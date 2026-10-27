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Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról
Gazdaság

Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról

Portfolio
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A Fővárosi Törvényszék európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság Matolcsy Ádám és Stofa György ellen. Lezajlott a kormánytájékoztató, amelyen Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András tartott előadást a Wekerle Programról. Az is kiderült, hogy jövő héten dönt a kormány a 24-i munkaszüneti napról, és a legfőbb ügyész személyéről. Mindeközben Orbán Anita Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal kedden Washingtonban.
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Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen

Európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság Matolcsy Ádám és Stofa György ellen – közölte a Fővárosi Törvényszék. A bíróság szerint mindketten külföldre távoztak, és feltehetően Európán kívül tartózkodnak.

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Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen
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Lakossági pénzeső: jönnek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról

Útjára indítja a Tisza-kormány a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programot és az Otthon Startot felváltó Wekerle+ hitelt. Visszatér a felújítási program és a lakás-takarékpénztári megtakarítások állami támogatása is. Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András ismerteti a részleteket a 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatón, a Portfolio élőben tudósít a bejelentésekről.

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Lakossági pénzeső: jönnek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
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Reagált a Fidesz a Nagy Márton utazásai miatt tett feljelentésre

Rágalomhadjáratnak nevezte a Fidesz, hogy a Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter külföldi utazásai miatt. A párt közleménye szerint a nemzeti kormány minisztereinek hivatalos útjai „mindig szabályszerűek és célszerűek voltak”.

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Reagált a Fidesz a Nagy Márton utazásai miatt tett feljelentésre
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December 24-i munkaszüneti nap: Magyar Péter bejelentést tett

Minden jel arra utal, hogy 2026-tól hivatalosan is munkaszüneti nappá válik december 24-e Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök keddi Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy az Országgyűlés jövő héten szavaz a Tisza Párt erről szóló törvényjavaslatáról.

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December 24-i munkaszüneti nap: Magyar Péter bejelentést tett
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Az európai antikorrupciós hálózat elnöke lett Biró Ferenc Pál, aki ellen itthon vádat emeltek

Az európai antikorrupciós hatóságok hálózatának elnökévé választották Biró Ferenc Pált, az Integritás Hatóság elnökét – közölte a hatóság kedden az MTI-vel. A hazai hatóságvezető ellen ugyanakkor Magyarországon vádat emeltek, és a leváltásáról is per folyik.

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Az európai antikorrupciós hálózat elnöke lett Biró Ferenc Pál, aki ellen itthon vádat emeltek
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11-től fontos bejelentések jönnek

Wekerle Program! Ma 11 órakor Magyar Péter miniszterelnökkel és Kármán András pénzügyminiszterrel közösen ismertetjük a részleteket! 16 év után a panelházak újra kaphatnak támogatást felújításra!

írta a miniszter.

A sajtótájékoztatót hétfőn jelentette be a kormány, a 2027-es költségvetés részleteihez kapcsolódóan.

A sajtótájékoztatóról 11 órától élőben tudósítunk.

A lakásprogram alapjait Magyar Péter már ismertette a parlamentben:

  • Eszerint a Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Program 2027-ben indul, az első évben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrással a megfizethető bérlakásokra és kollégiumi férőhelyekre, a következő három évben pedig tervezetten 550 millió euróval. A kormány legalább ugyanekkora banki és piaci finanszírozásra számít emellé.
  • Az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz kamattámogatott hitel az első lakásvásárlóknak szól, használt lakásnál 5 százalékos kamattal, visszatér a lakás-takarékpénztári állami támogatás 10 és 20 százalékos kulcsokkal, a felújítási program pedig 30 százalékos energiamegtakarítási elvárás mellett legfeljebb 7,5 millió forintos támogatást adna.
  • A panelek ügyében viszont eddig nem volt részlet.
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A porgram az ország rezsiszámláján is segíthet, ugyanakkor ahogy reggeli elemzésünkben megírtuk, a Nemzeti Energia- és Klímaterv szerint 2,6 millió lakóingatlan szorul energetikai korszerűsítésre. Évi 30 ezres ütemmel közel 87 év kellene az összes ingatlan felújításához, a négyéves program 120 ezer otthona pedig a teljes állomány kevesebb mint 5 százalékát érinti. Addig pedig marad a rezsicsökkentés, amelyre a kormány a 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forintot különített el.

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Kapitány István bejelentette: marad a Széchenyi Kártya Program, 250 milliárdot költenek rá jövőre

A jövőben is ott lesz az állam a magyar kis- és középvállalkozások mögött kedvező, kamattámogatott hitelekkel – jelentette be Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Posztjából kiderült: az idei 345 milliárd forint után jövőre 250 milliárd fordíthat a kormány a Széchenyi Kártya Program kamattámogatására, amelyet célzottan és fenntartható módon szeretnének folytatni.

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Kapitány István bejelentette: marad a Széchenyi Kártya Program, 250 milliárdot költenek rá jövőre
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Jönnek az emeletes buszok

Emeletes távolsági buszok érkeznek a Volánhoz

- mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta, hogy 105 korszerű, klimatizált emeletes buszt szereznek be a távolsági járatokra és a nagy vasútfejlesztések idején az IC-vonatok pótlására. Emellett 250 új csuklós busz érkezik a regionális és elővárosi közlekedésbe, amelyek egy része a HÉV-pótlásokban is segít majd - tette hozzá.

A Tisza-kormány hivatalba lépése óta elindított beszerzésekkel együtt több mint 500 új busszal újítják meg a Volán flottáját

– emelte ki a miniszter.

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A hétfői nap legfőbb eseményei

A mai nap, tehát kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal Washingtonban Orbán Anita, majd csütörtökön Prágában cseh–magyar kormányközi konzultáció lesz Magyar Péter részvételével.

Az Országgyűlés ezen a héten nem tart plenáris ülést, legközelebb jövő hétfőn ülnek össze a képviselők.

A hét legfontosabb eseménye így a 2027-es költségvetés törvényjavaslatának benyújtása lehet.

A büdzsé fontosabb számait Magyar Péter és Kármán András a múlt héten ismertette, a részletek azonban még tartogathatnak meglepetéseket. A tervezetből máris kiderült néhány tétel: Vitézy Dávid szerint a vasúti infrastruktúra felújítására fordítható keret 30 milliárdról 80 milliárd forintra nő, a kormány pedig 25 milliárd forinttal többet költ a kórházak klimatizálására.

Magyar Péter hétfőn azt is bejelentette, hogy 2027-től megduplázódik az emelt összegű családi pótlék, így az emelés a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokra is vonatkozik – az intézkedésre közel 300 milliárd forintos többletforrást biztosítanak. A Pénzügyminisztérium közben értékeli a katához és a vagyonadóhoz beérkezett társadalmi egyeztetési észrevételeket. (A csomagnak vesztesei is vannak: megszűnik az a támogatás, amelyet idén 186 ezren vettek igénybe, döntő többségük 1 millió forint értékben.)

Folytatódott az elszámoltatás is. A Pénzügyminisztérium hétfőn hűtlen kezelés és költségvetési csalás megalapozott gyanújával feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter utazásai és a minisztériumi delegációk külföldi kiküldetései ügyében; a feljelentés hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúját is megfogalmazza. Az MNB-ügyben továbbra sem rendelte el a Fővárosi Törvényszék a nemzetközi elfogatóparancs kiadását Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, míg a volt jegybankelnököt, Matolcsy Györgyöt a hét végén 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. Az NKA-ügyben a főügyészség február elsejéig hosszabbítaná meg a gyanúsítottak – köztük Hankó Balázs – letartóztatását.

A hétfői nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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