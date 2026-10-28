Állítólag eltűnt Tiborcz István neve a NAV nyilvántartásából, üzlettársai viszont több magántőkealapnál is feltűnnek (2.)

Tiborcz István neve egyetlen olyan magántőkealap tényleges tulajdonosai között sem szerepel, amelyet a Szeretlek Magyarország a NAV adatbázisában megvizsgált, pedig a 21 alapot korábban hozzá kötötték. A legfeltűnőbb változás a Gordiusz Magántőkealapnál történt, ahol Tiborcz szeptemberben még 99 százalékos érdekeltséggel szerepelt, októberben viszont már csak az alapkezelő vezetője jelent meg nulla százalékkal. Több egykori üzlettársa, köztük Hornung Áron és Sájer Gábor, ugyanakkor jelentős részesedéssel szerepel a nyilvántartásban. A Magyar Fejlesztési Bank által 100 milliárd forinttal támogatott Főnix Magántőkealapnál továbbra sem derül ki, kik a valódi befektetők. Fontos megjegyezni, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása nem közhiteles, így nem tudni, hogy Tiborcz neve tulajdonosváltás vagy adatmódosítás miatt tűnt el. Frissítés: a BDPST a cikk megjelenése után elküldött állásfoglalásában azt írta, hogy a Gordiusz Magántőkealap befektetői körében az elmúlt időszakban nem történt változás, az alap továbbra is a BDPST Group érdekeltségébe tartozik.

Tiborcz István neve egyetlen olyan magántőkealap tényleges tulajdonosai között sem szerepel, amelyet a Szeretlek Magyarország a NAV adatbázisában megvizsgált. A lap 21, korábban Tiborczhoz kötött alap adatait kérte ki, közülük kettőről nem kapott találatot, a fennmaradó 19-ben pedig nem szerepelt az üzletember neve.

A vizsgált alapok a Válasz Online korábbi gyűjtése alapján egy olyan üzleti körhöz kapcsolódnak, amelynek magántőkealapjai 2024 végén összesen 666,7 milliárd forintos nettó eszközértékkel rendelkeztek.

A legfeltűnőbb változás a Gordiusz Magántőkealapnál történt, amelynél a Transparency International Magyarország szeptemberi lekérdezésében Tiborcz még 99 százalékos érdekeltséggel szerepelt, bár a bejegyzés már hatálytalan jogszabályi hivatkozást tartalmazott. A Szeretlek Magyarország október 26-i lekérdezésében viszont már csak Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezetője jelent meg, nulla százalékos érdekeltséggel. A jelentős belgrádi ingatlanvagyonnal rendelkező alapba korábban a Magyar Fejlesztési Bank 50 milliárd forintot fektetett be, amelyből 2026 márciusában közel 59,9 milliárd forinttal szállt ki.

A lap nem tudja, hogy pontosan mi történt, mert állítólag a nyilvántartásból nem derül ki, miért tűnt el Tiborcz neve, és ki a tényleges befektető.

A vállalkozó korábbi üzleti körének több tagja ugyanakkor jelentős érdekeltséggel szerepel az adatbázisban. Az újság az adatok alapján azt írja:

Hornung Áron a Közép-Európai I. Magántőkealapnál 91, a felszámolás alatt álló Közép-Európai IV.-nél 93,1 százalékos részesedéssel jelenik meg.

Sájer Gábort, az Elios korábbi vezetőjét a Carnoch Magántőkealap 100 százalékos tulajdonosaként tartják nyilván,

Dicső László pedig a Central European Opportunity II. alapban rendelkezik 27,087 százalékos érdekeltséggel.

A jelentős állami pénzeket is kezelő Főnix Magántőkealapnál szintén kérdéses a befektetők kiléte. Az alap tényleges tulajdonosai között Garancsi István, Sájer Gábor és a Gránit Alapkezelő három vezetője szerepel, de mindannyian nulla százalékos érdekeltséggel. A Főnixbe az állami Magyar Fejlesztési Bank 100 milliárd forintot fektetett be. Az alaphoz kötődnek a Dürer Park és a BudaPart jelentős ingatlanügyletei, valamint az Alteo energetikai vállalatban korábban birtokolt 24,6 százalékos részesedés is.

Más alapoknál Tiborcz üzleti körén kívüli nagybefektetők neve jelent meg: a Szeretlek Magyarország szerint az Atlas Europe Assets által kezelt Petrolina és RCP Magántőkealapban Rahimkulov Ruszlant tüntetik fel 100 százalékos tulajdonosként, míg a PFInvestnél a szabályzat jóváhagyására jogosult személyként szerepel. A hévízi Le Primore luxusszállodát birtokló Nivala Magántőkealap befektetési jegyein a nyilvántartás szerint állítólag Varga Paméla és Varga Dániel osztozik fele-fele arányban. A szállodát korábban egy minisztériumi feljelentés Tiborcz érdekeltségéhez sorolta, amit a BDPST határozottan tagadott.

A NAV tényleges tulajdonosi nyilvántartása ugyanakkor nem közhiteles: az adatok a pénzintézetek bejelentésein alapulnak, valóságtartalmukat az adóhatóság nem ellenőrzi.

A Transparency International korábban ugyancsak jelentős hiányosságokat és hibákat talált a rendszerben. Az újság azt sem tudta megállapítani, hogy Tiborcz nevének eltűnése tulajdonosváltással, az adatok módosításával vagy más körülménnyel függ össze, a korábbi bejegyzésekhez ugyanis a sajtó nem férhet hozzá.

A cikk megjelenése után a BDPST az alábbi állásfoglalást küldte lapunknak:



A BDPST Group és Tiborcz István üzleti tevékenységük során mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el, és maradéktalanul eleget tesznek a rájuk vonatkozó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeknek.



A sajtóban megjelent állításokra reagálva egyértelművé tesszük, hogy a Gordiusz Magántőkealap befektetői körében az elmúlt időszakban nem történt változás, az alap továbbra is a BDPST Group érdekeltségébe tartozik. Az alapot kezelő Gránit Alapkezelő tájékoztatása szerint az alappal kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségének, így a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatásnak is az október 5-i határidőre eleget tett. A Gránit Alapkezelő ezért hivatalos formában felveszi a kapcsolatot a NAV-val a leadott adatok és a nyilvánosságra hozott adatbázisban szereplő információk közötti eltérés okának tisztázása érdekében.



Sajnálatosnak tartjuk, hogy ebből az adminisztratív eltérésből kiindulva, az érintett felek megkérdezése nélkül olyan félrevezető következtetések jelentek meg a sajtóban, amelyek azt sugallják, mintha Tiborcz István neve valamely magántőkealap tényleges tulajdonosai közül utólag „eltűnt” volna, vagy azt szándékosan „eltüntették” volna.



A Gordiusz ügyétől függetlenül a BDPST Group korábban is következetesen jelezte, hogy önmagában az, hogy a sajtó egy magántőkealapot Tiborcz István üzleti környezetéhez kapcsol, nem jelenti azt, hogy az alap Tiborcz István tulajdonában áll, vagy az abban kezelt vagyon az ő személyes vagyonának tekinthető. Most, hogy a nyilvánosságra került adatok is azt támasztják alá, hogy az érintett alapoknál Tiborcz István nem szerepel tényleges tulajdonosként, félrevezetőnek tartjuk és visszautasítjuk azt a sugalmazást, amely ezt úgy állítja be, mintha tulajdonosi érdekeltségeit utólag megváltoztatták volna, vagy a neve ezekből az alapokból „eltűnt” volna. A most nyilvánosságra került információk ezzel szemben több ponton is a BDPST Group által korábban következetesen képviselt álláspontot támasztják alá.

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