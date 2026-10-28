Bemutatta új költségvetését a brit kormány, de a nehéz kérdéseket jövőre halasztották

A pénzügyminiszter szerdán bemutatott tervei összességében 7,6 milliárd fontos (a GDP kevesebb mint 0,25 százalékát kitevő) azonnali könnyítést nyújtanak a 2026–2027-es pénzügyi évben. A parlamenti ciklus végére, 2029–2030-ra az adóemelések mértéke eléri az 5,5 milliárd fontot, de még ez is eltörpül az elődje, Rachel Reeves által az első két költségvetésében bejelentett 66 milliárd fontos tehernövekedés mellett. A visszafogott lépték miatt Kemi Badenoch, az ellenzéki Konzervatív Párt vezetője mindössze azt kérdezte, hogy

ez minden?

A kiadások fedezésére a kormány többek között a bankszektort adóztatja meg, ám a nyereséget terhelő különadó emelése enyhébb lett a vártnál, és januártól csupán 15 hónapig marad érvényben. Az adókulcs 3-ról 6 százalékra nő, ami a jelenlegi pénzügyi évben 305 millió, jövőre pedig közel egymilliárd fontot hoz a kincstárnak. A szektor megkönnyebbüléssel fogadta a bejelentést, így a Lloyds, a Barclays és a NatWest részvényei is emelkedtek.

Ezzel szemben nagyobb meglepetést okozott, hogy jövő áprilistól két százalékponttal – a tavaly bejelentett, hasonló mértékű emelésen felül – nő az ingatlanokból és megtakarításokból származó jövedelmek adója, ami évi egymilliárd font bevételt jelent. További évi egymilliárd fontot szednek be a szerencsejáték-cégek magasabb adóztatásával, valamint azáltal, hogy 14-ről 12 százalékra csökkentik a vállalati gépek és berendezések után érvényesíthető értékcsökkenési leírás kulcsát.

Az iráni háború által fűtött energiaár-emelkedés ellensúlyozására a kormány 100 fontos támogatást ad 20 millió, alacsonyabb önkormányzati adósávba (A–D) tartozó háztartásnak, ami részben enyhíti a januárban várható, átlagosan több mint 450 fontos számlanövekedést. Emellett meghosszabbítják az üzemanyagok jövedéki adójának befagyasztását és csökkentik a villanyszámlák áfáját, ami a következő két évben évi bő egymilliárd font segítséget jelent a lakosságnak. A vállalkozásokat egy 10 millió fontig terjedő, 10 százalékos tőkenyereségadó-kedvezménnyel, a lakásvásárlókat pedig egy 4,7 milliárd fontos hitelprogrammal segítik, amely 70 ezer háztartás első otthonhoz jutását és 20 ezer új lakás megépítését támogatja.

A brit Költségvetési Felelősségi Hivatal (OBR) az idei évre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését 1,2 százalékra javította, jövőre azonban csak 1 százalékos bővülést vár. Az inflációs prognózist ezzel párhuzamosan jelentősen megemelték, így a márciusban várt 2,3 százalék helyett idén 3,1, 2027-ben pedig 3,4 százalékos pénzromlással számolnak. Az állam magasabb finanszírozási költségei 14 milliárd fontos lyukat ütöttek az idei büdzsén, amit Healey a korábban felhalmozott költségvetési mozgástér terhére egyenlít ki, így a tartalék a márciusi 23,6 milliárdról 15 milliárd fontra olvad a 2029–2030-as pénzügyi évre. A bejelentést követően az állampapírpiac és a font árfolyama is stabil maradt.

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A pénzügyminiszter megerősítette, hogy a jóléti kiadások lefaragásával és a védelmi büdzsével kapcsolatos nehéz döntéseket jövőre halasztják.

Azt azonban rögzítette, hogy az Egyesült Királyság 2030-ra a GDP 3 százalékára emeli a védelmi kiadásokat, amit Mark Rutte NATO-főtitkár hiteles tervként üdvözölt a szövetség azon céljának eléréséhez, hogy a tagállamok 2035-re a GDP 3,5 százalékát fordítsák erre a területre.

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