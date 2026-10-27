Tisza-kormány: Washingtonba érkezett a külügyminiszter, napokon belül jöhet a 2027-es büdzsé

Kapitány István bejelentette: marad a Széchenyi Kártya Program, 250 milliárdot költenek rá jövőre
A jövőben is ott lesz az állam a magyar kis- és középvállalkozások mögött kedvező, kamattámogatott hitelekkel – jelentette be Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Posztjából kiderült: az idei 345 milliárd forint után jövőre 250 milliárd fordíthat a kormány a Széchenyi Kártya Program kamattámogatására, amelyet célzottan és fenntartható módon szeretnének folytatni.
Jönnek az emeletes buszok
Emeletes távolsági buszok érkeznek a Volánhoz
- mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.
Vitézy Dávid azt írta, hogy 105 korszerű, klimatizált emeletes buszt szereznek be a távolsági járatokra és a nagy vasútfejlesztések idején az IC-vonatok pótlására. Emellett 250 új csuklós busz érkezik a regionális és elővárosi közlekedésbe, amelyek egy része a HÉV-pótlásokban is segít majd - tette hozzá.
A Tisza-kormány hivatalba lépése óta elindított beszerzésekkel együtt több mint 500 új busszal újítják meg a Volán flottáját
– emelte ki a miniszter.
A hétfői nap legfőbb eseményei
A mai nap, tehát kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal Washingtonban Orbán Anita, majd csütörtökön Prágában cseh–magyar kormányközi konzultáció lesz Magyar Péter részvételével.
Az Országgyűlés ezen a héten nem tart plenáris ülést, legközelebb jövő hétfőn ülnek össze a képviselők.
A hét legfontosabb eseménye így a 2027-es költségvetés törvényjavaslatának benyújtása lehet.
A büdzsé fontosabb számait Magyar Péter és Kármán András a múlt héten ismertette, a részletek azonban még tartogathatnak meglepetéseket. A tervezetből máris kiderült néhány tétel: Vitézy Dávid szerint a vasúti infrastruktúra felújítására fordítható keret 30 milliárdról 80 milliárd forintra nő, a kormány pedig 25 milliárd forinttal többet költ a kórházak klimatizálására.
Magyar Péter hétfőn azt is bejelentette, hogy 2027-től megduplázódik az emelt összegű családi pótlék, így az emelés a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokra is vonatkozik – az intézkedésre közel 300 milliárd forintos többletforrást biztosítanak. A Pénzügyminisztérium közben értékeli a katához és a vagyonadóhoz beérkezett társadalmi egyeztetési észrevételeket. (A csomagnak vesztesei is vannak: megszűnik az a támogatás, amelyet idén 186 ezren vettek igénybe, döntő többségük 1 millió forint értékben.)
Folytatódott az elszámoltatás is. A Pénzügyminisztérium hétfőn hűtlen kezelés és költségvetési csalás megalapozott gyanújával feljelentést tett Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter utazásai és a minisztériumi delegációk külföldi kiküldetései ügyében; a feljelentés hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúját is megfogalmazza. Az MNB-ügyben továbbra sem rendelte el a Fővárosi Törvényszék a nemzetközi elfogatóparancs kiadását Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, míg a volt jegybankelnököt, Matolcsy Györgyöt a hét végén 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. Az NKA-ügyben a főügyészség február elsejéig hosszabbítaná meg a gyanúsítottak – köztük Hankó Balázs – letartóztatását.
A hétfői nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
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