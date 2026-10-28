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Elszabadult a gáz ára - itt a közel 4 éves csúcs
Gazdaság

Elszabadult a gáz ára - itt a közel 4 éves csúcs

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Szerdán megawattóránként 97 euró fölé emelkedett az európai földgáz ára, ami 2022 vége óta a legmagasabb szint. A drágulás mögött a téli gázellátás miatti aggodalmak és a közel-keleti konfliktus állnak.

Szerdán 97 euró fölé emelkedett az európai földgáz ára megawattóránként, ezzel 2022 vége óta nem látott magasságba lőtt ki a jegyzés.

Az áremelkedés hátterében a kontinens téli gázellátásával kapcsolatos aggodalmak, valamint a közel-keleti konfliktus állnak.

Újabb kockázati prémiumot építettek be az árakba azok az értesülések, amelyek szerint az Egyesült Államok több Perzsa-öböl menti országot is arra figyelmeztetett, hogy az amerikai félidős választásokat követően újabb katonai hadművelet indulhat Irán ellen. A kereskedők emellett az izraeli választásokat is figyelemmel kísérik, amelyek befolyásolhatják az Irán elleni amerikai háború további alakulását.

A konfliktus fennakadásokat okozott a globális LNG-kínálat mintegy ötödét biztosító Perzsa-öböl térségének szállításaiban, ami megnehezíti az európai gáztárolók feltöltését. Az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg mindössze 75 százalék körül alakul,

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Mindeközben Európa-szerte lehűlés várható, ami a következő napokban növelheti a fűtési célú gázkeresletet. A kínálati aggodalmakat tovább fokozzák a norvégiai gáztermelésben jelentkező, nem tervezett leállások.

ngas
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