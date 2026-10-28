Átlépte a 100 eurós lélektani határt az európai gázár

A novemberi leszállításra vonatkozó kontraktus
magyar idő szerint három óra környékén érte el az eddigi napi maximumát, ami 100,6 euró megawattóránként.
Ezzel az európai gázpiac irányadó jegyzése újabb lélektani határt lépett át, miközben közeledik a téli fogyasztás felfutása.
A piacot továbbra is a Hormuzi-szoros helyzete tartja feszültségben. A február 28-án kezdődött amerikai–izraeli–iráni háború előtt a világ LNG-forgalmának hozzávetőleg ötöde haladt át ezen az útvonalon, így a hajózás fennakadásai a globális gázellátást is érzékenyen érintik. Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a múlt héten a Financial Timesnak arról beszélt, hogy Amerika hosszú konfliktusra készül Iránnal.
A szoroson keresztüli LNG-szállítás ugyanakkor nem állt le teljesen. Ahogy október elején megírtuk, szeptemberben a háború kitörése óta a legtöbb rakomány jutott át az útvonalon az S&P Global Energy és a Kpler hajókövetési adatai szerint.
A térség biztonsági helyzete azonban továbbra is bizonytalan maradt.
Európának közben az ázsiai vásárlókkal is versenyeznie kell az elérhető szállítmányokért. Október 20-án beszámoltunk róla, hogy az ázsiai LNG spot piaci ára közel négyéves csúcsra, átszámítva megawattóránként mintegy 91 euróra emelkedett, miközben az európai következő havi jegyzés 90 euró közelében járt – érzékelhető a kiélezett licitverseny az elérhető gázforrásokért.
Az árakra az európai készlethelyzet is nyomást gyakorol. Az uniós gáztárolók töltöttsége jelenleg nagyjából 75 százalék, és az időjárástól függően már kevés idő maradhat az érdemi készletfelhalmozásra. A lemaradás már október közepén jelentős volt: október 19-én a 74,5 százalékos töltöttséghez 89 százalékos ötéves szezonális átlag társult. A Gas Infrastructure Europe adatai szerint október 21-én, múlt szerdán volt a mostani fűtési szezon első nettó kitárolási napja: ekkor összességében több gázt vettek ki a tárolókból, mint amennyit betöltöttek. Ezt követően újraindult a nettó betárolás, a hűvösebb idő azonban már lassította a készletek felhalmozását.
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