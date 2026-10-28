Hogyan fogunk újra Lánchidat és Nagykörutat építeni? Így kaphat új erőre a hazai fejlesztéspolitika

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Tágas, korszerű és megfizethető lakások. Zárt lakóparkok helyett élő városrészek, jól kiépített infrastruktúrával, minőségi közterületekkel és közintézményekkel. Megújult vasútvonalak, hidak és középületek. Magyarország előtt ma is ilyen léptékű fejlesztési igények állnak. Ehhez azonban nemcsak több beruházásra, hanem tudatosabb fejlesztéspolitikára is szükség van. Olyan rendszerre, amelyben a közszféra hosszú távú célokat jelöl ki, előkészíti a fejlesztési területeket és megteremti a szükséges infrastruktúrát, majd világos feltételek mellett vonja be a magántőkét. Így a köz- és magánberuházások egymást erősítve nagyobb gazdasági és társadalmi értéket hozhatnak létre.

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Ez a szemlélet korántsem idegen a magyar városfejlődés történetétől. A Lánchidat részvénytársaság építette fel, a beruházás megtérülését pedig a hídvám biztosította. Az Andrássy út és a Nagykörút kiépítésénél a Fővárosi Közmunkák Tanácsa készítette elő a területeket, alakította ki a szabályozási kereteket, és gondoskodott a közterületek kiépítéséről. A ma is csodált palotákat már magánberuházók emelték, miközben a közberuházások költségeinek jelentős részét a felértékelődött építési telkek hasznosításából fedezték. Mai fogalmakkal élve ezek a köz- és magánszféra együttműködésének, illetve az értéknövekmény-visszaforgatásnak a korai példái. A közszféra megteremtette a fejlesztések feltételeit, a magántőke pedig ezekre építve valósította meg a beruházások jelentős részét. Ez a modell egész városrészek fejlődését alapozta meg.

Négyrészes cikksorozatunkban azt vizsgáljuk, hogyan lehetne ezt a fejlesztési képességet a mai gazdasági és intézményi környezetben újjáéleszteni.

Az első részben a beruházáspolitikai fordulat szükségességét és alapelveit mutattuk be,

a másodikban a hazai városfejlesztés elmúlt évtizedeinek sikereit és kudarcait értékeltük.

A harmadik részben Madrid, Hamburg és London példáján keresztül vizsgáltuk meg, hogyan lehet nagy léptékű városfejlesztéseket tudatos tervezéssel, erős intézményi háttérrel, valamint a köz- és magántőke együttműködésével megvalósítani.

A sorozat záró részében a megoldásokra térünk rá. A hazai tapasztalatokra és a nemzetközi példák tanulságaira építve azt mutatjuk be, hogyan lehetne megújítani a városrészi tervezést, az állami ingatlanvagyon hasznosítását, a fejlesztések finanszírozását és a magántőke bevonását, valamint az ezekhez szükséges intézményi és szabályozási környezetet.

Kik az érintettek?

A nagyléptékű városfejlesztések megvalósításához három, eltérő érdekekkel és lehetőségekkel rendelkező szereplőcsoport együttműködésére van szükség:

A közszféra: az állam, az önkormányzatok és a közszolgáltatók határozzák meg a fejlesztések szabályozási és infrastrukturális feltételeit. Budapesten különösen összetett a helyzet, hiszen az állam, a főváros és a kerületek eltérő hatáskörökkel, tulajdonviszonyokkal és pénzügyi lehetőségekkel rendelkeznek.

az állam, az önkormányzatok és a közszolgáltatók határozzák meg a fejlesztések szabályozási és infrastrukturális feltételeit. Budapesten különösen összetett a helyzet, hiszen az állam, a főváros és a kerületek eltérő hatáskörökkel, tulajdonviszonyokkal és pénzügyi lehetőségekkel rendelkeznek. A piaci szereplők: az ingatlanfejlesztők, a területtulajdonosok, a finanszírozó bankok és az építőipari vállalkozások biztosítják a beruházásokhoz szükséges tőke és megvalósítási kapacitás jelentős részét. Számukra a kiszámítható szabályozás, az előre tisztázott feltételek és a megfelelő megtérülés a legfontosabb.

az ingatlanfejlesztők, a területtulajdonosok, a finanszírozó bankok és az építőipari vállalkozások biztosítják a beruházásokhoz szükséges tőke és megvalósítási kapacitás jelentős részét. Számukra a kiszámítható szabályozás, az előre tisztázott feltételek és a megfelelő megtérülés a legfontosabb. A társadalom: a jelenlegi és leendő lakók, a helyi közösségek és civil szervezetek számára az élhető környezet, a megfizethető lakhatás, a megfelelő közlekedés és az elérhető közszolgáltatások jelentik a legfontosabb szempontokat. Igényeiket már a tervezés kezdetén figyelembe kell venni, hogy a fejlesztések valódi helyi szükségletekre adjanak választ, és elkerülhetők legyenek a későbbi konfliktusok.

A sikeres városfejlesztés kulcsa, hogy ezek a szereplők ne egymástól függetlenül, hanem közös célok és előre tisztázott vállalások mentén dolgozzanak. Ehhez olyan átfogó tervezésre van szükség, amely már a kezdetektől összehangolja a különböző érdekeket.

Az alap: átfogó városrészi tervezés

Egy városrész fejlesztése nem merülhet ki az egyes épületek megtervezésében és felépítésében. A sikeres városfejlesztések alapja az átfogó koncepció és az arra épülő mesterterv. Ez a városrész térbeli felépítését és jövőbeli működését hangolja össze. Meghatározza, hol és milyen intenzitással épüljenek lakások, irodák és közintézmények, hogyan kapcsolódjanak egymáshoz az utcák, terek és zöldfelületek, és hol alakuljanak ki üzletekkel, vendéglátóhelyekkel és szolgáltatásokkal teli, élénk városi központok. A megvalósítás ütemezésére is keretet ad, hogy a lakásokkal és munkahelyekkel együtt a mindennapi élethez szükséges infrastruktúra és közszolgáltatások is létrejöjjenek.

Az ilyen átfogó koncepciók kidolgozása és megvalósítása azonban aktívan kezdeményező közszférát feltételez, amely képes hosszú távon tervezni és összehangolni a különböző szereplők beruházásait.

A hazai tervezési rendszerből azonban ma hiányzik az önálló, kötelező erejű mestertervi szint.

A településfejlesztési terv a város egészére fogalmaz meg célokat, jelöli ki a fejlesztési területeket és a megvalósítás főbb feladatait, a településrendezési terv pedig a beépítés lehetőségeit és feltételeit szabályozza. Bár a fejlesztési tervekhez pénzügyi tervezés és ütemezés is kapcsolódik, nincs olyan önálló eszköz, amely az egyes városrészek térbeli kialakítását, a szereplők feladatait és a megvalósítás feltételeit kötelező erővel összehangolná. Ezt a hiányt a gyakorlatban részben a beruházók saját projektjeihez készített telepítési tanulmánytervek próbálják áthidalni. Ezek azonban elsősorban az egyedi beruházások döntés-előkészítését szolgálják, és nem helyettesítik a teljes városrészre kiterjedő, többszereplős fejlesztési és megvalósítási programot.

A kormány 2026 őszén bejelentette, hogy a mestertervet önálló jogi kategóriaként vezetné be. Ez akkor jelenthet valódi előrelépést, ha a mestertervek a közszféra kezdeményezésére, a helyi közösségek bevonásával, a kijelölt fejlesztési területek egészére készülnek, és követelményeik kötelező erővel is érvényesülnek. Ehhez az előírásokat a településrendezési tervekbe, a fejlesztőkkel kötött szerződésekbe és a köztulajdonú telkek értékesítési feltételeibe is be kell építeni.

A nagyobb, több ütemben épülő városrészeknél a mestertervhez kapcsolódó keretengedélyezés is jelentős könnyítést hozhatna. A már létező összevont telepítési eljárás továbbfejlesztésével a teljes terület fő beépítési és infrastrukturális követelményeit évekre előre rögzíteni lehetne. Így az egyes építési ütemek engedélyezése már elsősorban a részletekre és az időközben megváltozott körülményekre koncentrálhatna, anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene vizsgálni a korábban tisztázott kérdéseket.

A mesterterv jogi elismerése azonban önmagában nem elég. Nemcsak azt kell megmutatni, milyen városrész épüljön, hanem azt is, hogyan, milyen ütemben és milyen forrásokból valósulhat meg. A nagyobb városrészek fejlesztésénél ezért a térbeli tervezést részletes megvalósítási és finanszírozási programmal kell kiegészíteni. Ennek különböző forgatókönyvek alapján kell felmérnie a szükséges közberuházásokat, azok költségeit, a fejlesztések sorrendjét és a lehetséges finanszírozási forrásokat. Így már a tervezés során tisztázható, hogy az állam, az önkormányzat és a magánfejlesztők milyen feladatokat, költségeket és kockázatokat vállalhatnak a megvalósítás egyes szakaszaiban.

A településrendezési szerződésekben az önkormányzat és a fejlesztő többek között a beruházáshoz kapcsolódó tervezési feladatokról, közfejlesztésekről és költségvállalásokról állapodhat meg. Ezeket a megállapodásokat szorosabban össze kell kapcsolni a településfejlesztési tervezéssel.

Ennek érdekében az önkormányzatoknak már a fejlesztési tervek és cselekvési programok kidolgozásakor érdemes felmérniük, hol milyen magánberuházások várhatók, melyeket szeretnének ösztönözni, és ezekhez milyen közterületi, közlekedési vagy intézményi fejlesztésekre lehet szükség. Így a későbbi településrendezési szerződések nem csupán az egyes projektekhez kapcsolódó alkukra, hanem előre meghatározott fejlesztési célokra és átlátható elvekre épülhetnek. A fejlesztők előre láthatnák a lehetséges kötelezettségeiket, az önkormányzatok pedig következetesebben érvényesíthetnék a városfejlesztési céljaikat. A vállalások mértékét ugyanakkor az egyes beruházások által okozott többletterhekhez és a projektek gazdasági életképességéhez kell igazítani.

A rozsda, ami aranyat ér

A nagyléptékű városfejlesztések egyik legígéretesebb terepét a nagyvárosok átmeneti övezeteiben fekvő, alulhasznosított ipari és vasúti területek, azaz a barnamezők jelentik.

Ezek sok esetben már most is jól megközelíthetők, és közel vannak a városközpontokhoz. Megújításukkal lakások, munkahelyek és szolgáltatások jöhetnek létre új városrészek formájában. A jó kötöttpályás kapcsolatokkal rendelkező területeken ráadásul sűrűbb, vegyes funkciójú, közösségi közlekedésre épülő városrészek alakíthatók ki. Mindez a lakáskínálat bővítése mellett a városok agglomeráció felé történő terjeszkedését is mérsékelheti.

Erre már ma is rendelkezésre áll egy szabályozási eszköz: a rozsdaövezeti akcióterületek rendszere. A kijelölésen túl azonban a közszférának a terület-előkészítést is kézbe kell vennie ahhoz, hogy a barnamezőkből nagy léptékben fejleszthető városrészek váljanak.

Ehhez az állami és önkormányzati ingatlanvagyon kezelését is fejlesztési szempontok mentén kell átalakítani. A meglévő nyilvántartásokra építve egységes, fejlesztési célú ingatlankataszterre van szükség, amely összekapcsolja a különböző állami vagyonkezelők adatait, és feltárja a területek tulajdoni és szabályozási helyzetét, műszaki állapotát, piaci értékét és az előkészítés várható költségeit. Ennek alapján már olyan stratégiai projektportfólió állítható össze, amely segít rangsorolni a fejlesztési lehetőségeket, és eldönteni, mely területek előkészítését érdemes előre venni.

Az ingatlanok számbavétele azonban csak az első lépés. A közszférának aktívan menedzselnie kell az ingatlanportfólióját, hogy felszámolhassa a fejlesztések útjában álló akadályokat. A széttagolt tulajdonviszonyok rendezéséhez telekvásárlásra, cserére, elővásárlási jog alkalmazására vagy a tulajdonosokkal és fejlesztőkkel kötött megállapodásokra is szükség lehet.

Ahol azonban sok tulajdonos osztozik egy nagyobb területen, akár néhány szereplő egyet nem értése is megakaszthatja az egész fejlesztést. Erre kínálhat megoldást a telekcsoportok szervezett újraosztása, amelyben a telkeket az elfogadott fejlesztési terv szerint rendeznék át, a tulajdonosok pedig korábbi ingatlanuk értékével arányos új telket vagy pénzbeli kiegyenlítést kaphatnak. A jelenlegi szabályozást ezért olyan eljárással kellene kiegészíteni, amelyet a tulajdonosok minősített többsége is kezdeményezhet, megfelelő tulajdonvédelmi és jogorvoslati garanciák mellett.

A barnamezős beruházások másik jelentős akadálya a talajszennyezés és a kármentesítés magas költsége. Ezek finanszírozására külön alap is létrehozható, amelybe a későbbi telekértékesítések bevételeinek egy részét vissza lehet forgatni.

Különösen nagy lehetőség rejlik a MÁV kezelésében lévő, illetve a vasúti működéshez kapcsolódó kiterjedt ingatlanállományban.

A már nem használt, vagy a vasúti infrastruktúra korszerűsítésével felszabadítható területek rendezése új városfejlesztési lehetőségeket teremthet. A megújuló állomások környezetében új városrészek alakulhatnak ki, a korábban elzárt vasúti területek pedig visszakapcsolódhatnak a város életébe. A meghirdetett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv ezért városfejlesztési szempontból is jelentős lehetőség: a vasúti beruházásokat már az előkészítés során össze kell hangolni a felszabadítható területek jövőbeli hasznosításával.

A közszféra előre beruház

A fejlesztéspolitikai fordulat egyik kulcsa, hogy a közszféra merjen előre beruházni olyan területeken is, ahol ma még nem indult el semmilyen fejlesztés. Egy új városrész ugyanis nem az első lakóház felépítésével kezdődik. Előbb rendezni kell a területet, kiépíteni az utakat, a közműveket és a közlekedési kapcsolatokat, majd megteremteni azokat a közterületeket és intézményeket, amelyek vonzóvá teszik a környéket a lakók és a befektetők számára.

Hamburgban a HafenCity fejlesztését a metró meghosszabbítása és a vízparti közterületek kiépítése is megalapozta.

fejlesztését a metró meghosszabbítása és a vízparti közterületek kiépítése is megalapozta. Londonban a King's Cross és a St Pancras pályaudvar megújítása, valamint a közlekedési kapcsolatok fejlesztése járult hozzá az egykori vasúti területek átalakulásához.

Az ilyen beruházásokkal a közszféra nemcsak infrastruktúrát teremt, hanem a környező ingatlanok értékét is növeli.

Ennek az értéknövekedésnek egy részét vissza is lehet forgatni a következő fejlesztésekbe. Ez az értéknövekmény-visszaforgatás (land value capture), amelynek működésére a ferencvárosi rehabilitáció is hazai példa: az ingatlanhasznosítás bevételei hozzájárultak a további városmegújítási munkákhoz.

Ezt a gyakorlatot egy elkülönített akcióterületi fejlesztési alap segítheti. Az első beruházások előfinanszírozásához állami és uniós források, valamint fejlesztési hitelek is bevonhatók, a későbbi telekértékesítések bevételeit pedig az alapba visszaforgatva a következő ütemek előkészítésére, kármentesítésére és infrastruktúrájára lehetne fordítani. Elsőbbséget azoknak a közberuházásoknak érdemes adni, amelyek jelentős magántőkét is képesek mozgósítani.

A közösségi célokhoz ösztönzők is kellenek

Egy jól működő rendszerben tehát a közszféra tehát megteremti a fejlesztés alapjait, az épületek jelentős részét pedig már a magánbefektetők építik meg. A köztulajdonú telkek hasznosításánál ezért nemcsak az elérhető vételár számít, hanem az is, hogy a beruházó milyen közösségi feladatokat vállal.

A telekpályázatok és az értékesítési szerződések feltételeiben megfizethető lakások építését, közparkok vagy közintézmények kialakítását, magas építészeti minőséget és az utcai életet élénkítő földszinti funkciókat is elő lehet írni. Mindezt az előzetesen elfogadott mestertervhez igazodva, átlátható versenyeztetéssel érdemes érvényesíteni.

Hamburgban például a lakáscélú telkeket a fejlesztési koncepció minősége alapján ítélik oda.

például a lakáscélú telkeket a fejlesztési koncepció minősége alapján ítélik oda. Madridban a Nuevo Norte projekt tervezett lakásainak mintegy 38 százaléka kerülhet az önkormányzat tulajdonába, amelyeket lakáspolitikai célokra hasznosíthat.

A közösségi elvárásokért cserébe azonban a fejlesztőknek is kiszámítható, a kockázataikat mérséklő feltételeket kell kínálni ezzel ösztönözve őket a befektetésre. Ilyen lehet a vállalt közösségi beruházásokhoz igazított vételár, a halasztott fizetés vagy az engedélyezésig biztosított vételi lehetőség.

Hamburgban a kiválasztott fejlesztő először kizárólagos telekopciót kap, és csak a tervek kidolgozása után vásárolja meg a telket.

a kiválasztott fejlesztő először kizárólagos telekopciót kap, és csak a tervek kidolgozása után vásárolja meg a telket. Madridban pedig az állami vasúttársaságtól megszerzett területek vételárának jelentős részét húsz év alatt fizeti ki a fejlesztőtársaság.

A megfizethető lakások építését célzott kedvezményes hitelekkel és garanciákkal is lehet ösztönözni. Ehhez további lehetőséget teremtenek az uniós állami támogatási szabályok megújult rendelkezései, amelyek könnyebbé teszik a megfizethető lakhatási programok támogatását.

A közszféra és a magántőke többféleképpen működhet együtt

A telekértékesítés mellett a közszféra közvetlenül is társulhat magánbefektetőkkel. Egy közös fejlesztőtársaságban az állam vagy az önkormányzat például a tulajdonában lévő területtel, a befektető pedig tőkével és fejlesztési tapasztalattal vehet részt. Így a közszféra a döntésekben és a későbbi bevételekben is részesedhet.

Londonban a King's Cross fejlesztésénél az állami vasúttársaság és egy ingatlanfejlesztő közös társulásba vonta fejlesztési érdekeltségeit. A szervezetben hangolták össze a finanszírozási döntéseket, az infrastruktúra kiépítését és az ingatlanfejlesztések megvalósítását.

Más esetekben a közszféra hosszú távú szolgáltatásként rendelhet meg egy beruházást. Egy kollégium vagy közintézmény esetében például a magánpartner vállalhatja az építést, a finanszírozást és az üzemeltetést, az állam pedig több évtizeden keresztül, a szolgáltatás teljesítéséhez kötötten fizet. Ez a rendelkezésre állási díjas PPP-konstrukció, amelyben a beruházás és a fenntartás kockázatainak egy része a magánpartnerre kerül.

A Művészetek Palotájának tapasztalata ugyanakkor megmutatta, milyen jelentős hosszú távú költségvetési terhet jelenthet egy rosszul előkészített konstrukció.

PPP-t ezért csak akkor érdemes választani, ha a teljes élettartamra vetített költségek és kockázatok alapján kedvezőbb megoldást kínál a hagyományos közberuházásnál. A PPP ugyanis önmagában nem teremt többletforrást, csak másként osztja meg és ütemezi azok költségeit.

Egyszerűbb megoldás lehet a hosszú távú bérbeadás, különösen a leromlott vagy kihasználatlan állami és önkormányzati ingatlanok megújításánál. Ilyenkor a befektető saját forrásból újítja fel az ingatlant, amelyet meghatározott ideig hasznosíthat, miközben a tulajdonjog a közszféránál marad.

A nemzeti vagyonról szóló törvény az értéknövelő beruházásokhoz kapcsolódó hasznosítási szerződéseket legfeljebb huszonöt évre, további ötéves hosszabbítás lehetőségével engedi meg. A nagy értékű, hosszabb megtérülésű beruházások ösztönzésére ezért indokolt lenne a törvényi időkorlát célzott kiterjesztése, akár ötven évre, kivételes esetekben ennél hosszabb időre is, megfelelő vagyonvédelmi garanciák mellett.

Kiszámítható szabályok, gyorsabb eljárások

Az átfogó városfejlesztési tervek és a megerősített fejlesztői kapacitások azonban csak akkor hozhatnak eredményt, ha a szabályozási környezet is kiszámítható. A szabályozás maga is fejlesztéspolitikai eszköz: a közszférának világos, előre ismert feltételeket kell teremtenie, amelyek között a beruházók gyorsabban valósíthatják meg projektjeiket, miközben a közösségi célok és a minőségi követelmények is érvényesülnek.

A beruházások előkészítését is egyszerűsíteni kell. A fejlesztők ma gyakran egymást követő hatósági, önkormányzati és közműszolgáltatói egyeztetések során szembesülnek újabb követelményekkel, miközben az egyes döntések egymástól is függenek. Egységes beruházói ügyfélútra van szükség, amelyben egy kijelölt projekt-kapcsolattartó összehangolja az érintett szervek egyeztetéseit, a beruházó pedig már a tervezés kezdetén megismerheti a követelményeket, a résztvevőket és a várható ütemezést. Ehhez nem a hatóságok jogköreit kell elvonni, hanem a közöttük zajló egyeztetést megszervezni.

Legalább ilyen fontos a szabályozás stabilitása. Egy több évre tervezett beruházás feltételeit alapjaiban változtathatja meg egy új országos építésügyi előírás vagy a helyi építési szabályzat módosítása. A jogszabályváltozásokat ezért megfelelő felkészülési időhöz kell kötni, a már jóváhagyott fejlesztési feltételeknek pedig meghatározott ideig tervezési biztonságot kell nyújtaniuk, miközben indokolt közérdekből továbbra is lehetőség marad azok módosítására.

A kiemelt beruházások rendszerének is új szerepet kell adni. A kiemelt státusz gyorsabb eljárást és összehangolt állami szerepvállalást biztosítson, ne felmentést a szabályok alól. Odaítélését nyilvános gazdaságfejlesztési és urbanisztikai követelményekhez kell kötni, amelyek teljesítését később is ellenőrizni kell. A kiemelt státuszhoz kapcsolódó előnyök így nem egyedi kivételezésként, hanem előre ismert feltételek teljesítéséért járnának.

De ki menedzseli mindezt?

Az aktív, kezdeményező közszféra szerepe nem ér véget a tervezéssel és a szabályozással: a komplex, többszereplős fejlesztéseket valakinek végig is kell vinnie. Egy új városrész megvalósítása akár évtizedekig is eltarthat, ezért a terület-előkészítés, a beruházások és a szereplők összehangolása, valamint a vállalások teljesítésének ellenőrzése tartós szakmai irányítást igényel.

Ehhez holisztikus szemléletű, több szakterületet összefogó szakmai háttér kell. A most bejelentett állami Hild Központ jó kiindulópont lehet ennek kialakításához, különösen, ha a tervezés mellett a beruházások előkészítését, finanszírozásuk megszervezését és megvalósításuk irányítását is képes lesz összefogni.

Az országos háttér mellett minden nagyobb fejlesztési területnek saját, egyértelmű felelősséggel és döntési jogkörökkel rendelkező projektgazdára is szüksége van. Ezt a szerepet a fejlesztés méretétől és tulajdonviszonyaitól függően önálló projektirányító szervezet vagy fejlesztőtársaság is betöltheti.

Az erős állami fejlesztői kapacitás nem jelenti azt, hogy minden feladatot házon belül kell elvégezni. A nagyléptékű városfejlesztések gazdasági, építészeti, urbanisztikai és közösségi szempontjainak összehangolása a fejlesztés különböző szakaszaiban eltérő szakértelmet igényel. A mestertervek elkészítésétől az ingatlanhasznosítási koncepciókon és gazdasági elemzéseken át a társadalmi egyeztetésekig és a fejlesztési kommunikációig számos feladathoz speciális külső tudásra van szükség. A fejlesztői tőke mellett ezért a hazai tervezői, mérnöki, elemzői és tanácsadói piacot is aktívan be kell vonni, és ösztönözni kell a hazai szakmai műhelyek fejlődését. A közszférának ehhez felkészült megrendelőként kell kiválasztania a megfelelő partnereket és összehangolnia a munkájukat.

Rákosrendező és a Diákváros fejlesztése a következő években próbája lesz annak, hogy a közszféra képes-e végigvinni a nagyszabású városfejlesztési terveket.

Újra nagyban gondolkodni

A Lánchíd és a Nagykörút öröksége nem csupán az, amit megépítettünk, hanem az is, ahogyan képesek voltunk megépíteni azt. Ha ismét ilyen léptékű beruházásokat szeretnénk megvalósítani, mindenekelőtt ezt a fejlesztési képességet kell magunkénak tudni.

Ezért a következő évek nagy kérdése, hogy Magyarország képes lesz-e újra városrészekben, magas minőségű fejlesztésekben és ciklusokon átívelő beruházásokban gondolkodni. Ehhez a bemutatott javaslatoknak egymást erősítő rendszerré kell összeállniuk.

A lehetőség előttünk áll. A Wekerle Sándor Lakásépítési Program vagy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv alkalmat teremthet arra, hogy az új szemléletet a gyakorlatban is alkalmazzuk.

Az elemzésben való szakmai együttműködésért köszönet illeti Petrovics Nándort, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóját.

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