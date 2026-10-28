Eladták mindenüket az álomutazásért, az üzemanyagválság mindent romba döntött

Az Odyssey nevű hajó két éve kelt útra Belfastból azzal a céllal, hogy mind a hét kontinensre ellátogat, és közben utasai a hosszú távú hajós élet és földkörüli utazás élményében is részesülnek.
Az utasok megvásárolhatták vagy kibérelhették a kabinjukat egy vakációra vagy egy egész életre, és egyesek mindenüket eladták, hogy részt vehessenek a több évig tartó világkörül hajóúton.
A hajót üzemeltető floridai székhelyű Villa Vie Residences azonban kénytelen volt leállítani a 3 és fél évesre tervezett luxusutat arra hivatkozva, hogy
az egy kabinra eső átlagos üzemanyagköltségek az iráni háború miatt havi 1800 dollárról 6000-8000 dollárra szöktek fel Ázsia egyes részein.
A hajótársaság közlése szerint megpróbálták lassúbb haladással és hosszabb kikötői időzéssel csökkenteni a fogyasztást, de ezzel sem tudták kellőképpen leszorítani a költségeket. "Nem tudjuk tovább vállalni a veszteséges működés terheit" - hangsúlyozta a cég hozzátéve, hogy nem háríthatták a többletköltségeket az utasokra. A vállalat legfőbb gondja most közlése szerint az, hogy segítse az utasokat, a legénységet és a személyzetet, miközben az újraszervezés megoldásait keresi.
A Thai-öböl partján, Kambodzsa délnyugati részén fekvő Szihanukváros kikötőjének közlése szerint az Odyssey október 23-án érkezett ötnapos látogatásra, és Vietnám felé hajózott volna tovább, de szerdán még a kikötőben állt. A 650 utas befogadására alkalmas luxushajón 15 országból származó 203 utas - többségükben amerikaiak - és 156 fős személyzet tartózkodott. Az utasokat felkérték a hajó elhagyására, de a személyzet helyzetéről nem adtak tájékoztatást.
A Villa Vie Residences hajótársaság korábban egy második, hasonló óceánjáró útnak indítását is tervezte 2029 elejére, de az Odyssey útjának megszakításakor erről nem szólt a közleményben. A hajótársaság közölte, hogy megpróbál segítséget adni a váratlanul "fedél nélkül" maradt utasoknak átmeneti szállást szerezni.
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