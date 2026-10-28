A sóba zárt napsütés: hatalmas tartályokkal írják át a napenergia játékszabályait

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A fotovoltaikus technológiával való hibridizáció, a fejlesztések és a globális költségcsökkenés új lendületet adnak a koncentrált naperőművek vagy naphőerőművek (CSP) piacának. Noha a PV-rendszerek és az akkumulátoros energiatárolók 4 órás időtávon már a gázos csúcserőműveknél is gazdaságosabban üzemeltethetők, hosszabb tárolási igény esetén azonban a hatékonyság romlása jelentősen növeli a költségeket. Ugyanakkor a CSP-k könnyedén biztosítanak 6–16 órányi folyamatos energiatermelést napnyugta után is, a legintenzívebb technológiai fejlesztések pedig a tárolási időtartam további meghosszabbítására irányulnak, ami alaposan felértékeli a technológiát az ingadozó időjárásfüggő erőművek terjedése és a hagyományos technológiák kihívásai által jellemezhető időszakban. Bár a CSP-erőművek telepítése és üzemeltetése itthon gazdaságtalan, Európa mediterrán térségében a fosszilis erőművekkel és a hagyományos naperőművekkel+akkumulátorokkal is versenyképesek lehetnek, ami az integrálódó európai villamosenergia-rendszer részét képező Magyarország számára is jó hír.

A napsugárzásból közvetlenül villamos energiát előállító, fotovoltaikus napelemekből álló rendszerekkel szemben a CSP rendszerekben a parabolatükrök a napfényt egyetlen közös fókuszvonalra vagy fókuszpontra gyűjtik, így extrém magas hőmérsékletet hoznak létre, amelyet hatalmas tartályokba töltött folyékony sóban vagy újabban például homokszerű kerámiaszemcsékben raktároznak el, majd gőzturbinával termelnek áramot a tárolt hőből.

A CSP technológia nagy előnye a PV-panelekkel szemben, hogy integrált energiatároló képességüknek köszönhetően jóval napnyugta után is képesek tiszta villamos energia folyamatos (zsinór) előállítására.

Noha a PV-rendszerek és az elmúlt években ugyancsak jelentős árcsökkenésen átesett akkumulátoros energiatárolók 4 órás időtávon már a gázos csúcserőműveknél is gazdaságosabban üzemeltethetők, azonban hosszabb tárolási igény esetén a hatékonyság romlása jelentősen növeli a költségeket.

Viszont a CSP olvadéksós tárolói könnyedén biztosítanak 6–16 órányi folyamatos energiaellátást napnyugta után is, és a területen zajló legintenzívebb technológiai fejlesztések éppen a tárolási időtartam meghosszabbítására és a hőmérséklet növelésére irányulnak, a legújabb áttörések pedig már a pár napos, sőt a szezonális tárolást, valamint a hálózati áramtöbblet hővé alakítását célozzák meg.

Ez pedig hatalmas előny a hálózati stabilitást biztosító, jól szabályozható CSP technológiának az ingadozó időjárásfüggő erőművek terjedése és a hagyományos technológiák kihívásai által jellemezhető időszakban.

A CSP nemcsak áramtermelésre, hanem magas hőmérsékletű ipari folyamatokra (acél- és betongyártás), valamint zöldhidrogén vagy szén-dioxid-semleges repülőgép-kerozin előállítására is alkalmas.

A CSP-erőművek alkalmazhatóságát ugyankkor korlátozza, hogy a fotovoltaikus napelemekkel szemben nem képesek hatékonyan hasznosítani a szórt fényt, ezért telepítésük a mérsékelt övi régiókban, így Magyarországon is gazdaságtalan. Az ideális zónákat a száraz, sivatagos vagy félsivatagos területek, trópusi és szubtrópusi sivatagi övek képezik (például a Közel-Kelet, Észak-Afrika, Kína északi/nyugati sivatagai, Ausztrália, az USA délnyugati része), ahol magas a közvetlen normál besugárzás; a legjövedelmezőbb projektek itt találhatók, ahol a CSP már közvetlen és erős versenytársa a fosszilis alaperőműveknek is.

Európa mediterrán térsége azonban kiválóan alkalmas modern CSP-erőművek telepítésére, ami az egyre jobban integrálódó európai villamosenergia-rendszer részét képező Magyarország számára is jó hír.

A kutatások szerint a gazdaságos európai CSP-potenciál körülbelül 1500–1570 terawattóra (TWh) /év, amit a szigorú környezetvédelmi és területhasználati szabályok is korlátoznak. Összevetésül: Az Európai Unió teljes bruttó villamosenergia-felhasználása (és termelése) évente körülbelül 2800–2850 TWh között alakul, melynek közel 65-70%-a olyan időszakokra esik, amikor a hagyományos napelemek egyáltalán nem, vagy alig termelnek.

Az egyre inkább időjárásfüggő forrásokra támaszkodó Európa valószínűleg nem mellőzheti a CSP technológiát, amelyek karbonmentesen képesek elvégezni azt a munkát, amit a szén- vagy gázerőművek, és stabilizálni a hálózatot.

A területhiány és a fotovoltaikus napelemes rendszerek alacsony költsége viszont nehezíti a tisztán CSP-projektek európai terjedését. Ezért az európai fókusz is eltolódott a hibridizáció felé, melynek folyamán már olyan parkokat terveznek, amelyekben a hatalmas PV-naperőművek termelik az olcsó nappali áramot, a kisebb területet elfoglaló CSP-egység pedig az esti és éjszakai órákban táplál be a hálózatba.

A CSP technológia területén tapasztalható fellendülés fő katalizátora éppen a hibridizáció; egyre több projektben kapcsolnak össze napelemeket, akkumulátort és CSP-t egyetlen üzemszerű egységbe, ötvözve a napközbeni olcsó PV-áramot és az éjszakai CSP-tartalékot.

A CSP legnagyobb történelmi hátránya a magas kezdeti beruházási költség (CAPEX) volt a sima napelemekhez képest. A hibridizáció 15–30%-kal csökkenti a projekt teljes élettartamra számított áramtermelési költségét (LCOE) a tiszta CSP-üzemekhez képest, mivel ezáltal a hálózati infrastruktúra kihasználtsága a korábbi 25%-ról akár 80-90% fölé is emelkedhet.

Így a hagyományos "szóló" CSP-erőművek LCOE-je 100-140 USD/megawattóra (MWh) volt, addig a költséghatékony (állami) ellátási lánccal és tömeggyártott komponensekkel telepített modern kínai CSP-k esetében a költség 60-85 USD/MWh, a PV-CSP hibiridizált parkoknál pedig 45-75 USD/MWh,

ami versenyképes a fosszilis erőművekkel és a PV+lítium-akku megoldással.

A koncentrált naperőművek költségcsökkenéséhez és versenyképességének növeléséhez az egyéb technológiai fejlesztések is hozzájárulnak.

Az egyik ilyen újítás, hogy az utóbbi időben a hagyományos gőz- vagy olajturbinák helyett már szuperkritikus állapotú szén-dioxidot használnak munkaközegként. Ez magasabb üzemi hőmérsékletet lehetővé téve drasztikusan (akár 50% fölé) növeli a hő-villamos átalakítás hatásfokát és kisebb méretű turbinákat igényel, ami önmagában további 8–10%-os LCOE-csökkenést tesz lehetővé.

A tárolási időt és hatékonyságot növelő újdonság, hogy az energiatároló tartályokban a folyékony sók helyett szilárd kerámiaszemcséket vagy bauxit-alapú homokot használnak munkaközegként, amivel a több napos, rendkívül alacsony veszteségű hőtárolás is gazdaságossá válik.

A CSP-erőműveket egyre gyakrabban alakítják úgynevezett hőintegrált Carnot-akkumulátorokká is: ez azt jelenti, hogy a CSP-tároló tartályait nemcsak a napfény tükrökkel való koncentrálásával fűtik fel, hanem hatalmas elektromos fűtőszálakkal a hálózaton jelentkező, olcsó PV- vagy szélenergia-többletből származó árammal is.

Ezzel a CSP-erőmű egyben egy gigantikus hálózati puffer-akkumulátorrá is válik, amely képes napokig vagy hetekig tárolni a zöldenergiát hő formájában, majd igény szerint visszatáplálni a hálózatba.

Mindemellett a tárolótartályok fizikai méretének csökkentése (és ezáltal a tárolási idő fajlagos olcsóbbá tétele) érdekében kapszulázott úgynevezett fázisváltó anyagokat is kevernek a tárolóközegbe, melyek halmazállapot-változásuk során rengeteg látens hőt kötnek le és szabadítanak fel, ami megsokszorozza a tartályok energiatároló kapacitását. Emellett a sókba kevert különféle nanorészecskék javítják a hővezetést, így a tárolt hő gyorsabban és kevesebb veszteséggel hívható le napok múltán is.

További költségcsökkentést tesz lehetővé, hogy míg a hagyományos CSP-k két külön (egy hideg és egy meleg) tartályt igényelnek a só tárolására, addig a kutatások az egytartályos rendszerek felé mutatnak, ahol a fizikai rétegződés tartja fent a hőkülönbséget, megnyitva az utat a hosszabb tárolási kapacitások kiépítése előtt ugyanakkora büdzsé mellett.

Miközben a világ legnagyobb, a globális érték mintegy egyharmadára rúgó telepített CSP-kapacitásával Spanyolország rendelkezik (>2,3 GW), a CSP területén tapasztalható fejlődést és bővülést - sok más tiszta technológiához hasonlóan - Kína vezeti, amely 15. ötéves tervében is nagy szerepet szán a koncentrált naperőműveknek.

2025 végén 27 CSP-rendszer/erőmű működött az ázsiai országban, összesen 1738 MW beépített teljesítőképességgel, ami egy év alatt több mint duplájára nőtt. Kínában az állami támogatásoknak és a hazai gyártásnak köszönhetően a CSP-projektek beruházási költségei gyorsan csökkennek, bár ez világszinten a tőkeigényesebb berendezések miatt még mindig érdemben magasabb a fotovoltaikus rendszerekénél.

Innovatív sivatagi megaprojektjeiben (amilyen például a nemrégiben átadott gigantikus 1 GW-os Hami projekt és annak még nagyobb, 1,5 GW-os utódai) Kína nem pusztán hagyományos koncentrált naperőműveket (CSP) épít, hanem azokat szervesen integrálja a környező gigantikus fotovoltaikus és szélerőmű-parkok működésébe, stabilizálva a hálózatot is.

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