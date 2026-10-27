Napsütés váltja az esőzést Magyarországon: mutatjuk, hol fordulhat elő zápor

Az előrejelzés szerint az ország döntő részén gyengén felhős, napos idő várható. Csupán a keleti országrészben lehetnek időszakosan felhősebb körzetek, a Tiszántúlon pedig az északi szél élénkülhet meg.

A korábbi tartós esőzéseket okozó csapadékrendszer lassan legyengült az északkeleti régióban, aminek nyomán egy erőteljes összeáramlási zóna jött létre az Eger–Békéscsaba sáv környezetében.

Ebben a zónában helyenként intenzívebb záporok is kialakultak, míg a Dunántúlra csak kisebb csapadékgócok sodródtak be.

"A mennyiség nem volt eget rengető, sőt a Dunántúlon gyakorlatilag jelentéktelennek bizonyult", az északkeleti és keleti harmadban ugyanakkor nagyobb területen is mértek néhány milliméternyi csapadékot. A mérőállomások adatai alapján a legtöbb eső az összeáramlási vonal mentén kipattant erősebb záportömbökből hullott, a legnagyobb mennyiséget Kiskörén regisztrálták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images