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Eladták mindenüket az álomutazásért, az üzemanyagválság mindent romba döntött
Gazdaság

Eladták mindenüket az álomutazásért, az üzemanyagválság mindent romba döntött

MTI
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Az óriásira nőtt üzemanyagárak miatt kénytelen volt befejezni többévesre tervezett földkörüli útját egy amerikai luxus óceánjáró, amelynek több mint 200 utasa rekedt Kambodzsában.

Az Odyssey nevű hajó két éve kelt útra Belfastból azzal a céllal, hogy mind a hét kontinensre ellátogat, és közben utasai a hosszú távú hajós élet és földkörüli utazás élményében is részesülnek.

Az utasok megvásárolhatták vagy kibérelhették a kabinjukat egy vakációra vagy egy egész életre, és egyesek mindenüket eladták, hogy részt vehessenek a több évig tartó világkörül hajóúton.

A hajót üzemeltető floridai székhelyű Villa Vie Residences azonban kénytelen volt leállítani a 3 és fél évesre tervezett luxusutat arra hivatkozva, hogy

az egy kabinra eső átlagos üzemanyagköltségek az iráni háború miatt havi 1800 dollárról 6000-8000 dollárra szöktek fel Ázsia egyes részein.

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A hajótársaság közlése szerint megpróbálták lassúbb haladással és hosszabb kikötői időzéssel csökkenteni a fogyasztást, de ezzel sem tudták kellőképpen leszorítani a költségeket. "Nem tudjuk tovább vállalni a veszteséges működés terheit" - hangsúlyozta a cég hozzátéve, hogy nem háríthatták a többletköltségeket az utasokra. A vállalat legfőbb gondja most közlése szerint az, hogy segítse az utasokat, a legénységet és a személyzetet, miközben az újraszervezés megoldásait keresi.

A Thai-öböl partján, Kambodzsa délnyugati részén fekvő Szihanukváros kikötőjének közlése szerint az Odyssey október 23-án érkezett ötnapos látogatásra, és Vietnám felé hajózott volna tovább, de szerdán még a kikötőben állt. A 650 utas befogadására alkalmas luxushajón 15 országból származó 203 utas - többségükben amerikaiak - és 156 fős személyzet tartózkodott. Az utasokat felkérték a hajó elhagyására, de a személyzet helyzetéről nem adtak tájékoztatást.

A Villa Vie Residences hajótársaság korábban egy második, hasonló óceánjáró útnak indítását is tervezte 2029 elejére, de az Odyssey útjának megszakításakor erről nem szólt a közleményben. A hajótársaság közölte, hogy megpróbál segítséget adni a váratlanul "fedél nélkül" maradt utasoknak átmeneti szállást szerezni.

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