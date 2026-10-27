Történelmi lépésre szánta el magát a techóriás: szorosabbá válik a kapcsolat az OpenAI-jal

A kedden, a Las Vegas-i Oracle AI World konferencián bejelentett partnerség célja, hogy az Oracle adatbázisait a mesterséges intelligencia segítségével közvetlenebbül használhatóvá tegyék. Mahesh Thiagarajan, az Oracle Cloud Infrastructure elnöke szerint a ChatGPT integrációja lehetővé teszi, hogy bárki alkalmazást építsen, telepítsen és kezeljen.
A bejelentés az OpenAI számára a vállalati piacon való terjeszkedés újabb fontos lépése,
amire mindössze egy nappal azután kerül sor, hogy legfőbb versenytársa, az Anthropic benyújtotta a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentációt.
Thiagarajan elárulta, hogy csapata személyesen követte nyomon az OpenAI GPT-6 Astra modelljének betanítását az Oracle texasi Abilene-ben található Stargate adatközpontjában. Az Oracle azt is közölte, hogy felhőinfrastruktúráján ezentúl többféle hardver is elérhető lesz, köztük a Google TPU-chipjei, az OpenAI saját fejlesztésű Jalapeño processzora, valamint a Cerebras megoldásai. A Google egyedi chipjei most első alkalommal futnak majd egy konkurens felhőszolgáltató infrastruktúráján.
A lépés nem jelenti az Nvidia GPU-któl való elfordulást – hangsúlyozta Thiagarajan, hozzátéve, hogy az Nvidia chipjei továbbra is a legjobbak és a legsokoldalúbbak.
A chipek hiánya ugyanakkor változatlanul fennálló probléma, ezért az ügyfelek érdeke, hogy többféle gyorsító közül választhassanak.
A Cerebrasszal kötött megállapodás a chipgyártó szóvivője szerint jelentős volumenű, a pontos mértékét azonban a tőzsdei bevezetés előtti hírzárlatra hivatkozva nem közölték. A hír nyomán a Cerebras részvényei mintegy 8 százalékkal, az Oracle papírjai pedig közel 5 százalékkal drágultak.
Thiagarajan kitért az Oracle új-mexikói, Project Jupiter névre keresztelt, többmilliárd dolláros adatközpontjáról szóló vitára is, amelyet a helyi közösség részéről komoly ellenállás kísér. Elmondása szerint a Jupiter csupán egyike a negyedévente fejlesztés alatt álló 30-40 projektnek, és az Oracle továbbra is a tervezett ütemezés szerint halad. A környezetvédelmi engedélyezéssel kapcsolatos meghallgatást december 7-ére tűzték ki Sunland Parkban, ahol az adatközpont építése már megkezdődött.
A helyi lakossági és politikai ellenállás miatt az Oracle a múlt hónapban vis maior értesítést küldött a projektet finanszírozó Blue Owl Capitalnek.
Az Oracle részvényei idén több mint 30 százalékot estek, részben amiatt a bizonytalanság miatt, hogy a vállalat miként finanszírozza majd ambiciózus infrastruktúra-fejlesztési terveit. A figyelem most a közelgő befektetői napra irányul, ahol a 2030-as pénzügyi évre kitűzött árbevételi célok megalapozottságáról, valamint a felhőüzletág marzsának alakulásáról várhatóak részletek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Jó hírt hozott Melania Trump: még jobban kiterjesztik a tűzszünetet a kritikus ukrajnai övezetben
Ő maga intézte el az átmeneti fegyvernyugvást.
Teljesen elpattant Donald Trump: be fogja tiltani egy neki nem tetsző szó használatát
Nem ma kezdte ezeket a kirohanásokat.
Megérkezett a friss verdikt: ekkor indulhat be a magyar gazdaság, de van egy villogó vörös lámpa
Az is kiderült, hogy mi fékezheti le a legjobban.
Kőkemény lépés Romániától: bekérették az orosz nagykövetet – Rájuk bizonyították a támadást a NATO területén
Bizonyítékok vannak arra, hogy Oroszország követte el a szabotázst Romániában.
Kiderül a Tisza-kormány nagy terve: így állítanák újra növekedési pályára Magyarországot
Kármán András mutathatja be a részleteket.
Kíméletlenül lecsapott a kormány az akkugyárra: repült az újabb 100 milliós bírság, feketelistára tették a céget
Gajdos László szerint a szabályokat minden cégnek be kell tartania.
Váratlan fordulat az olajpiacon: árengedménnyel kínálja a nyersolajat a közel-keleti olajóriás
Egy korábban leállt vezeték újraindult.
Megjött a fontos jelzés: ismét teljes körűen visszatér az Erasmus+ program Magyarországra
Már több mint 300 ezren éltek a lehetőséggel.
Mit tegyél, hogy megkapd az Otthon Startot, ha van október 31-ig megkötött adásvételi szerződésed?
Ha 2026. október 31-ig aláírt adásvételi szerződésed van, akkor 2026. november 15-ig van még lehetőséged benyújtani az Otthon Start hitelkérelmed. Összegyűjtöttük, mit érdemes először el
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Hitelképesség javítása: 7 lépés, hogy jobb esélyekkel kapj hitelt A hitelképesség javítása kulcskérdés, ha hiteligénylésről van szó, hiszen ne
A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon?
Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet. Államok rövid távon - a klasszikus szavaival élve - csak elk*rni tudnak... The post A tollvonás, ami
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.