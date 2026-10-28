Hatalmas vízmegtartási program jön Magyarországon

Négyéves vízmegtartási programot készít elő a kormány, amelynek célja, hogy a gazdálkodók anyagilag is érdekeltté váljanak a víz helyben tartásában – jelentette be szerdán Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebookon.
A 2027-es költségvetésben az idei 49 milliárdról 221 milliárd forintra emelik a vízügyi és környezetvédelmi uniós fejlesztések keretét, ami 172 milliárd forintos többletet jelent.
A miniszter szerint a programban helyreállítják a csatornákat és zsilipeket, fejlesztik a vízpótlási rendszereket, valamint úgynevezett vízprémium-támogatásokat készítenek elő azoknak a gazdálkodóknak, akik földjeiken tartják meg a csapadékot és a belvizet. A megnövelt uniós fejlesztési keretből a vízmegtartás mellett az ivóvízellátásra, a szennyvízkezelésre, az árvízvédelemre és más környezetvédelmi beruházásokra is jut forrás.
A fejlesztések főbb céljait Magyar Péter miniszterelnök már múlt héten bejelentette, akkor elmondta, a tervek szerint 10 ezer kilométernyi belvízcsatorna vízmegtartó képességét javítanák, mintegy 400 ezer hektár mezőgazdasági terület vízbiztonságát erősítve. A kormány kiemelt célként kezeli a Homokhátság, valamint a Tisza, a Maros és a Körös térségének vízpótlását is.
A vízgazdálkodás átalakításának stratégiai alapját a kormány által korábban elfogadott Fenntartható Vízgazdálkodási Intézkedési Terv adja, amelyet a Portfolio augusztusban részletesen bemutatott.
A dokumentum szakítana a több mint évszázados, elsősorban vízelvezetésre épülő gyakorlattal:
a csapadék, a belvíz és az árhullámok vizének helyben tartását, a természetes vízmegtartó területek helyreállítását, a mezőgazdasági vízhasználat átalakítását és az illegális kutak visszaszorítását helyezi előtérbe.
A szabályozási fordulat az egyre súlyosabb aszályok és a csökkenő talajvízszint miatt vált sürgetővé, végrehajtása pedig az uniós források felhasználásához is kapcsolódik.
A gazdálkodók ösztönzésére már két új Vízprémium-pályázat előkészítése zajlik: az egyik az ökológiai célú vízpótlást, a másik a csapadékból származó többletvizek és belvizek visszatartását támogatná. A felhívások társadalmi egyeztetése az év végén kezdődhet, a támogatási kérelmek benyújtására pedig várhatóan 2027 második negyedévétől nyílik lehetőség.
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