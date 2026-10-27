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Történelmi lépésre szánta el magát a techóriás: szorosabbá válik a kapcsolat az OpenAI-jal
Gazdaság

Történelmi lépésre szánta el magát a techóriás: szorosabbá válik a kapcsolat az OpenAI-jal

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Az Oracle kibővítette az OpenAI-jal fennálló együttműködését, így a ChatGPT és a Codex is bekerül a cég alkalmazásaiba. Emellett a vállalat felhőinfrastruktúráján ezentúl a Google egyedi AI-chipjei és az OpenAI saját fejlesztésű processzora is elérhetővé válik - jelentette a CNBC.
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A kedden, a Las Vegas-i Oracle AI World konferencián bejelentett partnerség célja, hogy az Oracle adatbázisait a mesterséges intelligencia segítségével közvetlenebbül használhatóvá tegyék. Mahesh Thiagarajan, az Oracle Cloud Infrastructure elnöke szerint a ChatGPT integrációja lehetővé teszi, hogy bárki alkalmazást építsen, telepítsen és kezeljen.

A bejelentés az OpenAI számára a vállalati piacon való terjeszkedés újabb fontos lépése,

amire mindössze egy nappal azután kerül sor, hogy legfőbb versenytársa, az Anthropic benyújtotta a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentációt.

Thiagarajan elárulta, hogy csapata személyesen követte nyomon az OpenAI GPT-6 Astra modelljének betanítását az Oracle texasi Abilene-ben található Stargate adatközpontjában. Az Oracle azt is közölte, hogy felhőinfrastruktúráján ezentúl többféle hardver is elérhető lesz, köztük a Google TPU-chipjei, az OpenAI saját fejlesztésű Jalapeño processzora, valamint a Cerebras megoldásai. A Google egyedi chipjei most első alkalommal futnak majd egy konkurens felhőszolgáltató infrastruktúráján.

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A lépés nem jelenti az Nvidia GPU-któl való elfordulást – hangsúlyozta Thiagarajan, hozzátéve, hogy az Nvidia chipjei továbbra is a legjobbak és a legsokoldalúbbak.

A chipek hiánya ugyanakkor változatlanul fennálló probléma, ezért az ügyfelek érdeke, hogy többféle gyorsító közül választhassanak.

A Cerebrasszal kötött megállapodás a chipgyártó szóvivője szerint jelentős volumenű, a pontos mértékét azonban a tőzsdei bevezetés előtti hírzárlatra hivatkozva nem közölték. A hír nyomán a Cerebras részvényei mintegy 8 százalékkal, az Oracle papírjai pedig közel 5 százalékkal drágultak.

Thiagarajan kitért az Oracle új-mexikói, Project Jupiter névre keresztelt, többmilliárd dolláros adatközpontjáról szóló vitára is, amelyet a helyi közösség részéről komoly ellenállás kísér. Elmondása szerint a Jupiter csupán egyike a negyedévente fejlesztés alatt álló 30-40 projektnek, és az Oracle továbbra is a tervezett ütemezés szerint halad. A környezetvédelmi engedélyezéssel kapcsolatos meghallgatást december 7-ére tűzték ki Sunland Parkban, ahol az adatközpont építése már megkezdődött.

A helyi lakossági és politikai ellenállás miatt az Oracle a múlt hónapban vis maior értesítést küldött a projektet finanszírozó Blue Owl Capitalnek.

Az Oracle részvényei idén több mint 30 százalékot estek, részben amiatt a bizonytalanság miatt, hogy a vállalat miként finanszírozza majd ambiciózus infrastruktúra-fejlesztési terveit. A figyelem most a közelgő befektetői napra irányul, ahol a 2030-as pénzügyi évre kitűzött árbevételi célok megalapozottságáról, valamint a felhőüzletág marzsának alakulásáról várhatóak részletek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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