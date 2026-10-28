Időjárás: már látszik a fordulat

Szerdán még sok napsütés és kellemes őszi idő várható, a következő napokban azonban fokozatos lehűlés kezdődik. A hét második felében egyre több lesz a felhő, helyenként eső is előfordulhat, november első hetében pedig már a 10 fokot is alig haladhatja meg a nappali csúcshőmérséklet.

Az Időkép friss előrejelzése szerint szerdán a hajnali pára- és ködfoltok feloszlását követően sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható. Az északnyugati szél gyenge, mérsékelt marad, Budapesten pedig délután 17 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Csütörtökön azonban már változás kezdődik az időjárásban. Gyakrabban megnövekszik a felhőzet, és kevesebb napsütésre van kilátás. Elsősorban a nyugati országrészben, valamint az Alföld középső és déli területein gyenge eső, zápor is kialakulhat. Többfelé megélénkülhet, helyenként megerősödhet az északi, északnyugati szél. A hajnali órákban országszerte mínusz 2 és plusz 9 fok közé hűlhet a levegő, vagyis egyes területeken már fagyhat is, napközben pedig 11 és 17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Pénteken is felhősen indul a nap, majd északkelet felől fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet. Északon és keleten hosszabb napos időszakok is lehetnek, kisebb esőre elsősorban délen és délnyugaton van kilátás.

A hétvégére tovább mérséklődik a nappali felmelegedés. Szombaton, október utolsó napján országszerte 9 és 15 fok közötti maximumok várhatók, helyenként gyenge esővel, záporral és élénk, erős széllökésekkel.

A jelenlegi hosszabb távú előrejelzés alapján november első hetében folytatódhat a lehűlés: a fővárosban a nappali maximumok fokozatosan 9-11 fok környékére csökkenhetnek, a hajnali minimumok pedig már 1-2 fok közelébe is süllyedhetnek.

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