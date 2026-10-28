Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány

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A magyar adóztatási jogot csökkentő, adópolitikai szempontból nem kívánatos külföldi vagyonkivonások visszaszorítása érdekében – több uniós tagállam szabályozási mintáját követve – az adóügyi illetőség változásából keletkező jövedelmek adóztatására vonatkozó szabályozás,

ún. exit tax kerül bevezetésre

- áll a kedd este a parlament elé került, Egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról címet viselő törvényjavaslat 4. paragrafusának indoklásában.

A 110 oldalas adósaláta törvénymódosítóba illesztette bele tehát a kormány a korábban már bejelentett exit tax típusú szabályozást, így:

Az Szja tv. a 65/C. §-t követően a következő alcímmel egészül ki: Az adóügyi illetőség változásából származó jövedelem.

A lényeg

A törvényjavaslat szerint az exit tax a magyar adóügyi illetőségüket megszüntető magánszemélyek meghatározott befektetésein felhalmozott, még nem realizált nyereséget terhelné 15 százalékos személyi jövedelemadóval, az szja általános kulcsának megfelelően. A szabály azokat érintené, akik az előző tíz adóévből legalább ötben magyar illetőségűek voltak, érintett eszközeik összértéke meghaladja az 500 millió forintot, vagy legalább 20 százalékos, minimum 250 millió forint értékű társasági részesedésük van, és az illetőségváltással Magyarország adóztatási joga megszűnik vagy korlátozódik. Az adó alapját az illetőségváltást megelőző napi piaci értékből kiindulva számítanák ki, így eladás nélkül is keletkezhetne adókötelezettség. EU- vagy EGT-államba költözéskor, a bevallási és adatszolgáltatási feltételek teljesítésével automatikus, kamatmentes fizetési halasztás járna, jellemzően az eszköz eladásáig vagy a vagyon kivonásáig; más célország esetén az adót az adott adóév bevallási határidejéig kellene megfizetni.

Részletszabályok

Ez kimondja: a belföldi illetőségű magánszemély belföldi adóügyi illetőségének megszűnése esetén az illetőségváltási eszköz tekintetében az eszköz ellenérték fejében történő átruházására, beváltására, visszaváltására, visszafizetésére, bevonására, megszűnésére vagy más módon történő realizálására (a továbbiakban együtt: realizálás) e törvény szerint irányadó jövedelemmegállapítási szabályok megfelelő alkalmazásával nem realizált eszközérték-növekményt (a továbbiakban: illetőségváltozásból származó jövedelem) kell megállapítani. Bevételnek az illetőség megszűnését megelőző napra megállapított szokásos piaci értéket kell tekinteni.

Az (1) bekezdést akkor kell alkalmazni, ha

a) a magánszemély az illetőség megszűnését megelőző tíz adóévből legalább öt adóévben belföldi illetőségű volt,

b) az illetőségváltási eszközök együttes szokásos piaci értéke az illetőség megszűnését megelőző napon meghaladja az 500 millió forintot , vagy a magánszemély tulajdonában álló vagyoni részesedés legalább 20 százalékos mértékű, és annak szokásos piaci értéke legalább 250 millió forint, és

, vagy a magánszemély tulajdonában álló vagyoni részesedés legalább 20 százalékos mértékű, és annak szokásos piaci értéke legalább 250 millió forint, és c) az illetőség megszűnése következtében Magyarországnak az illetőségváltási eszköz későbbi átruházásából, beváltásából, visszaváltásából vagy más módon történő realizálásából származó jövedelem adóztatására fennálló joga megszűnik, vagy korlátozottá válik.

Széles eszközkört fedne le az új szabályozás. Értékpapírokat, társasági részesedéseket, ezekhez kapcsolódó opciókat és egyes származtatott pozíciókat, feltételes vételárköveteléseket, kriptoeszközöket, valamint TBSZ-t, NYESZ-t és életbiztosítási – köztük nyugdíjbiztosítási – maradékjogokat is. A készpénz, a közönséges bankszámlapénz és a bankbetét önmagában kimaradna; a TBSZ-en és NYESZ-en belüli pénz azonban az adott konstrukció része lenne.

Az eszközönkénti nyereségeket összeadnák, a veszteségeket nem lehetne szembeállítani velük.

A tervezett hatálybalépés 2027. január 1.

A magyarázat

Az új szabály alapján a tartósan magyar adóügyi illetőségű, jelentős pénzügyi vagyonnal rendelkező magánszemély illetőségének külföldre helyezésekor

személyi jövedelemadó terheli például a társasági részesedéseken, értékpapírokon, befektetési jegyeken és kriptoeszközökön az illetőségváltásig felhalmozódott, de még nem realizált értéknövekményt.

Uniós vagy megfelelő adóügyi együttműködést biztosító államba költözés esetén az adó megállapítása megtörténik, megfizetése azonban főszabály szerint a tényleges realizálásig halasztásra kerül.

Az indoklás részletezi továbbá, hogy az adóztatás feltétele, hogy a magánszemély az előző tíz adóévből legalább ötben belföldi illetőségű legyen, és az illetőségváltási eszközök értéke meghaladja a törvényben meghatározott értékhatárt, továbbá az illetőség megszűnésével Magyarország későbbi adóztatási joga megszűnjön vagy korlátozottá váljon. A jövedelmet főszabály szerint az adott eszköz realizálására irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával, az illetőség megszűnését megelőző napi szokásos piaci érték alapján kell meghatározni.

A halasztás az eszköz realizálásakor, ingyenes átruházásakor, jelentős értékkivonáskor, EU-n vagy EGT-n kívüli államba történő továbbköltözéskor, illetve súlyos adatszolgáltatási mulasztás esetén szűnik meg.

Már belengette a Pénzügyminisztérium

Az exit tax konstrukciója nem teljesen váratlan. A vagyonadóról szóló pénzügyminisztériumi háttérbeszélgetésen Kövesdy Attila (címlapképünkön jobbra - a szerk.) adóügyekért felelős államtitkár már jelezte: szja-fizetési kötelezettséget vezet be a kormány a nem realizált árfolyamnyereségre az illetőség külföldre helyezésekor.

Kövesdy Attila lapunk érdeklődésére kifejtette az exit tax kapcsán, hogy az a logika, hogy ha valaki elhagyja a magyar adóilletőséget, vagy elköltözik, akkor úgy kell tekinteni, mintha eladná a vagyonát, eszközeit, és ez esetben van egy szerzési költsége, valamint egy eladási ára, és a kettő között fennálló nyereséget nézi majd a szabályozás. Erre vonatkozóan lesz egy bevallási kötelezettség.

Kövesdy Attila elismerte, hogy ez a fajta szabályozás több országban sem állta meg az Európai Bíróság próbáját, hiszen korlátozza a szabad tőkeáramlást. Az új szabályozás viszont erre a joggyakorlatra is választ ad. Nem lehet előírni például, hogy azonnal fizessen a költözés után az adóalany, ezért egy 10 éves halasztás lesz az adófizetésre, ha az EU-ba költözne máshová. Külön megemlítette viszont az Egyesült Államokba történő költözés lehetőségét, itt elképzelhető az azonnali exit tax fizetési kötelezettség.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi