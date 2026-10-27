Nemzetközi hajsza indult: elfogatóparancs a lélegeztetőgép-biznisz cégvezetője ellen

Pénzmosás és költségvetési csalás gyanúja miatt csaptak le a hatóságok egy bűnszervezetre, amely a koronavírus-járvány idején lélegeztetőgépek és maszkok állami beszerzésével élve ért el törvénytelen előnyt.

A csoport több mint hárommilliárd forintot mosott tisztára, az államkasszának pedig 660 millió forintos kárt okozott - írja cikkében a 24.hu.

A hatóságok tájékoztatása szerint a hálózat irányítói a pandémia alatt a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötöttek szerződést. A megállapodás értelmében Kínából szereztek be 800 lélegeztetőgépet és hárommillió egészségügyi maszkot, amiért az állam összesen 15,6 milliárd forintot fizetett ki.

Az elkövetők a beszerzéssel milliárdos nyereséget értek el, az adófizetési kötelezettségüket viszont egy fiktív céghálózaton keresztül kerülték el.

A szervezet élén egy korábban a Budapesti Értéktőzsdén is jegyzett részvénytársaság állt. Az adóterhek elcsalásához a láncolatba bevont, érdemi tevékenységet nem végző fantomcégek valótlan tartalmú, informatikai szolgáltatásokról szóló számlákat állítottak ki. Ezzel a módszerrel jogosulatlanul csökkentették az eszközök értékesítése után fizetendő általános forgalmi adót.

A jogellenesen megszerzett profit egy részét az Egyesült Arab Emírségekbe utalták át, a fennmaradó összeget pedig belföldön vették fel készpénzben.

A hajnali, Ausztriára is kiterjedő összehangolt razzia során a pénzügyi nyomozók mintegy 1,5 milliárd forint értékű vagyont zároltak és foglaltak le. Az osztrák hatóságok európai elfogatóparancs alapján egy embert őrizetbe vettek, Magyarországon pedig további tizenegy gyanúsítottat hallgattak ki, akik közül ketten szintén őrizetbe kerültek. A hálózat egyik főszervezője megszökött, ellene nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, és a hatóságok feltételezése szerint jelenleg Indonéziában bujkál.

Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt folytat nyomozást.

Ezzel párhuzamosan a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanújával is eljárást folytat, ez a szál kifejezetten a túlárazottan megvásárolt eszközök használhatóságát és a beszerzés körülményeit vizsgálja.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert