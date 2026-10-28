Gazdasági visszaesést hozna a kiigazítás? Itt a Pénzügyminisztérium válasza

A tárca az elmúlt három évtized európai példáit vizsgálva igyekezett egyrészt rámutatni, hogy a költségvetési kiigazítás nem kell, hogy gazdasági visszaeséssel járjon, másrészt megnézni, pontosan mi a siker receptje.
Olyan "epizódokat" kerestek, amikor 3 év alatt GDP-arányosan legalább 4,5 százalékponttal csökkent a hiány egyes országokban az elsődleges egyenlegben (tehát a kamatkiadások hatásának figyelembevétele nélkül). Ez nagyjából akkora egyenlegjavítást jelent, mint amire Magyarországnak szüksége van 2030-ig az eurócsatlakozás érdekében. A tárca meglepő eredményre jutott:
az ilyen esetek majdnem 60 százaléka úgy zajlott le, hogy a 3 éves időszak alatt legalább 3 százalékos átlagos növekedési ütemet produkált a gazdaság.
A növekedés szempontjából sikeres és sikertelen kiigazításokról emellett az is kiderült, hogy élesen eltérő szerkezetűek. Az alacsony növekedéssel társuló egyenlegjavítás elsősorban a beruházások visszafogására és a bevételek növelésére támaszkodott, az adósságfinanszírozás költségei pedig visszahúzó erőt képeztek, tehát emelkedtek a vizsgált időszakban. Ezzel szemben a 3 százalék feletti növekedéssel együtt járó kiigazításnál a beruházások visszafogásának kisebb szerepe volt, a bevételek változásának hatása elhanyagolható.
A Pénzügyminisztérium ez alapján azt a következtetést vonta le, hogy
a jelenlegi makrogazdasági környezet ritka lehetőséget kínál arra, hogy a hiány a növekedés fenntartása mellett csökkenjen.
- A beruházások volumenének fenntartásában ugyanis segíthetnek a beáramló uniós források,
- és az adósságfinanszírozás már most is csökkenésnek induló terheinek további mérséklődéséből GDP 0,5 százalékának megfelelő megtakarítást vár a kormány 2030-ig.
- A hiánycsökkentést a tárca úgy építi fel, hogy az elsősorban az állam működési kiadásainak levágásából adódjon (kiadások csökkentése), és ne az adók drasztikus emeléséből (bevételek növelése).
- Emellett a vállalati támogatásokat is szeretnék visszafogni, amire a korábbi években sokat költött az állam. A címlapképünkön is szereplő Barabás Gyula államtitkár lapunknak adott interjújában kifejtette, hogy "a rendkívül magas volumenű, nem célzott vállalati támogatások, amelyekkel az előző kormány a romló üzleti környezetet és a visszaeső beruházásokat akarta kompenzálni, akadályozták a gazdasági erőforrások hatékony áramlását a termelékenyebb vállalatok felé." Szerinte "ha hagyjuk érvényesülni a független magyar vállalati szektort, akkor annak a beruházási rátája jelentős mértékben tud bővülni."
"Ezek a csatornák együtt képesek jelentősen enyhíteni a hiánycsökkentés keresletszűkítő hatását" – vélekedett a minisztérium.
Miért hangsúlyozzák ennyire, hogy a kiigazítás nem egyenlő a visszaeséssel?
Egy olyan országban, ahol a megszorítás a legsúlyosabb szitokszavak közt szerepel, és a gazdaság éppen kezd kilábalni 3 évnyi stagnálásból, nem meglepő, hogy a kormány nagy figyelmet fordít a kiigazítás keretezésére, valamint hangsúlyozza, hogy nem muszáj, hogy a növekedés áldozatul essen a deficit lefaragásának. Az ellenzék ráadásul igyekszik mumusként beállítani a hiánycsökkentést, Orbán Viktor volt miniszterelnök például nemrég azt mondta: "az euró valójában egy kódnév, egy rejtjel. A megszorítás kódja."
Az ilyen félelmeket az is táplálja, hogy Magyarországnak nincsenek jó társadalmi tapasztalatai a hiánycsökkentéssel, mivel ezekre sokszor vészfékezésként került sor, amikor a gazdasági környezet egyébként is kezdett rosszabbra fordulni – elég felidézni a nagy pénzügyi világválság éveit. (Talán nem véletlen, hogy a fenti ábrákon is európai példák szerepelnek, nem hazaiak.) A Pénzügyminisztériumnak tehát nincsen egyszerű dolga, ha azt próbálja elmagyarázni, hogy az államháztartás egyenlegének javítása nem feltétlenül jelenti azt, hogy az emberek életszínvonala is visszaesik.
Ez pedig valóban lehetséges. "A nemzetközi tapasztalatok alapján a kiigazítások sikerességének fontos szempontja, hogy bevételnövelésre vagy kiadáscsökkentésre koncentrál. Utóbbi esetben ugyanis - különösképp, ha az improduktív kiadások csökkennek - a gazdasági teljesítmény már rövid távon is javulhat. Ezzel szemben a rossz szerkezetű, alapvetően bevételnövelésre alapozó csomagok eredményessége jóval kisebb" – írtuk még 2011-ben.
Utóbbi az, amit szerintünk elsősorban megszorításnak lehet nevezni. "Tekintettel az ilyen kiigazítások általános adóemelő megoldásaira, kissé önkényesen elnevezhetjük ezt megszorításnak, hiszen itt a legnyilvánvalóbb az azonnali életszínvonal-rontó hatás. Ez valóban némiképp önkényes, hiszen a kiadáscsökkentések is érinthetnek széles kört, elegendő az állami alkalmazottak béreinek befagyasztására vagy a nyugdíjak csökkentésére gondolni. Éppen ezért az egyén bármilyen deficitcsökkentő megoldást megélhet megszorításként, de azért a közösség egésze számára mégis inkább az adóemelésre alapozó csomagok ilyenek."
Persze növekedési kockázatok így is vannak. A kormány például az egyik legnagyobb megtakarítást a "NER lebontásából" várja, amire világos választói felhatalmazása van, és a verseny erősödése a gazdaság számára is létfontosságú. Rövid távon azonban ez az átrendeződés nehezen előrejelezhető GDP-hatással járhat. A fenti elemzés tehát meggyőzően mutat rá arra, hogy a hiánycsökkentés nem szükségszerűen fáj – de ettől még fájhat, és ez nem csupán a minisztériumtól függ.
Címlapképünkön: Barabás Gyula államháztartásért felelős államtitkár. Forrása: Portfolio
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