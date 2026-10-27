Mitől lehet Magyarország nyertese az AI-korszaknak?

Az AI-ról szóló gazdasági vita könnyen technológiai versennyé egyszerűsödik. Kinek van jobb modellje, több grafikai processzora (GPU), nagyobb adatközpontja vagy több AI-mérnöke? Egy Magyarország méretű ország számára azonban valószínűleg nem ez a legfontosabb kérdés. Nem fogunk saját OpenAI-t, Anthropicot vagy Google DeepMindot építeni, és nem is ettől függ majd, hogy nyertesei vagy vesztesei leszünk-e az átalakulásnak. A valódi kérdés inkább az, hogy az AI által létrehozott gazdasági értékből mennyi keletkezik és marad Magyarországon. Lesznek-e itthon olyan vállalatok, amelyek saját technológiát, terméket és szellemi tulajdont építenek? Képesek leszünk-e a ma tranzakciós vagy végrehajtási feladatokat végző embereket magasabb hozzáadott értékű szerepekbe áthelyezni? Tudják-e majd a magyar vállalkozások úgy használni az AI-t, hogy az irányítási és megfelelési költségei ne eméssze fel a termelékenységi nyereséget? És részei leszünk-e azoknak a nemzetközi kutatási, szabványalkotási és tudáshálózatoknak, ahol a technológia következő generációja formálódik?

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Korábban már írtam arról, hogy az AI különösen kényelmetlen kérdéseket vet fel Magyarország hagyományos növekedési modelljével kapcsolatban. Az elmúlt évtizedekben sikeresen építettünk a külföldi működőtőkére, az ipari termelésre és az üzleti szolgáltató központokra. Ez önmagában nem kudarc. A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) 2025-ös felmérése szerint már 245 business service center működött Magyarországon 118 543 munkavállalóval, és a szektor az utóbbi években egyre összetettebb, magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket is Magyarországra hozott.

Az AI azonban megváltoztatja azt, hogy ebben a modellben hol lesz szükség emberi munkára. A standardizálható, jól dokumentálható és végrehajtás-intenzív feladatok egy része egyre nagyobb mértékben automatizálható. Ez nem azt jelenti, hogy százezres nagyságrendben egyszerűen eltűnnek munkahelyek. Azt viszont igen, hogy

ugyanannak a gazdasági értéknek az előállításához néhány év múlva más kompetenciákra, más munkamegosztásra és sok esetben más létszámra lesz szükség.

Ezért az AI-korszak magyar versenyképességi stratégiájának nem az lehet az elsődleges célja, hogy konzerválja a jelenlegi gazdasági struktúrát. Inkább azt kellene elérnie, hogy minél gyorsabban elmozduljunk az olcsóbb végrehajtásból a magasabb hozzáadott érték, a saját technológia, a döntéshozatal és a tudásintenzív tevékenységek felé.

Nem elég technológiát importálni, tulajdont is kell építeni

Ebben az egyik legfontosabb kérdés a hazai tulajdonú, skálázható vállalkozások létrejötte. Az AI különleges lehetőséget teremt erre, mert bizonyos vállalati funkciókban jelentősen csökkentheti a skálázáshoz szükséges humán kapacitást. Egy kis csapat ma olyan terméket vagy szolgáltatást építhet, amelyhez korábban sokkal nagyobb szervezetre lett volna szükség. Ez azt is jelenti, hogy egy néhány tucat embert foglalkoztató, egy vagy néhány tulajdonossal működő technológiai cég rövid idő alatt jelentős árbevételt, profitot és vállalatértéket érhet el.

Ehhez azonban tőke kell. A startupok és különösen a deep-tech cégek esetében sokszor hosszú időn keresztül kell finanszírozni a fejlesztést, mielőtt stabil pozitív cash-flow keletkezik. Ebben kulcsszerepe van a kockázati tőkének. Ezért versenyképességi szempontból is érdemes figyelni például a jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló vagyonadó-tervezet vitáját. A kérdés nem kizárólag az, indokolt-e a nagyon magas vagyonok nagyobb közteherviselése. Egy startup vagy gyorsan növekvő technológiai vállalkozás esetében a cég értéke és az alapító tényleges fizetőképessége teljesen eltérhet egymástól.

Ha egy startupba kockázati tőkét fektetnek, az alapító tulajdonrésze papíron jelentős értéket képviselhet, miközben a befektetett pénz nem az alapító magánvagyona. A vállalat bankszámláján van, és fejlesztésre, munkaerőre, piacra lépésre és runway-ra szolgál. Egy éves, a vállalat értékéhez kapcsolódó személyes adókötelezettség ezért olyan likviditási igényt teremthet, amely mögött még nincs realizált magánjövedelem.

Nem véletlen, hogy a magyar vállalkozói érdekképviseletek a tervezetről szóló egyeztetés során már felvetették a működő vállalkozói vagyon speciális kezelését. Az alapvető gazdaságpolitikai kérdés itt az, milyen ösztönzőt szeretnénk teremteni: arra biztatjuk-e a vállalkozót, hogy a tőkét a növekedésben tartsa, vagy olyan helyzetet hozunk létre, amelyben a vállalati érték növekedése személyes likviditási kötelezettséget generál.

Ha több magas hozzáadott értékű, magyar tulajdonú vállalatot szeretnénk, akkor a tőkét befelé kell húzni a rendszerbe, és különösen óvatosan kell bánni minden olyan ösztönzővel, amely a növekedési szakaszban likviditást von ki a vállalkozótól vagy a vállalkozásból.

A következő verseny a skillekért folyik

A tőke önmagában természetesen kevés. Az AI-átmenet másik kritikus kérdése az lesz, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akiknek a jelenlegi munkája jelentősen átalakul. A World Economic Forum 2025-ös Future of Jobs kutatásában a megkérdezett munkáltatók 63 százaléka a skill gapet nevezte a vállalati átalakulás egyik legnagyobb akadályának. A válaszadók becslése alapján

2030-ig minden száz munkavállalóból 59-nek valamilyen upskillingre vagy reskillingre lesz szüksége.

A leggyorsabban növekvő képességek között az AI és big data mellett technológiai műveltség, kiberbiztonság, analitikus gondolkodás, rugalmasság és kreatív gondolkodás szerepel.

Magyarország esetében ennek különösen nagy a tétje. Egy olyan gazdaságban, ahol közel 120 ezer ember dolgozik business service centerekben, nem lehet a munkaerőpiaci stratégia arra építeni, hogy a mai job title-okat próbáljuk változatlanul megőrizni. A kérdés inkább az, milyen gyorsan tudjuk az embereket a végrehajtás-fókuszú feladatoktól a mérlegelés, döntés-fókuszú munkák felé mozgatni, a tranzakciófeldolgozástól a kivételkezeléshez és döntéstámogatáshoz, a riportkészítéstől az elemzéshez, a rutinszerű tudásmunkától pedig az AI-val támogatott magasabb hozzáadott értékű szerepekhez.

Ez sokkal több, mint általános AI-training vagy prompt engineering. Stratégiai munkaerő tervezést igényel: azt kell látni, mely feladatok automatizálhatók, melyek alakulnak át, hol jön létre új kereslet, milyen kompetenciák lesznek szükségesek, és kik azok a mai munkavállalók, akik reálisan átvihetők ezekbe a szerepekbe. Az átképzést ráadásul nem akkor kell elkezdeni, amikor egy munkakör már megszűnt. Mire a probléma a létszámtervben láthatóvá válik, sokszor éveket veszítettünk.

A jó szabályozás nem a legkevesebb szabályozás

A harmadik kérdés a governance. Európában erről hajlamosak vagyunk binárisan gondolkodni: vagy innovációbarátak vagyunk, vagy szabályozunk. Ez félrevezető dilemma. Az AI-nak valódi kockázatai vannak. Nemcsak adatvédelmi vagy diszkriminációs kockázatai, hanem üzleti, működési, reputációs és egyre inkább agentic környezetben kontroll- és jogosultsági kockázatai is. Ezek kezelése nem opcionális. A kérdés az, hogyan lehet mindezt arányosan megtenni.

Az AI-kockázat ugyanis nem lineárisan skálázódik a vállalat méretével. Egy ötvenfős cég is használhat személyes adatokat kezelő toborzó rendszert vagy bármilyen egyéb, érzékeny adatokhoz hozzáférő automatizált munkafolyamatot. A kockázat ettől nem lesz automatikusan századakkora, mint egy nagyvállalatnál. A kisebb cégnek viszont nincs húszfős jogi, adatvédelmi, kiberbiztonsági és AI-governance szervezete.

Ha egy AI-megoldás által létrehozott termelékenységi többlet kisebb, mint a szükséges irányítási, dokumentációs és megfelelősségi költsége, akkor gazdaságilag nem alátámasztható a bevezetés. Nem azért nem vezetik be a technológiát, mert nem működik, hanem mert az ellenőrzés költsége meghaladja az értékét.

Éppen ezért üdvözlendő, hogy a magyar szakértőknek is egyre közvetlenebb lehetőségük van bekapcsolódni a mesterséges intelligenciáról szóló uniós jogszabály (AI Act) végrehajtását meghatározó szabványosítási folyamatba. Magam is részt veszek az MSZT CEN-CENELEC JTC 21 munkáját követő magyar tükörbizottság munkájában.

Az Európai Bizottság 10 olyan területre kért harmonizált szabványokat a CEN és CENELEC közös JTC 21 bizottságától, amelyek között szerepel a kockázatkezelés, adatirányítás és adatminőség, naplózás, átláthatóság, emberi felügyelet, pontosság, robusztusság, kiberbiztonság, minőségirányítás és megfelelőségértékelés. Ha egy harmonizált szabvány hivatkozása megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, annak alkalmazása az általa lefedett AI Act-követelményekre megfelelőségi vélelmet adhat. Ezért fontos, hogy Magyarország ne csak akkor szembesüljön a szabályokkal, amikor azok már elkészültek.

Különösen fontos ez egy kis nyelvi piac esetében. Egy AI-rendszer angol nyelvű teljesítménye, torzítási mintázata vagy megbízhatósága nem garantálja ugyanazt a működést magyar környezetben. A reprezentativitás ezért hatással lehet arra, hogy a később alkalmazandó módszertanok mennyire működnek kis nyelveken és kisebb piacokon.

Legalább ennyire fontos az AI-rendszereket bevezető vállalatok nézőpontja. A magyar cégek többsége várhatóan nem alapmodelleket fejleszt, hanem más szolgáltatók AI-megoldásait vezeti be és használja. Számukra az a gyakorlati kérdés, hogy milyen megfelelőséget kell saját maguknak igazolniuk, mire támaszkodhatnak a szolgáltató által biztosított bizonyítékokból és ellenőrzésekből, mit kell helyben újravizsgálniuk, és hogyan oszlik meg a felelősség az AI értéklánc szereplői között.

Az uniós szabályozásban ez a szempont egyre hangsúlyosabban jelenik meg. Az AI Act kifejezetten előírja, hogy a tagállamok a kis- és középvállalkozások, startupok és az AI-rendszereket bevezető szervezetek számára célzott képzést, külön tájékoztatási és kapcsolattartási lehetőségeket, szabályozói tesztkörnyezetekhez való hozzáférést, valamint a szabványosításban való részvételhez támogatást biztosítsanak. Az EU 2026-os egyszerűsítési lépései tovább erősítették ezt az irányt: a kisebb vállalatok számára arányosabb megfelelési követelményeket és szélesebb hozzáférést igyekeznek biztosítani a szabályozói tesztkörnyezetekhez.

A jó AI-irányítás ezért a tényleges kockázattal arányos, és úgy kezeli azt, hogy közben a megfelelés költsége ne eméssze fel az AI használatából származó gazdasági előnyt. Magyarország számára ehhez nemcsak jól kialakított szabályokra, hanem gyakorlati megvalósítási támogatásra, közös módszertanokra, szabályozói tesztkörnyezetekre, valamint a kisebb vállalatok számára is hozzáférhető ellenőrzési és megfelelőségigazolási infrastruktúrára lesz szükség.

Nem kell mindent itthon feltalálni

Egy kis ország számára nem reális cél, hogy a legfejlettebb AI-kutatás minden fontos területén önállóan építsen fel kritikus tömeget. Sokkal fontosabb, hogy a magyar egyetemek, kutatók, vállalatok és civil szereplők jelen legyenek azokban a nemzetközi hálózatokban, ahol a következő évtized technológiai és irányítási megoldásai formálódnak.

Magyarország nem nulláról indul. A HunAIFA révén például Magyarország bekerült az európai AI Factory Antenna hálózatba; az európai AI Factory program kifejezetten az AI-infrastruktúrához, számítási kapacitáshoz és innovációs ökoszisztémához való hozzáférést próbálja szélesíteni startupok és kkv-k számára is.

De az egyes európai projektekben való részvétel önmagában még nem elég. Az a kérdés, hogy lesz-e belőle tartós tudástranszfer, közös kutatás, kutatói és szakember-mobilitás, új vállalkozások, vállalati együttműködések és olyan informális szakmai kapcsolatrendszer, amelyhez a magyar kutatók és cégek folyamatosan hozzáférnek.

Jó benchmark az ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), amely ma 47 európai site-ot, 19 országot, több mint 2300 tagot, 16 nemzetközi kutatási programot és több mint 500 PhD-hallgatót és posztdoktori kutatót kapcsol össze. A jelenlegi nyilvános site-listán nem szerepel magyar ELLIS-site. Ez nem jelenti azt, hogy magyar kutatók ne lennének jelen az európai AI-kutatásban, de jól mutatja, hogy az intézményi integrációban még van tér előrelépésre.

És ebben nemcsak az egyetemeknek van szerepük. Az AI társadalmi hatásai között ott van a foglalkoztatás, a diszkrimináció, az adatvédelem, a hozzáférhetőség, a munkavállalói jogok és az emberi felügyelet kérdése is. Ezért a nemzetközi kutatási és szabványosítási hálózatokban a civil szféra és a társadalomtudományok jelenléte ugyanolyan fontos lehet, mint a technológiai szakértelem.

A cél nem egyszerűen minél több EU-s kutatási pénzt hazahozni. Inkább az, hogy Magyarország aktív része legyen azoknak a hálózatoknak, ahol tudás keletkezik, majd ebből itthon tehetség, technológia és üzleti érték épüljön.

Az AI-nak el is kell jutnia a magyar vállalatokhoz

Mindez kevés lenne, ha az AI szélesebb körű alkalmazása csak néhány multinacionális vállalatra, technológiai start-upra és egyetemi kutatócsoportra korlátozódna. Az Eurostat szerint 2025-ben az EU legalább tíz főt foglalkoztató vállalatainak 20%-a használt legalább egy AI-technológiát. Magyarországon az arány körülbelül 10,5% volt. Dániában 42, Finnországban 37,8, Svédországban 35%.

A vállalatméret szerinti különbség legalább ennyire fontos. EU-szinten a nagyvállalatok 55%-a használt AI-t 2025-ben, a kkv-knál viszont csak 18,9% volt az arány. Ez talán az egyik legfontosabb versenyképességi különbség.

Az AI gazdasági hatásának jelentős része nem abból fog származni, hogy létrejön tíz látványos AI-startup. Hanem abból, hogy egy ötszáz fős magyar gyártócég gyorsabban tervezi a termelést, egy ötvenfős szolgáltató cég automatizálja az adminisztrációját, egy logisztikai vállalkozás pontosabb forecastot készít, vagy egy középvállalat AI-val támogatja az értékesítőit és a döntéshozóit. Ha ezek az eszközök elsősorban a nagyvállalatok számára hozzáférhetők, az AI nem csökkenti, hanem növelheti a magyar gazdaságon belüli termelékenységi különbséget.

Ezért a kkv-k AI-használatának támogatását nem technológiai evangelizációként kellene kezelni. Nem az a cél, hogy minél több vállalat elmondhassa magáról, hogy használ mesterséges intelligenciát, hanem az, hogy ott alkalmazza, ahol az mérhető gazdasági értéket teremt.

Ehhez pedig hozzá kell férnie a szükséges tudáshoz, infrastruktúrához és tőkéhez, valamint olyan arányos irányítási és megfelelési megoldásokhoz, amelyek nem teszik gazdaságtalanná az AI bevezetését.

Nem AI-stratégiára, hanem gazdasági átmeneti stratégiára van szükség

Talán ez az egész vita legfontosabb tanulsága. Az AI-versenyképességet könnyű technológiai kérdésként kezelni. Legyen adatközpontunk, AI-stratégiánk, több AI-szakemberünk és több AI-projektünk. Ezek mind fontosak, de önmagukban kevesek. Magyarország számára az AI alapvetően gazdasági alkalmazkodási kérdés.

A technológia egyszerre csökkenti bizonyos, eddig Magyarországra telepített feladatok és munkakörök iránti keresletet, felértékeli a magasabb szintű tudást és döntési képességet igénylő munkát, lehetővé teszi, hogy kisebb csapatok is nemzetközileg skálázható vállalkozásokat építsenek, és minden korábbinál fontosabbá teszi, hogy egy ország milyen gyorsan képes a tőkét, a tudást és a munkaerőt az újonnan kialakuló lehetőségek felé átcsoportosítani.

Ha erre jól reagálunk, az AI lehetőség arra, hogy Magyarország feljebb lépjen az értékláncban: több saját tulajdonú, exportképes technológiai vállalkozással, magasabb hozzáadott értékű üzleti szolgáltatásokkal, produktívabb kkv-kkal és olyan munkaerővel, amely nem az alacsonyabb költségével, hanem a tudásával versenyez.

Ehhez azonban konzisztens ösztönzők kellenek. Nem érdemes egyszerre azt mondani a vállalkozónak, hogy építsen skálázható technológiai céget, miközben a még nem realizált vállalatérték növekedése új likviditási terhet teremthet számára. Nem érdemes reskillingről beszélni anélkül, hogy lenne valódi út a mai munkából a holnapi szerepekbe. Nem érdemes úgy felelős AI-használatot elvárni, hogy a szükséges irányítási, ellenőrzési és megfelelési költségek egy kisebb vállalatnál meghaladják az AI alkalmazásából származó gazdasági előnyt. És nem érdemes nemzeti AI-ambíciókról beszélni úgy, hogy közben csak periférikusan kapcsolódunk azokhoz a nemzetközi hálózatokhoz, ahol a technológia, a szabványok és a tudás formálódnak.

A kérdés nem az, hogy Magyarország tud-e versenyezni az Egyesült Államokkal vagy Kínával az AI-modellek fejlesztésében.

A kérdés az, hogy egy kis, nyitott, erősen export- és külfölditőke-függő gazdaság milyen gyorsan tud alkalmazkodni ahhoz, hogy az AI újrarendezi a tőke, a munka és a tudás értékét. Ebben viszont igenis lehet versenyezni.

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