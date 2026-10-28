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35 milliárdos beruházást jelentett be a Coca-Cola Magyarországon
Gazdaság

35 milliárdos beruházást jelentett be a Coca-Cola Magyarországon

Portfolio
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Története legnagyobb, 35 milliárd forintos magyarországi beruházását jelentette be a Coca-Cola HBC Dunaharasztiban. A bejelentésről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be, aki a vállalat vezérigazgatójával, Zoran Bogdanoviccsal és a hazai leányvállalat ügyvezetőjével, Kovács Ágnessel is tárgyalt. A tárcavezető szerint a kormány kiszámítható szabályozást, tisztességes piaci versenyt és megfizethető energiát kínál, hogy Magyarország hosszú távon is vonzó befektetési célpont maradjon.

Történetének legnagyobb, 35 milliárd forintos magyarországi beruházását jelentette be a Coca-Cola HBC Dunaharasztiban – számolt be róla Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető a vállalat nemzetközi és hazai vezetőivel is egyeztetett, akikkel a hosszú távú együttműködés lehetőségeit tekintették át. Nem ez volt az első találkozó a felek között, szeptember végén ugyanis már tárgyaltak a Gazdasági Minisztériumban.

A Coca-Cola HBC Magyarország 30 éve működteti dunaharaszti gyárát, amely mára a vállalatcsoport egyik meghatározó közép-európai termelőbázisává vált. Kapitány István bejegyzése szerint a legnagyobb hazai üdítőitalgyártó termékei 17 országba jutnak el Magyarországról, a társaság 830 magyar beszállítóval működik együtt, és közvetlenül mintegy ezer embernek ad munkát.

Kapitány hangsúlyozta, hogy a nemzetközi vállalatok több ország közül választanak, amikor beruházásaikról döntenek, ezért különösen fontos, hogy Magyarország hosszú távon is vonzó befektetési célpont maradjon.

A tárcavezető közlése szerint a vállalat 30 éves jubileumára partnerségi ajánlattal érkezett,

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ennek középpontjában a kiszámítható szabályozás, a tisztességes piaci verseny és a megfizethető energia biztosítása áll.

A mostani egyeztetésnek már volt előzménye: Kapitány István szeptember 30-án a Gazdasági Minisztériumban fogadta a Coca-Cola magyarországi vezetőit.

A Coca-Cola HBC az elmúlt években is jelentős fejlesztéseket hajtott végre Dunaharasztiban: a társaság 2023 decemberében 8,7 milliárd forintos beruházással új gyártócsarnokot és gyártósort adott át, amellyel 30 százalékkal növelte az üzem termelési kapacitását. A vállalat korábbi közlése szerint az elmúlt három évtizedben mintegy 140 milliárd forintot fordított magyarországi beruházásokra, vagyis a most bejelentett 35 milliárd forintos fejlesztés a korábbi beruházásokhoz mérten is kiemelkedő jelentőségű.

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