Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részletek az adócsomagról és a pénzesővel kecsegtető programról

Kármán András videóval jelentkezett és vadonatúj részleteket árult el az új adócsomagról
Kedd este benyújtja a kormány az Országgyűlésnek a 2027-es adótörvényeket és az alacsony nyugdíjak emeléséről szóló javaslatot – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon közzétett videójában. A tervek szerint januártól 9 százalékra csökken a minimálbéresek személyi jövedelemadó-terhelése, és bruttó 680 ezer forintos keresetig további adójóváírás járhat, összesen közel 2,5 millió munkavállalónak. Megduplázzák a családi pótlékot, 120 ezer forintra emelik az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét, a nagyvállalatoktól és egyes gazdasági ágazatoktól viszont magasabb közterheket szednének be. A pénzügyminiszter ismertette az új, sávos reklámadó, a társasági adó és több kisebb adónem tervezett részletszabályait is.
A volt honvédelmi miniszter csaknem 800 millió forintért repült a Magyar Honvédség csapatszállító repülőgépével
A 24.hu közérdekű adatigényléséből kiderült, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter 77 alkalommal, összesen csaknem 800 millió forintért vette igénybe a Magyar Honvédség csapatszállító repülőgépét, az RTL riportja szerint.
Feljelentést tett a minisztérium: a felhasználók adataihoz a Fidesz is hozzáférhetett
A Gondosóra program állami kézbe vételéről és a 4iG szerződésének felbontásáról számolt be Tanács Zoltán az RTL Híradónak, miután a Tudományos és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint a korábbi üzemeltető jelentősen túlárazta a szolgáltatást és fény derült arra is, hogy a felhasználók adataihoz a Fidesz is hozzáférhetett.
Mennyivel emelkedhet a minimálbér és a bérminimum? Kiterítették kártyáikat a munkaadók és a munkavállalók képviselői
Nem közeledtek a munkavállalói és a munkáltatói álláspontok a jövő évi bérekről a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) kedden.
Megérkezett a friss verdikt: ekkor indulhat be a magyar gazdaság, de van egy villogó vörös lámpa
A közép-, kelet- és délkelet-európai gazdaságok a drága energia, a gyenge német ipari kereslet és a geopolitikai feszültségek ellenére is gyorsabban növekedhetnek a nyugat-európai átlagnál a következő években – állapítja meg a bécsi wiiw októberi előrejelzése. A 23 országot felölelő régió GDP-je 2026-ban 1,8, 2027-ben 2,3, 2028-ban 2,7 százalékkal bővülhet, miközben az euróövezetben rendre 0,9, 1 és 1,5 százalékos növekedés várható. A térség azonban egyre kevésbé mozog együtt: Lengyelországot és a Nyugat-Balkánt a belső kereslet és a beruházások támogatják, Romániát a költségvetési megszorítások húzzák vissza, Magyarország pedig a többéves stagnálás után kezd felzárkózni a régiós tempóhoz. Viszont egy magas lécet át kell ugorni: költségvetési fegyelmet kell tartani.
Kiderül a Tisza-kormány nagy terve: így állítanák újra növekedési pályára Magyarországot
A kormány bemutatta a középtávú költségvetési tervét a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF), a stratégia részleteit pedig szerdán a szélesebb nyilvánossággal is megosztják – közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-bejegyzésében.
Kíméletlenül lecsapott a kormány az akkugyárra: repült az újabb 100 milliós bírság, feketelistára tették a céget
100 millió forintos környezetvédelmi bírságot szabott ki a hatóság az iváncsai akkumulátorgyárat üzemeltető SK On Hungary Kft.-re a felszín alatti vizek szennyezése és a környezetvédelmi engedély előírásainak megsértése miatt. A hatóság azonnal felfüggesztette a szivárgást okozó csővezetékek és aknák használatát, a céget pedig 2 évre feketelistára tette, így a vállalat kizárásra került az állami támogatásokból – tájékoztatott Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-bejegyzésében.
Nemzetközi hajsza indult: elfogatóparancs a lélegeztetőgép-biznisz cégvezetője ellen
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárást indított azok ellen a cégek ellen, amelyek lélegeztetőgépeket és maszkokat szállítottak a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumnak. Az ügy súlyosságát jól mutatja, hogy az egyik érintett cégvezető ellen nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak. A témában Magyar Péter a 24.hu cikkének címét posztolta.
138 milliárdos beruházást adtak át Magyarországon: év végéig ingyen használható az új gyorsforgalmi út
Átadták az M49-es gyorsforgalmi út első, 28,2 kilométeres szakaszát az M3-as autópálya és Ököritófülpös között, amely 138 milliárd forintból épült meg. Az új út az év végéig díjmentesen használható, és jelentősen tehermentesítheti a 49-es főutat a tranzitforgalomtól - írja közleményében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézy Dávid miniszter a helyszínen bejelentette, hogy a Tisza-kormány 2029-ig biztosítja a forrásokat ahhoz, hogy a gyorsforgalmi út elérje a román határt. Azt is közölte, hogy tárgyalnak a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF-fel a szerződés megszüntetéséről, így az úthálózat 2027 áprilisától a Magyar Közút kezelésébe kerülhet. A miniszter a Portfolio Future of Construction konferenciáján is előad majd, érdemes lesz ott lenni!
Pontosított Magyar Péter: még négy napig lehet Otthon Startra lakást vásárolni
Október 31-éig tudnak adásvételi szerződést kötni, és november 15-éig tudják a hitelkérelmüket a bankhoz benyújtani azok, akik még az utolsó pillanatban igénybe vennék az Otthon Start Programot - derült ki a miniszterelnök legfrissebb Facebook-bejegyzéséből, amelyet az Otthon Start és a Wekerle+ Hitelprogram időbeni váltásáról tett keddi bejelentések után tett közzé.
Új vezérigazgató a Szerencsejáték Zrt. élén
Sólyom Zoltán vezeti tovább a Szerencsejáték Zrt.-t – jelentette be Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter.
Váratlan programváltozás: módosul Orbán Anita találkozója az amerikai külügyminiszterrel
Az amerikai fél kérésére a hét második felére halasztották Orbán Anita és Marco Rubio keddre tervezett washingtoni találkozóját, mivel az USA külügyminisztere Donald Trump elnököt kíséri el egy texasi kampánykörútra.
Körvonalazódik, milyen üzletet kötött Karácsony a kormánnyal: nyilvános a BKK átalakításának terve
Nyilvános a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) átalakításának tervezete, amiből egy olyan szervezeti felépítés körvonalai sejlenek fel, ami nagyon szoros együttműködésre készteti a fővárost és a kormányt. Ha a jelenlegi szöveget elfogadják, akkor az is szerződésbe lesz foglalva, hogy nem lehet csökkenteni a BKK támogatását.
Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen
Európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság Matolcsy Ádám és Stofa György ellen – közölte a Fővárosi Törvényszék. A bíróság szerint mindketten külföldre távoztak, és feltehetően Európán kívül tartózkodnak.
Lakossági pénzeső: jönnek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Útjára indítja a Tisza-kormány a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programot és az Otthon Startot felváltó Wekerle+ hitelt. Visszatér a felújítási program és a lakás-takarékpénztári megtakarítások állami támogatása is. Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András ismerteti a részleteket a 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatón, a Portfolio élőben tudósít a bejelentésekről.
Reagált a Fidesz a Nagy Márton utazásai miatt tett feljelentésre
Rágalomhadjáratnak nevezte a Fidesz, hogy a Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter külföldi utazásai miatt. A párt közleménye szerint a nemzeti kormány minisztereinek hivatalos útjai „mindig szabályszerűek és célszerűek voltak”.
December 24-i munkaszüneti nap: Magyar Péter bejelentést tett
Minden jel arra utal, hogy 2026-tól hivatalosan is munkaszüneti nappá válik december 24-e Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök keddi Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy az Országgyűlés jövő héten szavaz a Tisza Párt erről szóló törvényjavaslatáról.
Az európai antikorrupciós hálózat elnöke lett Biró Ferenc Pál, aki ellen itthon vádat emeltek
Az európai antikorrupciós hatóságok hálózatának elnökévé választották Biró Ferenc Pált, az Integritás Hatóság elnökét – közölte a hatóság kedden az MTI-vel. A hazai hatóságvezető ellen ugyanakkor Magyarországon vádat emeltek, és a leváltásáról is per folyik.
11-től fontos bejelentések jönnek
Wekerle Program! Ma 11 órakor Magyar Péter miniszterelnökkel és Kármán András pénzügyminiszterrel közösen ismertetjük a részleteket! 16 év után a panelházak újra kaphatnak támogatást felújításra!
– írta a miniszter.
A sajtótájékoztatót hétfőn jelentette be a kormány, a 2027-es költségvetés részleteihez kapcsolódóan.
A sajtótájékoztatóról 11 órától élőben tudósítunk.
A lakásprogram alapjait Magyar Péter már ismertette a parlamentben:
- Eszerint a Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Program 2027-ben indul, az első évben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrással a megfizethető bérlakásokra és kollégiumi férőhelyekre, a következő három évben pedig tervezetten 550 millió euróval. A kormány legalább ugyanekkora banki és piaci finanszírozásra számít emellé.
- Az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz kamattámogatott hitel az első lakásvásárlóknak szól, használt lakásnál 5 százalékos kamattal, visszatér a lakás-takarékpénztári állami támogatás 10 és 20 százalékos kulcsokkal, a felújítási program pedig 30 százalékos energiamegtakarítási elvárás mellett legfeljebb 7,5 millió forintos támogatást adna.
- A panelek ügyében viszont eddig nem volt részlet.
A porgram az ország rezsiszámláján is segíthet, ugyanakkor ahogy reggeli elemzésünkben megírtuk, a Nemzeti Energia- és Klímaterv szerint 2,6 millió lakóingatlan szorul energetikai korszerűsítésre. Évi 30 ezres ütemmel közel 87 év kellene az összes ingatlan felújításához, a négyéves program 120 ezer otthona pedig a teljes állomány kevesebb mint 5 százalékát érinti. Addig pedig marad a rezsicsökkentés, amelyre a kormány a 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forintot különített el.
Kapitány István bejelentette: marad a Széchenyi Kártya Program, 250 milliárdot költenek rá jövőre
A jövőben is ott lesz az állam a magyar kis- és középvállalkozások mögött kedvező, kamattámogatott hitelekkel – jelentette be Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Posztjából kiderült: az idei 345 milliárd forint után jövőre 250 milliárd fordíthat a kormány a Széchenyi Kártya Program kamattámogatására, amelyet célzottan és fenntartható módon szeretnének folytatni.
Jönnek az emeletes buszok
Emeletes távolsági buszok érkeznek a Volánhoz
- mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.
Vitézy Dávid azt írta, hogy 105 korszerű, klimatizált emeletes buszt szereznek be a távolsági járatokra és a nagy vasútfejlesztések idején az IC-vonatok pótlására. Emellett 250 új csuklós busz érkezik a regionális és elővárosi közlekedésbe, amelyek egy része a HÉV-pótlásokban is segít majd - tette hozzá.
A Tisza-kormány hivatalba lépése óta elindított beszerzésekkel együtt több mint 500 új busszal újítják meg a Volán flottáját
– emelte ki a miniszter.
A hétfői nap legfőbb eseményei
A mai nap, tehát kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal Washingtonban Orbán Anita, majd csütörtökön Prágában cseh–magyar kormányközi konzultáció lesz Magyar Péter részvételével.
Az Országgyűlés ezen a héten nem tart plenáris ülést, legközelebb jövő hétfőn ülnek össze a képviselők.
A hét legfontosabb eseménye így a 2027-es költségvetés törvényjavaslatának benyújtása lehet.
A büdzsé fontosabb számait Magyar Péter és Kármán András a múlt héten ismertette, a részletek azonban még tartogathatnak meglepetéseket. A tervezetből máris kiderült néhány tétel: Vitézy Dávid szerint a vasúti infrastruktúra felújítására fordítható keret 30 milliárdról 80 milliárd forintra nő, a kormány pedig 25 milliárd forinttal többet költ a kórházak klimatizálására.
Magyar Péter hétfőn azt is bejelentette, hogy 2027-től megduplázódik az emelt összegű családi pótlék, így az emelés a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokra is vonatkozik – az intézkedésre közel 300 milliárd forintos többletforrást biztosítanak. A Pénzügyminisztérium közben értékeli a katához és a vagyonadóhoz beérkezett társadalmi egyeztetési észrevételeket. (A csomagnak vesztesei is vannak: megszűnik az a támogatás, amelyet idén 186 ezren vettek igénybe, döntő többségük 1 millió forint értékben.)
Folytatódott az elszámoltatás is. A Pénzügyminisztérium hétfőn hűtlen kezelés és költségvetési csalás megalapozott gyanújával feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter utazásai és a minisztériumi delegációk külföldi kiküldetései ügyében; a feljelentés hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúját is megfogalmazza. Az MNB-ügyben továbbra sem rendelte el a Fővárosi Törvényszék a nemzetközi elfogatóparancs kiadását Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, míg a volt jegybankelnököt, Matolcsy Györgyöt a hét végén 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. Az NKA-ügyben a főügyészség február elsejéig hosszabbítaná meg a gyanúsítottak – köztük Hankó Balázs – letartóztatását.
A hétfői nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
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Ráadásul a korábbi üzemeltető jelentősen túlárazta a szolgáltatást.
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