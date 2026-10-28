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Elkértük a parkolási számokat: úgy tűnik, itt valami nem stimmel
Gazdaság

Elkértük a parkolási számokat: úgy tűnik, itt valami nem stimmel

Gyors összefoglaló
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Jóval gazdaságosabban működhet a kerületi parkolás Budapesten, mint ahogy azt a főváros korábban bemutatta – legalábbis ez derül ki közérdekű adatigényléseinkből. A számok alapján több kerületben is lényegesen alacsonyabb a parkolásüzemeltetés költséghányada, mint ami a Fővárosi Önkormányzat elemzésében szerepelt. Az eltérés mögött az áll, hogy a kerületi tulajdonú parkolókat olcsóbban tartják fenn az önkormányzatok, mint a fővárosiakat. A jelenlegi rendszerben viszont továbbra is akadnak hatékonysági problémák.

Október elsején robbant a hír: a kormány és a főváros aznapi egyeztetésén napirendre kerül a parkolási bevételek fővárosi szintre irányítása. Az érintett városvezetők azonnal szervezkedni kezdtek a döntés megakadályozása érdekében, azonban mindhiába: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa úgy határozott, egységes parkolási rendszer kell. A lépés olyan nagy felháborodást váltott ki a kerületekből, hogy arra reagálva Karácsony Gergely egy ponton az ATV stúdiójában a zakózsebéből előhúzott papírra felírt adatokkal igyekezett igazolni, hogy a jelenlegi, széttöredezett parkolásüzemeltetés drága, így az adófizetők is jobban járnának egy közössel. Hogy mi volt a papíron?

A parkolási bevételek 64%-a átlagosan elmegy a működési költségekre. Hát, ha én autós társadalom lennék, és meglátnám ezt a számot... Azt mondanám, hogy figyeljetek, ne szórakozzatok! (...) Van olyan kerület, ahol veszteséges a parkolás.

Később Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy elemzést is közzétett az alábbi táblázattal. A főpolgármester által említett szám valószínűleg innen származhatott (igaz, itt 65,5% szerepel):

Összesített költséghányad (2023-26)
Helyezés Kerület Költséghányad
1 VI. 42,5%
2 VII. 44,9%
3 I. 52,0%
4 VIII. 52,7%
5 IX. 67,5%
6 III. 70,5%
7 V.* 71,1%
8 XIII. 78,2%
9 II. 79,3%
10 XI. 82,4%
11 XIV. 100,4%
ÁTLAG 65,5%
Forrás: Fővárosi Önkormányzat. *Az V. kerület esetében a jogi vita miatt 2025. közepéig állnak rendelkezésre adatok.

A számítás módszertanát akkor több kerületi polgármester is kritizálta. Ennek az az oka, hogy a fenti számok azokon a parkolóhelyeken alapszanak, amelyek üzemeltetését ugyan a kerületek végzik, de fővárosi tulajdonban vannak. A kerületek saját parkolói nem képezik a kalkuláció részét, pedig a Kiss Ambrus által közreadott elemzésből is látszik, hogy ilyen a parkolóhelyek túlnyomó többsége.

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Várakozóhelyek
kerület kerületi darabszám fővárosi darabszám fővárosi arány
Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat 5327 1070 16,7%
Budapest Főv. II. kerületi Önkormányzat 8026 668 7,7%
Budapest Főváros III. ker.Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 14514 1583 9,8%
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 4842* 608* 11,2%
Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 6003 945 15,7%
Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzat 6778 401 5,9%
Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat 10410 1547 13,0%
Budapest Főváros IX.ker. Önkormányzat 7649 390 4,1%
Budapest Főváros XI.ker. Önkormányzat 21650 2670 11,5%
Budapest Főváros XIII.ker. Önkormányzat 28048 1524 5,2%
Budapest Főváros XIV.ker. Önkormányzat 17953 441 2,0%
Forrás: Fővárosi Önkormányzat   *kerület által vitatott adat

Igaz, a főigazgató szerint "az bizonyos, hogy egy fővárosi tulajdonú és egy kerületi tulajdonú parkolóhely üzemeltetése között nem lehet különbség. Nincsen külön parkolóőr, adminisztráció, ügyfélszolgálat. Ebből következően statisztikai értelemben a kerület egészére vonatkozó arányszám sem lehet másabb, mint a csak fővárosi parkolóhely esetén."

A Portfolio megkereste a kerületeket, és az általuk küldött adatokból úgy látszik, hogy mégis van különbség. Nem is kevés, az eltérések mindenhol kétszámjegyűek százalékpontban mérve.

Parkolásüzemeltetés a főváros egyes kerületeiben 2025-re vonatkozó adatok alapján
Kerület Bruttó összbevétel (mrd Ft) Bruttó összkiadás (mrd Ft) Költséghányad Főváros szerinti költséghányad Eltérés (%pont)
I* 2,6 1,1 43% 53% 11
VII  2,6 0,8 32% 49% 17
VIII 2,9 1,2 42% 55% 13
IX 2,5 1,3 50% 70% 20
X 0,2 0,2 118% - -
XI* 3,3 1 29% 82% 53
XIII* 6 1,9 32% 81% 49
Forrás: Portfolio-gyűjtés         *nettó számok felszorozva 1,27-tel

A táblázatról
Az összbevételnél és az összkiadásnál szereplő számok a kerületekhez benyújtott közérdekű adatigényléseinken alapulnak. A "főváros szerinti költséghányad" oszlop a már említett Kiss Ambrus elemzés 2025-re vonatkozó adatait mutatja. Abban a X. kerület nem szerepel, mivel náluk nincsen fővárosi tulajdonban lévő parkoló. Az adatok nem állnak rendelkezésre egységes formában, így mi igyekeztünk összehasonlíthatóvá tenni őket. Ennek érdekében a három csillaggal jelölt kerületnél a nettó összbevételeket és kiadásokat 1,27-tel megszoroztuk egyfajta "bruttósításként", ami így közelítő becslésként értelmezhető (a költséghányadot azonban ez értelemszerűen nem befolyásolja). A IX. kerület (Ferencváros) bevételei és kiadásai a FEV IX Zrt. üzleti jelentéséből származnak. Az adatigényléseink folyamatban vannak más kerületeknél is, a fejleményekkel kapcsolatban újabb cikkben jelentkezünk majd.

Mi állhat az eltérések hátterében? Korábban erről Kaposi István, a zuglói parkolást üzemeltető ZKNP ügyvezetője beszélt a HVG-nek, kifejtve, hogy náluk például a fővároshoz tartozó parkolóhelyek sokkal szétszórtabban helyezkednek el, így "a főváros 441 parkolóhelyét több mint egy tucat parkolóórával lehetett lefedni, miközben ugyanennyi fizetős helyhez a kerület saját területein fele ennyi automata elég volt." Mindez arra utal, hogy valóban lehetnek objektív okai annak, miért drágább egy fővárosi parkolót üzemeltetni egy kerületinél, még ha a különbségek mértéke meglepő is. Összességében tehát úgy tűnik, hogy a főpolgármester a valóságnál rosszabbnak állította be a kerületi parkolásüzemeltetés hatékonyságát.

Árnyaljuk a képet

Mindehhez azonban érdemes hozzátenni, hogy

a kerületi rendszerek üzemeltetésére vonatkozó számok egy része nem nyilvánosan elérhető, az összehasonlíthatóságuk pedig rémes.

Emellett az eddig hozzánk beérkezett adatok is alátámasztják, hogy jelentős különbségek vannak a fenntartás hatékonyságában. Különösen Kőbánya példája szembeötlő, ahol veszteséges volt tavaly a parkolás, még ha ez a veszteség kicsi is (a kerület tájékoztatása szerint 23,4 millió forinttal kellett kompenzálniuk a parkolásüzemeltető cégüket). Ez valószínűleg amiatt lehet, hogy a X. kerületben mindössze 2750 parkoló van, ami a többi kerülettel összehasonlítva nagyon kevés, de egy rendszert nekik is fent kell tartaniuk. Így tényleg látszanak hatékonysági tartalékok abban, hogy egy egységes szisztémában működjön a parkolás.

Az átállás egyébként nem egyik napról a másikra fog menni. A jelenlegi menetrend szerint 2027. április 1-jéig a kerületi önkormányzatoknál marad a parkolás üzemeltetése, addigra kell elkészíteni az új rendszer informatikai hátterét. A teljes egységesítés akár 2028-ig is elhúzódhat. A váltáshoz több jogszabály módosítása szükséges, a Fővárosi Közgyűlésnek új rendeletet kell alkotnia, és Karácsony Gergelynek a kerületi polgármesterekkel is meg kellene egyeznie például arról, milyen elv mentén újítsák fel az immáron hozzájuk befolyó bevételekből elkülönített alapból a budapesti utakat. A tárgyalások egyelőre nem haladnak jól: a megegyezésre való legutóbbi kísérlet kommentháborúba torkollott.

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