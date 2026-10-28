Állítólag eltűnt Tiborcz István neve a NAV nyilvántartásából, üzlettársai viszont több magántőkealapnál is feltűnnek (2.)

Tiborcz István neve egyetlen olyan magántőkealap tényleges tulajdonosai között sem szerepel, amelyet a Szeretlek Magyarország a NAV adatbázisában megvizsgált. A lap 21, korábban Tiborczhoz kötött alap adatait kérte ki, közülük kettőről nem kapott találatot, a fennmaradó 19-ben pedig nem szerepelt az üzletember neve.
A vizsgált alapok a Válasz Online korábbi gyűjtése alapján egy olyan üzleti körhöz kapcsolódnak, amelynek magántőkealapjai 2024 végén összesen 666,7 milliárd forintos nettó eszközértékkel rendelkeztek.
A legfeltűnőbb változás a Gordiusz Magántőkealapnál történt, amelynél a Transparency International Magyarország szeptemberi lekérdezésében Tiborcz még 99 százalékos érdekeltséggel szerepelt, bár a bejegyzés már hatálytalan jogszabályi hivatkozást tartalmazott. A Szeretlek Magyarország október 26-i lekérdezésében viszont már csak Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezetője jelent meg, nulla százalékos érdekeltséggel. A jelentős belgrádi ingatlanvagyonnal rendelkező alapba korábban a Magyar Fejlesztési Bank 50 milliárd forintot fektetett be, amelyből 2026 márciusában közel 59,9 milliárd forinttal szállt ki.
A lap nem tudja, hogy pontosan mi történt, mert állítólag a nyilvántartásból nem derül ki, miért tűnt el Tiborcz neve, és ki a tényleges befektető.
A vállalkozó korábbi üzleti körének több tagja ugyanakkor jelentős érdekeltséggel szerepel az adatbázisban. Az újság az adatok alapján azt írja:
- Hornung Áron a Közép-Európai I. Magántőkealapnál 91, a felszámolás alatt álló Közép-Európai IV.-nél 93,1 százalékos részesedéssel jelenik meg.
- Sájer Gábort, az Elios korábbi vezetőjét a Carnoch Magántőkealap 100 százalékos tulajdonosaként tartják nyilván,
- Dicső László pedig a Central European Opportunity II. alapban rendelkezik 27,087 százalékos érdekeltséggel.
A jelentős állami pénzeket is kezelő Főnix Magántőkealapnál szintén kérdéses a befektetők kiléte. Az alap tényleges tulajdonosai között Garancsi István, Sájer Gábor és a Gránit Alapkezelő három vezetője szerepel, de mindannyian nulla százalékos érdekeltséggel. A Főnixbe az állami Magyar Fejlesztési Bank 100 milliárd forintot fektetett be. Az alaphoz kötődnek a Dürer Park és a BudaPart jelentős ingatlanügyletei, valamint az Alteo energetikai vállalatban korábban birtokolt 24,6 százalékos részesedés is.
Más alapoknál Tiborcz üzleti körén kívüli nagybefektetők neve jelent meg: a Szeretlek Magyarország szerint az Atlas Europe Assets által kezelt Petrolina és RCP Magántőkealapban Rahimkulov Ruszlant tüntetik fel 100 százalékos tulajdonosként, míg a PFInvestnél a szabályzat jóváhagyására jogosult személyként szerepel. A hévízi Le Primore luxusszállodát birtokló Nivala Magántőkealap befektetési jegyein a nyilvántartás szerint állítólag Varga Paméla és Varga Dániel osztozik fele-fele arányban. A szállodát korábban egy minisztériumi feljelentés Tiborcz érdekeltségéhez sorolta, amit a BDPST határozottan tagadott.
A NAV tényleges tulajdonosi nyilvántartása ugyanakkor nem közhiteles: az adatok a pénzintézetek bejelentésein alapulnak, valóságtartalmukat az adóhatóság nem ellenőrzi.
A Transparency International korábban ugyancsak jelentős hiányosságokat és hibákat talált a rendszerben. Az újság azt sem tudta megállapítani, hogy Tiborcz nevének eltűnése tulajdonosváltással, az adatok módosításával vagy más körülménnyel függ össze, a korábbi bejegyzésekhez ugyanis a sajtó nem férhet hozzá.
A cikk megjelenése után a BDPST az alábbi állásfoglalást küldte lapunknak:
A BDPST Group és Tiborcz István üzleti tevékenységük során mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el, és maradéktalanul eleget tesznek a rájuk vonatkozó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeknek.
A sajtóban megjelent állításokra reagálva egyértelművé tesszük, hogy a Gordiusz Magántőkealap befektetői körében az elmúlt időszakban nem történt változás, az alap továbbra is a BDPST Group érdekeltségébe tartozik. Az alapot kezelő Gránit Alapkezelő tájékoztatása szerint az alappal kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségének, így a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatásnak is az október 5-i határidőre eleget tett. A Gránit Alapkezelő ezért hivatalos formában felveszi a kapcsolatot a NAV-val a leadott adatok és a nyilvánosságra hozott adatbázisban szereplő információk közötti eltérés okának tisztázása érdekében.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy ebből az adminisztratív eltérésből kiindulva, az érintett felek megkérdezése nélkül olyan félrevezető következtetések jelentek meg a sajtóban, amelyek azt sugallják, mintha Tiborcz István neve valamely magántőkealap tényleges tulajdonosai közül utólag „eltűnt” volna, vagy azt szándékosan „eltüntették” volna.
A Gordiusz ügyétől függetlenül a BDPST Group korábban is következetesen jelezte, hogy önmagában az, hogy a sajtó egy magántőkealapot Tiborcz István üzleti környezetéhez kapcsol, nem jelenti azt, hogy az alap Tiborcz István tulajdonában áll, vagy az abban kezelt vagyon az ő személyes vagyonának tekinthető. Most, hogy a nyilvánosságra került adatok is azt támasztják alá, hogy az érintett alapoknál Tiborcz István nem szerepel tényleges tulajdonosként, félrevezetőnek tartjuk és visszautasítjuk azt a sugalmazást, amely ezt úgy állítja be, mintha tulajdonosi érdekeltségeit utólag megváltoztatták volna, vagy a neve ezekből az alapokból „eltűnt” volna. A most nyilvánosságra került információk ezzel szemben több ponton is a BDPST Group által korábban következetesen képviselt álláspontot támasztják alá.
Címlapkép forrása: Portfolio
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