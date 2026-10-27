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Napsütés váltja az esőzést Magyarországon: mutatjuk, hol fordulhat elő zápor
Gazdaság

Napsütés váltja az esőzést Magyarországon: mutatjuk, hol fordulhat elő zápor

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Jellemzően derült, napos és száraz időre van kilátás az országban 12 és 16 Celsius-fok közötti csúcsértékekkel, bár az északkeleti és keleti térségekben a korábbi csapadékrendszer nyomán még előfordulhatnak záporok – derült ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az előrejelzés szerint az ország döntő részén gyengén felhős, napos idő várható. Csupán a keleti országrészben lehetnek időszakosan felhősebb körzetek, a Tiszántúlon pedig az északi szél élénkülhet meg.

A korábbi tartós esőzéseket okozó csapadékrendszer lassan legyengült az északkeleti régióban, aminek nyomán egy erőteljes összeáramlási zóna jött létre az Eger–Békéscsaba sáv környezetében.

Ebben a zónában helyenként intenzívebb záporok is kialakultak, míg a Dunántúlra csak kisebb csapadékgócok sodródtak be.

"A mennyiség nem volt eget rengető, sőt a Dunántúlon gyakorlatilag jelentéktelennek bizonyult", az északkeleti és keleti harmadban ugyanakkor nagyobb területen is mértek néhány milliméternyi csapadékot. A mérőállomások adatai alapján a legtöbb eső az összeáramlási vonal mentén kipattant erősebb záportömbökből hullott, a legnagyobb mennyiséget Kiskörén regisztrálták.

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EGER előrejelzés
Másik település
27
kedd
Derült
14°C
2°C
0 mm
28
szerda
Derült
18°C
5°C
0 mm
29
csütörtök
Fátyolfelhős
16°C
7°C
0 mm
30
péntek
Kissé felhős
16°C
5°C
0.1 mm
31
szombat
Borult
12°C
4°C
0 mm
01
vasárnap
Derült
12°C
3°C
0 mm
02
hétfő
Közepesen felhős
12°C
4°C
0.2 mm
03
kedd
Közepesen felhős
11°C
3°C
1.7 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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