kármán András pénzügyminiszter Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a fórumon kollégáival bemutatták a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek delegáltjainak a kormány középtávú költségvetési tervét, amely a következő évek gazdaságpolitikájának irányát jelöli ki.

A pénzügyminiszter bejegyzésében jelezte: azt, hogy ez az irány konkrétan milyen intézkedésekben, milyen ütemezéssel valósul meg, a jövőben is a szakmai szervezetekkel és az érdekképviseletekkel közösen akarják kialakítani. A keddi egyeztetés ennek a munkának nem a vége, hanem a kezdete, az ott elhangzott észrevételeket a végrehajtás során figyelembe veszik - ígérte.

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A tervet szerdán a szélesebb nyilvánossággal is megosztják. Hisznek benne, hogy felelős, átlátható, és jól átgondolt gazdaságpolitikával ismét tartós növekedési pályára állíthatják Magyarországot - hangsúlyozta Kármán András.

Zlati Róbert szerint a megállapodás a célja mindenkinek, mert senki nem hagyta ott a tárgyalóasztalt, de a munkavállalói szervezetek a létező, 3 éves bérmegállapodást továbbra is irányadónak tekintik. „A magunk részéről továbbra sem dobtuk ki az ablakon a 3 éves bérmegállapodást. Várjuk a 3. negyedévi gazdasági adatokat, meg persze a jövő évi adótervek részleteit is, hogy a 15-ről 9 százalékra csökkenő személyi jövedelemadó ténylegesen mit hozhat a minimálbéreseknek, illetve, hogy bruttó 680 ezer forintos fizetésig mit takar a sávos adócsökkentés” – összegezte a jövő évi bértárgyalások második fordulóját Zlati Róbert. Ettől függetlenül a munkavállalói oldal 4 százalékos béremelési ajánlatát nem tartjuk elfogadhatónak, szövegezte le.

A munkáltatói oldal részéről a Portfolio Ádám Imrét, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ügyvezető elnökségi tagját érte el. Megerősítette, hogy a bértárgyalásokon egy jottányit sem közeledtek egymáshoz az álláspontok.

A munkavállalói oldal megmakacsolta magát és ragaszkodik a 3 éves bérmegállapodáshoz, vagyis a 14 százalékos minimálbér-emeléshez

– vélekedett. A magunk részéről a bérmegállapodást semmisnek tekintjük, hiszen az elmúlt 4 évre visszamenőleg alig 1,2 százalékot nőtt a gazdaság. Nincs olyan helyzet, hogy a korábbi ajánlatunkon emeljünk, ezért jövőre továbbra is 4 százalékkal emelnénk a minimálbért és a garantált bérminimumot” – közölte Ádám Imre.

„A 3. negyedéves gazdasági eredményeket várják a munkavállalói oldal részéről, de szerintünk ez nem sok mindenen fog változtatni. Sőt, idén a 3. negyedév biztos, hogy nem hozott erős gazdasági teljesítményt, hiszen a szárazság és a Duna alacsony vízállása miatt akkor kellett a Paksi Atomerőmű működését visszafogni, emellett energiakorlátozás volt, nagyon meleg, az ipari cégek pedig ekkor lépték meg a nagyobb leállásokat” – összegzett Ádám Imre.

November végéig kellene megállapodni a bérekről, hogy az új fizetésekkel a cégek már tudjanak számolni januártól. Újabb bértárgyalási időpont még nincs, a következő egyeztetés legkorábban jövő héten várható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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