Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részletek az adócsomagról és a pénzesővel kecsegtető programról

A mai nap, tehát kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal Washingtonban Orbán Anita, majd csütörtökön Prágában cseh–magyar kormányközi konzultáció lesz Magyar Péter részvételével.

Az Országgyűlés ezen a héten nem tart plenáris ülést, legközelebb jövő hétfőn ülnek össze a képviselők.

A hét legfontosabb eseménye így a 2027-es költségvetés törvényjavaslatának benyújtása lehet.

A büdzsé fontosabb számait Magyar Péter és Kármán András a múlt héten ismertette, a részletek azonban még tartogathatnak meglepetéseket. A tervezetből máris kiderült néhány tétel: Vitézy Dávid szerint a vasúti infrastruktúra felújítására fordítható keret 30 milliárdról 80 milliárd forintra nő, a kormány pedig 25 milliárd forinttal többet költ a kórházak klimatizálására.

Magyar Péter hétfőn azt is bejelentette, hogy 2027-től megduplázódik az emelt összegű családi pótlék, így az emelés a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokra is vonatkozik – az intézkedésre közel 300 milliárd forintos többletforrást biztosítanak. A Pénzügyminisztérium közben értékeli a katához és a vagyonadóhoz beérkezett társadalmi egyeztetési észrevételeket. (A csomagnak vesztesei is vannak: megszűnik az a támogatás, amelyet idén 186 ezren vettek igénybe, döntő többségük 1 millió forint értékben.)

Folytatódott az elszámoltatás is. A Pénzügyminisztérium hétfőn hűtlen kezelés és költségvetési csalás megalapozott gyanújával feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter utazásai és a minisztériumi delegációk külföldi kiküldetései ügyében; a feljelentés hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúját is megfogalmazza. Az MNB-ügyben továbbra sem rendelte el a Fővárosi Törvényszék a nemzetközi elfogatóparancs kiadását Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, míg a volt jegybankelnököt, Matolcsy Györgyöt a hét végén 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. Az NKA-ügyben a főügyészség február elsejéig hosszabbítaná meg a gyanúsítottak – köztük Hankó Balázs – letartóztatását.

A hétfői nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza: