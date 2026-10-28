Barabás Gyula: kész a kormány középtávú programja, készülünk az ERM II-re

Portfolio: A világ egy rendkívül változékony, feszültségekkel terhelt környezetet nyújt a kormánynak az euróbevezetési programjához, meg általában a középtávú stratégiájához. Hogyan lehet egy ilyen bizonytalan környezetben a gazdaságpolitikát menedzselni?
Barabás Gyula: Valóban jelentős ingadozások vannak a világban, és ez hatással lehet a forintárfolyamra, a kamatokra, illetve befolyásolhatja a költségvetést is. Ezért fontos, hogy reális és óvatos becsléseken alapuljon a költségvetés. Szakítottunk azzal a gyakorlattal, hogy a gazdasági növekedést túltervezze a kormány, egy kicsit talán még a piaci várakozásoknál is alacsonyabb bővüléssel kalkuláltunk. Másrészt a költségvetés tartalmaz tartalékot is, illetve kalkulál az energiadrágulással, és 230 milliárd forinttal nagyobb összeget tervez a rezsitámogatásra.
A kormány középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési programja 2030-ig vázolja a magyar gazdaság által bejárható utat. Rázós menetnek ígérkezik.
A legfontosabb feladat, amin a Pénzügyminisztérium csapata dolgozott, hogy megmutassuk, milyen új növekedési modell indíthatja be a magyar gazdaságot. Az a feladat még előttünk áll, hogy a 2027-es költségvetésből kiindulva megnézzük, hogy 2027-et követően hogyan tudunk egészen pontosan eljutni a 3 százalék alatti hiányhoz. Az euróbevezetés feltételeinek teljesítése szempontjából a 2027-es költségvetés nagyon nagy lépés. Nemcsak azért, mert lejövünk a 7,5%-os hiányról 4,9%-ra, hanem azért, mert számos olyan szerkezeti átalakítás történik, amik a későbbi években a költségvetésnek a fenntarthatóságát és a hiánycsökkentéstét támogatják.
Így a jövő évi költségvetéssel talán még nagyobb javulást érünk el a 2028-tól 2030-ig terjedő időszakra nézve, mint önmagában 2027-ben.
A jövő évi büdzsé láthatóan azt célozza, hogy a háztartások fogyasztási dinamikája ne essen vissza. Ugyanakkor már az elmúlt négy évben is a lakossági költekezés tartotta víz felett a gazdaságot, miközben a beruházások zuhantak, és az export is esett. Mi az, amitől tartósan növekedési pályára állhat a magyar gazdaság?
A foglalkoztatás bővülésében csak jó gazdaságpolitikával bízhatunk. Az aktív korú népesség ugyanis csökken, ezért kell megtalálni a még mobilizálható csoportokat, amelyeknél a munkaerőpiaci részvétel fokozható. Ilyen csoportot alkotnak az idősebb munkavállalók, a kisgyerekes nők és a megváltozott munkaképességű dolgozók. Ezeken a csoportokon túl az alacsony képzettségű vidéki lakosságnál látunk még tartalékot. Itt a közlekedési fejlesztések nagyon sokat segíthetnek a munkába járásban, illetve a személyi jövedelemadóban bevezetett adójóváírás is tipikusan ezt a kört célozza. De a foglalkoztatásnak összességében így is csak egy enyhén pozitív hozzájárulása lehet a növekedéshez.
Amiben nagy változást szeretnénk a korábbi évekhez képest, az a beruházás és a termelékenység növekedése.
Ebben a középtávú programban mi nem csak egy 3 százalék alatti költségvetési hiányt célzunk, hanem egy 3 százalék fölötti gazdasági növekedést is. Ehhez azt kell elérnünk, hogy a termelékenységnek a gazdasági növekedéshez való hozzájárulása az évi 0,5 százalék körüli szintről 1,5 százalékra nőjön. Ezt a környező országok közül sokan meg tudták tenni, ezért ez egy reális cél.
A beruházások is jelentős mértékben hozzájárulhatnak a növekedéshez, részben ciklikus okokból, mert az elmúlt évek esése következtében a beruházási szint nagyon alacsonyan van. A következő években a beruházások 6% körüli ütemben bővülhetnek. De ami fontosabb, hogy a gazdaságpolitikai fordulat része egy kiszámítható gazdaságpolitika, a verseny helyreállítása, az üzleti bizalom növekedését erősítő környezet megteremtése. Ekkor indulhatnak el a vállalati szektorban a komolyabb beruházások, amik eddig háttérbe voltak szorítva.
Ezek szerint más vállalati kör kerül helyzetbe.
Eddig volt egy külföldi tulajdonú vállalati szektor, amit sok formában támogatott a magyar gazdaságpolitika, emellett volt egy, a rendszerhez közel álló járadékvadász kör, amelyik az államból élt. Ha hagyjuk érvényesülni a független magyar vállalati szektort, akkor annak a beruházási rátája jelentős mértékben tud bővülni. A rendkívül magas volumenű, nem célzott vállalati támogatások, amelyekkel az előző kormány a romló üzleti környezetet és a visszaeső beruházásokat akarta kompenzálni, akadályozták a gazdasági erőforrások hatékony áramlását a termelékenyebb vállalatok felé.
A közelmúltban Kármán András pénzügyminiszter is arról beszélt a Budapest Economic Forumon, hogy a NER lebontása a növekedés újraindításának az egyik alapja. Ugyanakkor az is jól látszik, hogy a NER-ben vannak nagyon nagy halak, akiknek a működése egész ágazatokat befolyásol. Mennyire fáj a gazdaságnak az ilyen struktúrák lebontása?
A „ner-telenítés” részben magában a költségvetésben történik. A legtöbb megtakarítás abból fakad, hogy szerződésről szerződésre átnéztük a kiadásokat, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok helyen túlárazás volt, nagyon sok helyen felesleges beszerzések voltak, és már 2026-ban 700 milliárd forintnyi megtakarítás volt, a 2027-es költségvetés meg további 1465 milliárdot tartalmaz.
Ebben a munkában hogy áll a kormány? Van ebben még tartalék?
Igen, vannak még olyan szerződések, amik még nem módosultak. Nagyon ütemes haladás mellett is azt várjuk, hogy a hatások egy része 2027 után fog érvényesülni. De visszatérve az eredeti kérdésre, azt gondolom, hogy van egy természetes folyamat a ner-telenítés kapcsán is. Eddig az állam egyértelműen támogatott vagy preferált az adófizetők pénzéből egy kört. Ha egyenlő esélyeket tudunk biztosítani, ha verseny van, mindenki részt vehet a közbeszerzéseken, akkor ezek a források átkerülnek olyan vállalatokhoz, ahová a teljesítmény alapján valók. Ez a reallokáció oda vezet, hogy előbb-utóbb más cégek veszik át ezeknek a nagy ner-es vállalatoknak a helyét és szerepét.
Ennek azért lehetnek rövid távon fájdalmas hatásai. Nagy cégek kerülnek bajba, a munkavállalók egy része új hely után nézhet.
Igen, ebben lehetnek átmeneti zökkenők. A gazdasági növekedési várakozásainkba ezt 2026-2027-re belekalkuláltuk, de utána meg pont ezzel az átalakulással egy lényegesen magasabb növekedési pályára állhat a magyar gazdaság. Pont ezen járadékvadász körök miatt, illetve az állam beavatkozásai miatt nem tudott olyan mértékben nőni a termelékenység, ahogy más országokban tudott.
A jövő évi kiigazítás alapvetően a kiadási oldalra fókuszált, de a csomag tartalmaz adóemeléseket is. Mire számítsunk 2028-tól?
Ebből a szempontból kedvező helyzetben vagyunk. Egyrészt 2027 után a jövő évinél nagyobb mértékben tud megindulni a kamategyenleg javulása. Azt várjuk, hogy ez legalább fél százalékot hozzá tud tenni a hiánycsökkenéshez, így a GDP-arányos kamatkiadás 2030-ra 3,3%-ra süllyedhet. Másrészt a gazdasági növekedés, amit Európa ciklikus helyzete is segít szintén könnyít a helyzeten. A nemzetközi tapasztalatokból látszódik, hogy akkor sokkal sikeresebb egy hiánycsökkentés, ha van gazdasági növekedés is mellette, és ha azokban az időszakokban, amikor lehetőség nyílik a gazdasági növekedés miatt a hiány csökkentésére, akkor azt a kormányzat fel is használja arra, és nem költi el teljes mértékben a növekedésből bejövő forrásokat.
Ez azt fogja biztosítani, hogy előretekintve továbbra is megmaradhat a hiánycsökkentés kiadásoldali fókusza.
A sikeresen hiányt csökkentő országok tapasztalata, hogy minél nagyobb mértékben a kiadások csökkentésére alapul a hiány mérséklése, és minél inkább a működési kiadásokon, tehát magán spórol az állam, nem pedig a beruházásokon, annál magasabb lehet a gazdasági növekedés.
Ha már szóba került az európai növekedés: a kötvénypiaci feszültségek és az energiaárak nagy emelkedése miatt törékenynek tűnik a fellendülés. Nem jelent ez kockázatot?
Ezek valóban olyan tényezők, amik jelentős mértékben befolyásolják a hiányt. Fél évvel ezelőtt jóval nagyobb mértékű kamategyenleg javulásra lehetett számítani, de az előrejelzésünkben alkalmazkodnunk kellett. A már említett, a GDP fél százalékát kitevő kamatkiadás-csökkenés például már ezzel a magasabb nemzetközi kamatszinttel számol. Nyilván tökéletesen nem lehet tervezni 3-4 évre előre, de a fő irányokat, a stratégiát meg lehet határozni, a kockázatokra tartalékot lehet képezni.
Az elmúlt egy-két évben már élénk vita folyt arról a közvéleményben, hogy mire költ sokat az állam. A közigazgatás mellett például a sport, a média, az egyház voltak nemzetközi összevetésben kedvezményezettek. Arra kell számítani, hogy 2030-ban az erre költött források arányaiban az Európai Unióhoz simulnak vissza?
A 2027-es költségvetésben már jelentős szerkezeti átalakításokat tettünk a fent említettek közül jó néhány területen. Például az állami média soron több mint 60 milliárdos csökkenés van. De említhetném a vállalati támogatásokat is, ahol nagyon sok olyan program futott, aminek a hozadéka nehezen volt mérhető. A hazai költségvetésből finanszírozott programok helyett most az MFB-nél lévő európai uniós forrásokból tudnak új, piackonform programok indulni. És azokon a területeken, ahol más országokhoz képest keveset és egyre kevesebbet költöttünk, például az szociális kiadásoknál vagy az egészségügyben, emeltük a GDP-arányos kiadásokat.
A költségvetési tervek végrehajthatósága szempontjából fontosak az intézményi keretek. A program hivatkozik is a közpénzügyi keretrendszer átfogó felülvizsgálata és széles körű reformjára. Milyen feladatok vannak még e téren?
A feladat egy része még előttünk áll, de már most látszik, hogy jelentős előrelépést tudtunk elérni az átláthatóság terén. Az első kormányzati döntések egyike volt, hogy a pénzügyminiszterhez rendelte a nagyobb összegű kötelezettségvállalásokról való jóváhagyást, emellett a legnagyobb állami vállalatok pénzügyi tervezése kapcsán, illetve a pénzügyi vezetőinek kinevezése kapcsán is van egy jogosítványa a pénzügyminiszternek. A leltárnál, a módosított költségvetésnél és most a 2027-es költségvetésnél is igyekszünk áttekinthető módon bemutatni a helyzetet és a terveinket. Továbbá jól megmutatta az idei év is, hogy sokkal megalapozottabb költségvetést lehet az őszi időszakban letenni az asztalra. Ekkor már a következő évi gazdasági folyamatokról sokkal nagyobb biztonsággal lehet nyilatkozni és előrejelzéseket tenni, de a minisztériumokkal, az intézményekkel folytatott egyeztetések is megalapozottabbak.
Az államtitkári pozícióm nagyon sok tekintetben nem csak gazdaságpolitikai munkát jelent, hanem egy pénzügyi vezetői hozzáállást is.
A különböző intézményekkel, minisztériumokkal rendszeres egyeztetés folyik, hogy az előirányzatokat, a költségkereteket hogyan tudják tartani. Egy kontrolling alapú megközelítést kívánunk alkalmazni a következő időszakban. Havi szinten áttekintjük a nagyobb állami vállalatoknak a számait is.
A közzétett hiánypálya hitelességével kapcsolatban a piaci fogadtatás vegyes volt. A kritikus hangok szerint nehezen hihető, hogy a 2030-as választási évben mérséklődni fog a deficit, márpedig a 3% alatti tartományba csak így érünk el. Most persze PM fogadkozhat, hogy nem lesz választási költségvetés 2030-ban, ugyanakkor az elmúlt évtizedek tapasztalata az, hogy azért ez elég ritkán tud előfordulni.
Nézzük sorban: júliusban elkészült a leltár, augusztus végén benyújtottuk a módosított költségvetést 2026-ra, most elkészültünk a 2027-es költségvetéssel. Ez a 2027-es költségvetés szerintem egy hatalmas lépés az euróbevezetés útján. Most jön az a feladat, hogy egyrészt elindulhat az ERM II belépésre való felkészülés, másrészt a következő évek költségvetési kiadásainak és bevételeinek részletes tervezése.
Igazából ez a tervezés fogja megmutatni, hogy egészen pontosan hogyan és milyen ütemben tudjuk elérni ezt a 3% alatti hiányt.
De a kormány mégis csak közzétett egy hiánypályát, ami a 3% alatti hiány elérésének időpontját illetően letette a voksot egy választási évre.
Ez a középtávú program lényegében a megerősítése az eddigi vállalásnak, hogy legkésőbb 2030-ig teljesítjük az euróbevezetés feltételeit. Reálisan bízhatunk abban, hogy azok a lépések, amiket megteszünk a 2027-es költségvetési évben, a várakozásoknál is kedvezőbben befolyásolhatják az azt követő éveket, és a 2028-30-as időszak hiányának az alakulását. Az ütemezés és a céldátumokról való döntés még előttünk áll.
Az euróbevezetés soron következő új feladata az ERM II árfolyamrendszerbe való belépés előkészítése. A legutóbbi két euróövezeti csatlakozás alapján úgy tűnik, hogy ez azért már messze nem olyan automatikus, mint korábban volt. Mikor lehet érdemes fölvenni a kapcsolatot az Európai Unióval az árfolyamrezsim ügyében?
Valóban, az ERM II-belépés összetettebb feladattá vált az elmúlt években. Számos területen kell egyeztetéseket folytatni, például a bankuniós tagságról, az egységes felügyeleti és szanálási mechanizmusról.
Ez a komoly munka elkezdődik a Magyar Nemzeti Bankkal közösen.
Fontos, hogy ebben ütemesen haladjunk, mert látszik, hogy az árfolyamrendszer-váltásnak önmagában vannak előnyei. A hozamkonvergencia jelentős része magával az ERM II-vel érkezhet. Ugyanakkor a magyar gazdaságnak olyan állapotban kell megérkeznie a stabil árfolyamot jelentő rendszerbe, ahol már nincsenek olyan egyensúlytalanságok, amiknek a kezelésére éppen az árfolyammozgás adna lehetőséget. Ebből a szempontból különösen pozitív fejlemény az elmúlt hónapok forint árfolyamának alakulása, hiszen a magyar fizetőeszköz a jelentős világgazdasági bizonytalanság ellenére is viszonylag stabil maradt.
Friss hír, hogy pénteken a kormány benyújtja a parlamentnek a teljes 2027-es költségvetést.
Igen, ebben a költségvetési törvényben lesz egy preambulum, ami egy összefoglaló, hogy milyen irányba halad a 2027-es költségvetés az igazságosság és a fejlődés költségvetése. Lesz egy általános indokolás, ami egy nagy kép, egy elemzés arról, hogy a számok hogyan jöttek ki. A most megjelent középtávú program tehát formálisan nem része ennek, az a pénzügyminisztériumi kiváló elemzői csapatnak az első publikus kiadványa.
Ha már dokumentumok: a kormánynak le kell adni az Európai Unió felé is egy középtávú fiskális-strukturális tervet. Ez mikor juthat el Brüsszelbe?
A magyar kormány többször is hangsúlyozta, hogy a következő évi költségvetés mellett a középtávú pálya felrajzolását és bemutatását is fontosnak tartja. A makrogazdasági és költségvetési kitekintésünk elkészült, és annak a részletes bemutatását és magyarázatát a hitelesség, a kiszámíthatóság miatt kiemelten fontosnak tartottuk. Ez történik most meg. A fiskális strukturális terv benyújtásával kapcsolatban még folynak az egyeztetések az Európai Bizottsággal.
A kormánynak van egy pár örökölt feszültsége az Európai Unióval. Az egyik ilyen a napi migrációs bírság, amivel kapcsolatban a jövő évi büdzsében már nincs kiadás betervezve.
Azért állítottuk be így a következő évi költségvetésbe, mert az elmúlt időszak alapján joggal feltételezhetjük, hogy ennek a kifizetésére nem kerül sor 2027-ben.
Mi a helyzet a hazánkban ideiglenesen állomásozó különadókkal? Remélhetik a cégek, hogy az unió által is torzítónak tartott teher a következő években legalább mérséklődik?
A 2027-es költségvetésnél az örökölt helyzetből kellett kiindulnunk, és ez nagyon behatárolta a mozgásteret. Ezzel együtt azok az adóátalakítások, amiket végrehajtottunk már valamelyest csökkentik ezen különadóknak az arányát. Előretekintve akkor lehet ebben ütemesebb lépéseket tenni, ha a költségvetés mozgástere lehetőséget biztosít. Még előttünk áll az a tervezési folyamat, amiből tisztább képet kaphatunk.
A középtávú tervről szóló cikkünket itt találják:
Címlapkép forrása: Portfolio
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
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