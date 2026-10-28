Elkértük a parkolási számokat: úgy tűnik, itt valami nem stimmel

Október elsején robbant a hír: a kormány és a főváros aznapi egyeztetésén napirendre kerül a parkolási bevételek fővárosi szintre irányítása. Az érintett városvezetők azonnal szervezkedni kezdtek a döntés megakadályozása érdekében, azonban mindhiába: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa úgy határozott, egységes parkolási rendszer kell. A lépés olyan nagy felháborodást váltott ki a kerületekből, hogy arra reagálva Karácsony Gergely egy ponton az ATV stúdiójában a zakózsebéből előhúzott papírra felírt adatokkal igyekezett igazolni, hogy a jelenlegi, széttöredezett parkolásüzemeltetés drága, így az adófizetők is jobban járnának egy közössel. Hogy mi volt a papíron?
A parkolási bevételek 64%-a átlagosan elmegy a működési költségekre. Hát, ha én autós társadalom lennék, és meglátnám ezt a számot... Azt mondanám, hogy figyeljetek, ne szórakozzatok! (...) Van olyan kerület, ahol veszteséges a parkolás.
Később Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy elemzést is közzétett az alábbi táblázattal. A főpolgármester által említett szám valószínűleg innen származhatott (igaz, itt 65,5% szerepel):
|Összesített költséghányad (2023-26)
|Helyezés
|Kerület
|Költséghányad
|1
|VI.
|42,5%
|2
|VII.
|44,9%
|3
|I.
|52,0%
|4
|VIII.
|52,7%
|5
|IX.
|67,5%
|6
|III.
|70,5%
|7
|V.*
|71,1%
|8
|XIII.
|78,2%
|9
|II.
|79,3%
|10
|XI.
|82,4%
|11
|XIV.
|100,4%
|ÁTLAG
|65,5%
|Forrás: Fővárosi Önkormányzat. *Az V. kerület esetében a jogi vita miatt 2025. közepéig állnak rendelkezésre adatok.
A számítás módszertanát akkor több kerületi polgármester is kritizálta. Ennek az az oka, hogy a fenti számok azokon a parkolóhelyeken alapszanak, amelyek üzemeltetését ugyan a kerületek végzik, de fővárosi tulajdonban vannak. A kerületek saját parkolói nem képezik a kalkuláció részét, pedig a Kiss Ambrus által közreadott elemzésből is látszik, hogy ilyen a parkolóhelyek túlnyomó többsége.
|Várakozóhelyek
|kerület
|kerületi darabszám
|fővárosi darabszám
|fővárosi arány
|Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
|5327
|1070
|16,7%
|Budapest Főv. II. kerületi Önkormányzat
|8026
|668
|7,7%
|Budapest Főváros III. ker.Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
|14514
|1583
|9,8%
|Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
|4842*
|608*
|11,2%
|Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat
|6003
|945
|15,7%
|Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzat
|6778
|401
|5,9%
|Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat
|10410
|1547
|13,0%
|Budapest Főváros IX.ker. Önkormányzat
|7649
|390
|4,1%
|Budapest Főváros XI.ker. Önkormányzat
|21650
|2670
|11,5%
|Budapest Főváros XIII.ker. Önkormányzat
|28048
|1524
|5,2%
|Budapest Főváros XIV.ker. Önkormányzat
|17953
|441
|2,0%
|Forrás: Fővárosi Önkormányzat
|*kerület által vitatott adat
Igaz, a főigazgató szerint "az bizonyos, hogy egy fővárosi tulajdonú és egy kerületi tulajdonú parkolóhely üzemeltetése között nem lehet különbség. Nincsen külön parkolóőr, adminisztráció, ügyfélszolgálat. Ebből következően statisztikai értelemben a kerület egészére vonatkozó arányszám sem lehet másabb, mint a csak fővárosi parkolóhely esetén."
A Portfolio megkereste a kerületeket, és az általuk küldött adatokból úgy látszik, hogy mégis van különbség. Nem is kevés, az eltérések mindenhol kétszámjegyűek százalékpontban mérve.
|Parkolásüzemeltetés a főváros egyes kerületeiben 2025-re vonatkozó adatok alapján
|Kerület
|Bruttó összbevétel (mrd Ft)
|Bruttó összkiadás (mrd Ft)
|Költséghányad
|Főváros szerinti költséghányad
|Eltérés (%pont)
|I*
|2,6
|1,1
|43%
|53%
|11
|VII
|2,6
|0,8
|32%
|49%
|17
|VIII
|2,9
|1,2
|42%
|55%
|13
|IX
|2,5
|1,3
|50%
|70%
|20
|X
|0,2
|0,2
|118%
|-
|-
|XI*
|3,3
|1
|29%
|82%
|53
|XIII*
|6
|1,9
|32%
|81%
|49
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
|*nettó számok felszorozva 1,27-tel
A táblázatról
Az összbevételnél és az összkiadásnál szereplő számok a kerületekhez benyújtott közérdekű adatigényléseinken alapulnak. A "főváros szerinti költséghányad" oszlop a már említett Kiss Ambrus elemzés 2025-re vonatkozó adatait mutatja. Abban a X. kerület nem szerepel, mivel náluk nincsen fővárosi tulajdonban lévő parkoló. Az adatok nem állnak rendelkezésre egységes formában, így mi igyekeztünk összehasonlíthatóvá tenni őket. Ennek érdekében a három csillaggal jelölt kerületnél a nettó összbevételeket és kiadásokat 1,27-tel megszoroztuk egyfajta "bruttósításként", ami így közelítő becslésként értelmezhető (a költséghányadot azonban ez értelemszerűen nem befolyásolja). A IX. kerület (Ferencváros) bevételei és kiadásai a FEV IX Zrt. üzleti jelentéséből származnak. Az adatigényléseink folyamatban vannak más kerületeknél is, a fejleményekkel kapcsolatban újabb cikkben jelentkezünk majd.
Mi állhat az eltérések hátterében? Korábban erről Kaposi István, a zuglói parkolást üzemeltető ZKNP ügyvezetője beszélt a HVG-nek, kifejtve, hogy náluk például a fővároshoz tartozó parkolóhelyek sokkal szétszórtabban helyezkednek el, így "a főváros 441 parkolóhelyét több mint egy tucat parkolóórával lehetett lefedni, miközben ugyanennyi fizetős helyhez a kerület saját területein fele ennyi automata elég volt." Mindez arra utal, hogy valóban lehetnek objektív okai annak, miért drágább egy fővárosi parkolót üzemeltetni egy kerületinél, még ha a különbségek mértéke meglepő is. Összességében tehát úgy tűnik, hogy a főpolgármester a valóságnál rosszabbnak állította be a kerületi parkolásüzemeltetés hatékonyságát.
Árnyaljuk a képet
Mindehhez azonban érdemes hozzátenni, hogy
a kerületi rendszerek üzemeltetésére vonatkozó számok egy része nem nyilvánosan elérhető, az összehasonlíthatóságuk pedig rémes.
Emellett az eddig hozzánk beérkezett adatok is alátámasztják, hogy jelentős különbségek vannak a fenntartás hatékonyságában. Különösen Kőbánya példája szembeötlő, ahol veszteséges volt tavaly a parkolás, még ha ez a veszteség kicsi is (a kerület tájékoztatása szerint 23,4 millió forinttal kellett kompenzálniuk a parkolásüzemeltető cégüket). Ez valószínűleg amiatt lehet, hogy a X. kerületben mindössze 2750 parkoló van, ami a többi kerülettel összehasonlítva nagyon kevés, de egy rendszert nekik is fent kell tartaniuk. Így tényleg látszanak hatékonysági tartalékok abban, hogy egy egységes szisztémában működjön a parkolás.
Az átállás egyébként nem egyik napról a másikra fog menni. A jelenlegi menetrend szerint 2027. április 1-jéig a kerületi önkormányzatoknál marad a parkolás üzemeltetése, addigra kell elkészíteni az új rendszer informatikai hátterét. A teljes egységesítés akár 2028-ig is elhúzódhat. A váltáshoz több jogszabály módosítása szükséges, a Fővárosi Közgyűlésnek új rendeletet kell alkotnia, és Karácsony Gergelynek a kerületi polgármesterekkel is meg kellene egyeznie például arról, milyen elv mentén újítsák fel az immáron hozzájuk befolyó bevételekből elkülönített alapból a budapesti utakat. A tárgyalások egyelőre nem haladnak jól: a megegyezésre való legutóbbi kísérlet kommentháborúba torkollott.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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