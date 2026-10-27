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Reagált a Fidesz a Nagy Márton utazásai miatt tett feljelentésre
Gazdaság

Reagált a Fidesz a Nagy Márton utazásai miatt tett feljelentésre

MTI
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Portfolio
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Rágalomhadjáratnak nevezte a Fidesz, hogy a Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter külföldi utazásai miatt. A párt közleménye szerint a nemzeti kormány minisztereinek hivatalos útjai „mindig szabályszerűek és célszerűek voltak”.

Most Kármán András folytatja a Tisza-kormány rágalomhadjáratát a nemzeti kormány miniszterei ellen. Nevetséges és szánalmas, hogy a miniszteri delegációk külföldi kiküldetéseibe kötnek bele

– áll a Fidesz keddi közleményében, amit az MTI írt meg.

A párt szerint a miniszteri utak „minden esetben a kormány engedélye és döntése alapján valósultak meg”, és a közlemény visszautasítja azt, amit „alaptalan feljelentésdömpingnek” nevez „A pénzügyminiszter jobban tenné, ha elődje rágalmazása helyett azt csinálná, ami a dolga, és erejét a gazdasági bajok megfékezésére fordítaná” – írják, amely közleményt a Volt Miniszterelnök Titkársága jegyzi, kiadója a Fidesz.

A Pénzügyminisztérium hétfőn tett feljelentést hűtlen kezelés és költségvetési csalás, valamint hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. A tárca szerint a kár meghaladja a 100 millió forintot, ami a Btk. szerint különösen nagy vagyoni hátránynak minősül. A minisztérium belső vizsgálata szerint Nagy Márton és delegációja 2023 és 2026 között 32 országba és 51 városba utazott. A 115 külföldi éjszaka szállásfoglalásai összesen 51,9 millió forintba kerültek, ami éjszakánként átlagosan 451 ezer forint. A foglalások rendszeresen ötcsillagos szállodaláncokhoz, köztük a Four Seasons és a Ritz-Carlton hoteljeihez kötődtek.

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Boda Nikoletta államtitkár két tételt emelt ki:

  • A januári ECOFIN-ülésre közel egymillió forintot fizettek két éjszakára egy szobáért, Nagy Márton viszont az ülés kezdete előtt hazaindult.
  • Egy másik alkalommal 12,5 millió forintot fizettek egy charterjáratért Brüsszel és Bruges között, ami 88 kilométer.

Címlapkép forrása: Portfolio

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