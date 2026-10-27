Reagált a Fidesz a Nagy Márton utazásai miatt tett feljelentésre

Rágalomhadjáratnak nevezte a Fidesz, hogy a Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter külföldi utazásai miatt. A párt közleménye szerint a nemzeti kormány minisztereinek hivatalos útjai „mindig szabályszerűek és célszerűek voltak”.

Most Kármán András folytatja a Tisza-kormány rágalomhadjáratát a nemzeti kormány miniszterei ellen. Nevetséges és szánalmas, hogy a miniszteri delegációk külföldi kiküldetéseibe kötnek bele

– áll a Fidesz keddi közleményében, amit az MTI írt meg.

A párt szerint a miniszteri utak „minden esetben a kormány engedélye és döntése alapján valósultak meg”, és a közlemény visszautasítja azt, amit „alaptalan feljelentésdömpingnek” nevez „A pénzügyminiszter jobban tenné, ha elődje rágalmazása helyett azt csinálná, ami a dolga, és erejét a gazdasági bajok megfékezésére fordítaná” – írják, amely közleményt a Volt Miniszterelnök Titkársága jegyzi, kiadója a Fidesz.

A Pénzügyminisztérium hétfőn tett feljelentést hűtlen kezelés és költségvetési csalás, valamint hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. A tárca szerint a kár meghaladja a 100 millió forintot, ami a Btk. szerint különösen nagy vagyoni hátránynak minősül. A minisztérium belső vizsgálata szerint Nagy Márton és delegációja 2023 és 2026 között 32 országba és 51 városba utazott. A 115 külföldi éjszaka szállásfoglalásai összesen 51,9 millió forintba kerültek, ami éjszakánként átlagosan 451 ezer forint. A foglalások rendszeresen ötcsillagos szállodaláncokhoz, köztük a Four Seasons és a Ritz-Carlton hoteljeihez kötődtek.

Boda Nikoletta államtitkár két tételt emelt ki:

A januári ECOFIN-ülésre közel egymillió forintot fizettek két éjszakára egy szobáért, Nagy Márton viszont az ülés kezdete előtt hazaindult.

Egy másik alkalommal 12,5 millió forintot fizettek egy charterjáratért Brüsszel és Bruges között, ami 88 kilométer.

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