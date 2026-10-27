Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részleteket közöltek a pénzesővel kecsegtető programról

Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen
Európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság Matolcsy Ádám és Stofa György ellen – közölte a Fővárosi Törvényszék. A bíróság szerint mindketten külföldre távoztak, és feltehetően Európán kívül tartózkodnak.
Lakossági pénzeső: jönnek a kormány bejelentései a 3%-os hitelről, a felújítási programról és a lakástakarékról
Útjára indítja a Tisza-kormány a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programot és az Otthon Startot felváltó Wekerle+ hitelt. Visszatér a felújítási program és a lakás-takarékpénztári megtakarítások állami támogatása is. Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András ismerteti a részleteket a 11 órakor kezdődő sajtótájékoztatón, a Portfolio élőben tudósít a bejelentésekről.
Reagált a Fidesz a Nagy Márton utazásai miatt tett feljelentésre
Rágalomhadjáratnak nevezte a Fidesz, hogy a Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter külföldi utazásai miatt. A párt közleménye szerint a nemzeti kormány minisztereinek hivatalos útjai „mindig szabályszerűek és célszerűek voltak”.
December 24-i munkaszüneti nap: Magyar Péter bejelentést tett
Minden jel arra utal, hogy 2026-tól hivatalosan is munkaszüneti nappá válik december 24-e Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök keddi Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy az Országgyűlés jövő héten szavaz a Tisza Párt erről szóló törvényjavaslatáról.
Az európai antikorrupciós hálózat elnöke lett Biró Ferenc Pál, aki ellen itthon vádat emeltek
Az európai antikorrupciós hatóságok hálózatának elnökévé választották Biró Ferenc Pált, az Integritás Hatóság elnökét – közölte a hatóság kedden az MTI-vel. A hazai hatóságvezető ellen ugyanakkor Magyarországon vádat emeltek, és a leváltásáról is per folyik.
11-től fontos bejelentések jönnek
Wekerle Program! Ma 11 órakor Magyar Péter miniszterelnökkel és Kármán András pénzügyminiszterrel közösen ismertetjük a részleteket! 16 év után a panelházak újra kaphatnak támogatást felújításra!
– írta a miniszter.
A sajtótájékoztatót hétfőn jelentette be a kormány, a 2027-es költségvetés részleteihez kapcsolódóan.
A sajtótájékoztatóról 11 órától élőben tudósítunk.
A lakásprogram alapjait Magyar Péter már ismertette a parlamentben:
- Eszerint a Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Program 2027-ben indul, az első évben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrással a megfizethető bérlakásokra és kollégiumi férőhelyekre, a következő három évben pedig tervezetten 550 millió euróval. A kormány legalább ugyanekkora banki és piaci finanszírozásra számít emellé.
- Az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz kamattámogatott hitel az első lakásvásárlóknak szól, használt lakásnál 5 százalékos kamattal, visszatér a lakás-takarékpénztári állami támogatás 10 és 20 százalékos kulcsokkal, a felújítási program pedig 30 százalékos energiamegtakarítási elvárás mellett legfeljebb 7,5 millió forintos támogatást adna.
- A panelek ügyében viszont eddig nem volt részlet.
A porgram az ország rezsiszámláján is segíthet, ugyanakkor ahogy reggeli elemzésünkben megírtuk, a Nemzeti Energia- és Klímaterv szerint 2,6 millió lakóingatlan szorul energetikai korszerűsítésre. Évi 30 ezres ütemmel közel 87 év kellene az összes ingatlan felújításához, a négyéves program 120 ezer otthona pedig a teljes állomány kevesebb mint 5 százalékát érinti. Addig pedig marad a rezsicsökkentés, amelyre a kormány a 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forintot különített el.
Kapitány István bejelentette: marad a Széchenyi Kártya Program, 250 milliárdot költenek rá jövőre
A jövőben is ott lesz az állam a magyar kis- és középvállalkozások mögött kedvező, kamattámogatott hitelekkel – jelentette be Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Posztjából kiderült: az idei 345 milliárd forint után jövőre 250 milliárd fordíthat a kormány a Széchenyi Kártya Program kamattámogatására, amelyet célzottan és fenntartható módon szeretnének folytatni.
Jönnek az emeletes buszok
Emeletes távolsági buszok érkeznek a Volánhoz
- mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.
Vitézy Dávid azt írta, hogy 105 korszerű, klimatizált emeletes buszt szereznek be a távolsági járatokra és a nagy vasútfejlesztések idején az IC-vonatok pótlására. Emellett 250 új csuklós busz érkezik a regionális és elővárosi közlekedésbe, amelyek egy része a HÉV-pótlásokban is segít majd - tette hozzá.
A Tisza-kormány hivatalba lépése óta elindított beszerzésekkel együtt több mint 500 új busszal újítják meg a Volán flottáját
– emelte ki a miniszter.
A hétfői nap legfőbb eseményei
A mai nap, tehát kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal Washingtonban Orbán Anita, majd csütörtökön Prágában cseh–magyar kormányközi konzultáció lesz Magyar Péter részvételével.
Az Országgyűlés ezen a héten nem tart plenáris ülést, legközelebb jövő hétfőn ülnek össze a képviselők.
A hét legfontosabb eseménye így a 2027-es költségvetés törvényjavaslatának benyújtása lehet.
A büdzsé fontosabb számait Magyar Péter és Kármán András a múlt héten ismertette, a részletek azonban még tartogathatnak meglepetéseket. A tervezetből máris kiderült néhány tétel: Vitézy Dávid szerint a vasúti infrastruktúra felújítására fordítható keret 30 milliárdról 80 milliárd forintra nő, a kormány pedig 25 milliárd forinttal többet költ a kórházak klimatizálására.
Magyar Péter hétfőn azt is bejelentette, hogy 2027-től megduplázódik az emelt összegű családi pótlék, így az emelés a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokra is vonatkozik – az intézkedésre közel 300 milliárd forintos többletforrást biztosítanak. A Pénzügyminisztérium közben értékeli a katához és a vagyonadóhoz beérkezett társadalmi egyeztetési észrevételeket. (A csomagnak vesztesei is vannak: megszűnik az a támogatás, amelyet idén 186 ezren vettek igénybe, döntő többségük 1 millió forint értékben.)
Folytatódott az elszámoltatás is. A Pénzügyminisztérium hétfőn hűtlen kezelés és költségvetési csalás megalapozott gyanújával feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter utazásai és a minisztériumi delegációk külföldi kiküldetései ügyében; a feljelentés hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúját is megfogalmazza. Az MNB-ügyben továbbra sem rendelte el a Fővárosi Törvényszék a nemzetközi elfogatóparancs kiadását Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, míg a volt jegybankelnököt, Matolcsy Györgyöt a hét végén 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. Az NKA-ügyben a főügyészség február elsejéig hosszabbítaná meg a gyanúsítottak – köztük Hankó Balázs – letartóztatását.
A hétfői nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
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