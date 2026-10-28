Felpattant az olajár Trump kemény üzenete, és a legnagyobb szaúdi finomítót ért csapás után

A Brent típusú nyersolaj jegyzése 1,3 százalékkal, hordónként 116,4 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI árfolyama 1,4 százalékkal, 103 dollárra nőtt. Az drágulás közvetlen kiváltó oka az volt, hogy a Teherán által támogatott huszik kedden ballisztikus rakétával csapást mértek a szaúdi Rasz Tanúra-i finomítóra,

amely az ország legnagyobb kapacitású létesítménye.

Közben Donald Trump egy texasi kampánygyűlésen arról beszélt, hogy az Iránnal folytatott konfliktust az ő feltételei szerint fogják lezárni, egyúttal hangsúlyozta, hogy mindenképpen meg kell akadályozni Teherán atomfegyverhez jutását. Korábban arról is nyilatkozott, hogy mérlegeli egy Iránnal kötendő megállapodás lehetőségét és a további katonai lépéseket is, ez a bizonytalanság pedig továbbra is feszültségben tartja a befektetőket.

A WSJ közben arról írt, hogy az Egyesült Államok diplomáciai és katonai csatornákon keresztül figyelmeztette több öböl menti arab szövetségesét,

hogy készüljenek fel egy rövid, de intenzív háborúra Irán ellen.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az izraeli választások patthelyzetet eredményeztek. Az előzetes exitpollok szerint sem Benjámin Netanjahu miniszterelnök, sem fő kihívója, Gadi Ejzenkot blokkja nem szerezte meg a 120 fős parlament irányításához szükséges 61 mandátumot. Az elhúzódó koalíciós tárgyalások Izrael Iránnal szembeni jövőbeli politikáját is elbizonytalanítják.

A befektetők továbbra is jelentős geopolitikai kockázati prémiumot áraznak be a nyersolaj árába, miközben folyamatosan figyelik a térség fejleményeit és az olajszállítási útvonalakat érintő esetleges fennakadásokat.

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