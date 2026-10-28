16°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Állítólag eltűnt Tiborcz István neve a NAV nyilvántartásából, üzlettársai viszont több magántőkealapnál is feltűnnek
Gazdaság

Állítólag eltűnt Tiborcz István neve a NAV nyilvántartásából, üzlettársai viszont több magántőkealapnál is feltűnnek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tiborcz István neve egyetlen olyan magántőkealap tényleges tulajdonosai között sem szerepel, amelyet az Economx a NAV adatbázisában megvizsgált, pedig a 21 alapot korábban hozzá kötötték. A legfeltűnőbb változás a Gordiusz Magántőkealapnál történt, ahol Tiborcz szeptemberben még 99 százalékos érdekeltséggel szerepelt, októberben viszont már csak az alapkezelő vezetője jelent meg nulla százalékkal. Több egykori üzlettársa, köztük Hornung Áron és Sájer Gábor, ugyanakkor jelentős részesedéssel szerepel a nyilvántartásban. A Magyar Fejlesztési Bank által 100 milliárd forinttal támogatott Főnix Magántőkealapnál továbbra sem derül ki, kik a valódi befektetők. Fontos megjegyezni, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása nem közhiteles, így nem tudni, hogy Tiborcz neve tulajdonosváltás vagy adatmódosítás miatt tűnt el.

Tiborcz István neve egyetlen olyan magántőkealap tényleges tulajdonosai között sem szerepel, amelyet az Economx a NAV adatbázisában megvizsgált. A lap 21, korábban Tiborczhoz kötött alap adatait kérte ki, közülük kettőről nem kapott találatot, a fennmaradó 19-ben pedig nem szerepelt az üzletember neve.

A vizsgált alapok a Válasz Online korábbi gyűjtése alapján egy olyan üzleti körhöz kapcsolódnak, amelynek magántőkealapjai 2024 végén összesen 666,7 milliárd forintos nettó eszközértékkel rendelkeztek.

A legfeltűnőbb változás a Gordiusz Magántőkealapnál történt, amelynél a Transparency International Magyarország szeptemberi lekérdezésében Tiborcz még 99 százalékos érdekeltséggel szerepelt, bár a bejegyzés már hatálytalan jogszabályi hivatkozást tartalmazott. Az Economx október 26-i lekérdezésében viszont már csak Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezetője jelent meg, nulla százalékos érdekeltséggel. A jelentős belgrádi ingatlanvagyonnal rendelkező alapba korábban a Magyar Fejlesztési Bank 50 milliárd forintot fektetett be, amelyből 2026 márciusában közel 59,9 milliárd forinttal szállt ki.

A lap nem tudja, hogy pontosan mi történt, mert állítólag a nyilvántartásból nem derül ki, miért tűnt el Tiborcz neve, és ki a tényleges befektető.

Még több Gazdaság

Már több mint 60 áldozata van a spanyol vonatbalesetnek

Tisza-kormány: alapjaiban változik meg a magyar adórendszer, új sebességre kapcsol az elszámoltatás

Véget vet a kormány az állami börtöncégek privilégiumának

A vállalkozó korábbi üzleti körének több tagja ugyanakkor jelentős érdekeltséggel szerepel az adatbázisban. Az újság az adatok alapján azt írja:

  • Hornung Áron a Közép-Európai I. Magántőkealapnál 91, a felszámolás alatt álló Közép-Európai IV.-nél 93,1 százalékos részesedéssel jelenik meg.
  • Sájer Gábort, az Elios korábbi vezetőjét a Carnoch Magántőkealap 100 százalékos tulajdonosaként tartják nyilván,
  • Dicső László pedig a Central European Opportunity II. alapban rendelkezik 27,087 százalékos érdekeltséggel.

A jelentős állami pénzeket is kezelő Főnix Magántőkealapnál szintén kérdéses a befektetők kiléte. Az alap tényleges tulajdonosai között Garancsi István, Sájer Gábor és a Gránit Alapkezelő három vezetője szerepel, de mindannyian nulla százalékos érdekeltséggel. A Főnixbe az állami Magyar Fejlesztési Bank 100 milliárd forintot fektetett be. Az alaphoz kötődnek a Dürer Park és a BudaPart jelentős ingatlanügyletei, valamint az Alteo energetikai vállalatban korábban birtokolt 24,6 százalékos részesedés is.

Más alapoknál Tiborcz üzleti körén kívüli nagybefektetők neve jelent meg: az Economx szerint az Atlas Europe Assets által kezelt Petrolina és RCP Magántőkealapban Rahimkulov Ruszlant tüntetik fel 100 százalékos tulajdonosként, míg a PFInvestnél a szabályzat jóváhagyására jogosult személyként szerepel. A hévízi Le Primore luxusszállodát birtokló Nivala Magántőkealap befektetési jegyein a nyilvántartás szerint állítólag Varga Paméla és Varga Dániel osztozik fele-fele arányban. A szállodát korábban egy minisztériumi feljelentés Tiborcz érdekeltségéhez sorolta, amit a BDPST határozottan tagadott.

A NAV tényleges tulajdonosi nyilvántartása ugyanakkor nem közhiteles: az adatok a pénzintézetek bejelentésein alapulnak, valóságtartalmukat az adóhatóság nem ellenőrzi.

A Transparency International korábban ugyancsak jelentős hiányosságokat és hibákat talált a rendszerben. Az Economx azt sem tudta megállapítani, hogy Tiborcz nevének eltűnése tulajdonosváltással, az adatok módosításával vagy más körülménnyel függ össze, a korábbi bejegyzésekhez ugyanis a sajtó nem férhet hozzá.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány
Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részletek az adócsomagról és a pénzesővel kecsegtető programról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility