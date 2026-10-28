Bejelentette a miniszter: nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember veszi át az állami ügynökség vezetését

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Hild Imre több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a hazai és nemzetközi startup- és innovációs ökoszisztémában. Pályafutása során olyan globális tanácsadó és pénzügyi cégeknél szerzett szakmai gyakorlatot, mint a McKinsey és a Lehman Brothers, emellett számottevő szerepet vállalt több vállalkozásfejlesztési és innovációs program elindításában. Az elmúlt három évben az Óbuda Uni Venture Capital kockázatitőke-alapkezelő vezetőjeként tevékenykedett.

Az átmeneti időszakra szóló kinevezés célja az ügynökség operatív stabilitásának megőrzése a miniszter szerint. Az új megbízott vezérigazgató feladata kapcsán Tanács Zoltán kiemelte, hogy

Hild Imrének a végleges kinevezésig kell szavatolnia az ügynökség stabil működését és szakmai programjainak folytonosságát.

A szervezet élére a végleges vezetőt nyílt eljárás keretében választják majd ki – ígérte meg Tanács Zoltán, hangsúlyozva, hogy a döntési folyamatban a transzparencia és a szakmaiság játssza a főszerepet, így a választás átlátható keretek között, tisztán szakmai szempontok alapján történik majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi