Idén is megrendezik a Modern Gyárak Éjszakáját - Rekordszámú üzem vehet részt a programban

Már közel 120 hazai gyár jelentkezett a november 13-án idén immár tizedik alkalommal megrendezésre kerülő Modern Gyárak Éjszakája programsorozatra – mondta Fábián Ágnes, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős államtitkára az idei programsorozatot beharangozó sajtótájékoztatón. Mivel a rendezvényt több mint két hét múlva tartják, így további gyárak jelentkezése várható még, így akár megdőlhet a tavalyi rekord, amikor 128 hazai gyár és üzem vett részt a programban az ország mind a 19 megyéjéből.

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A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium vállalkozásfejlesztési háttérintézménye által megszervezett programsorozaton a látogatók testközelből ismerhetik meg a magyar vállalatok működését, innovatív megoldásait és a modern ipari termelés világát. „A látogatók ez alkalommal is személyesen megtapasztalhatják, hogy mit jelent a modern gyártás,

láthatnak automatizált gyártósorokat, robotizált folyamatokat, digitális megoldásokat, és azokat a technológiákat, amelyek néhány évvel ezelőtt még a jövőt jelentették, ma pedig már szerencsére egyre több vállalkozás mindennapi működésének részei

– hangsúlyozta Fábián Ágnes, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős államtitkára.

Pályaorientációs program is

Fábián Ágnes egyben kiemelte: a modern ipar nem kevesebb, hanem egyre több emberi tudást igényel; a technológiai fejlődés következtében új szakmák jönnek létre. „Szükség van mérnökökre, technikusokra, informatikusokra, jól képzett szakemberekre, és fontos, hogy a magyar vállalatok ne csak kövessék, hanem alakítsák is a technológiai változást.

A rendezvény azon túl, hogy bemutatja a technológiai újdonságokat, egyben pályaorientációs program is, hiszen egy fiatal számára egészen más egy tankönyvben olvasni egy automatizációval vagy digitalizációval kapcsolatos műszaki megoldásról, vagy azt testközelből megismerni

- mondta az államtitkár.

Tavaly rekord volt

Fábián Ágnes emlékeztetett arra, hogy

tavaly rekordot döntve 128 gyár és üzem csatlakozott a rendezvényhez, az ország minden megyéjében voltak programok, és közel hatezer látogató vett részt az eseményen.

A programban idén résztvevő gyárak számáról elmondta: bár még több mint két hét van az idei rendezvényig, már közel annyi gyár (közel 120) jelentkezett eddig az idei programra, mint a tavalyi végső létszám.

Címlapkép forrása: Portfolio