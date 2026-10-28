Kármán András felvázolta, mik a kormány tervei 2030-ig

Ma nyilvánosságra hoztuk a 2027–2030-as középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési programot. Ez a terv arról szól, hogyan jutunk el egy kiszámítható, rendezett pénzügyi helyzethez úgy, hogy közben a gazdaság is újra növekedjen
– írta Kármán. Íme a főbb számok:
|A középtávú makrogazdasági pálya főbb számai
|Mutató
|2026
|2027
|2028
|2029
|2030
|GDP-növekedés (%)
|1,7
|2,4
|2,6
|3
|3,1
|Hiány (GDP %)
|7,5
|4,9
|4
|3,4
|2,8
|Államadósság (GDP %)
|77,5
|77,2
|76,9
|76,2
|74,9
|Kamatkiadás (GDP %)
|3,9
|3,8
|3,7
|3,5
|3,3
|Elsődleges egyenleg (GDP %)
|-3,6
|-1,1
|-0,3
|0,1
|0,5
|Infláció (%)
|1,7
|3
|2,5
|2,5
|2,5
|Forrás: Pénzügyminisztérium
2026-28 előrejelzések szerepelnek, 2029-re és 2030-ra vonatkozóan a célpálya számai.
A fenti számok egy része, így például a hiánypálya már korábban is ismert volt. A pálya meghatározásában minden bizonnyal döntő szerepet játszott az euróbevezetés terve, hiszen ha 2030-ra valóban teljesíteni szeretnénk a feltételeket, akkor addigra 3 százalék alá kell szorítani a deficitet.
A csökkenő hiány a Pénzügyminisztérium számításai szerint ahhoz is elég lesz, hogy az államadósságot kedvező pályára állítsa. Igaz, az államadósság szintjének leépítése ezek szerint nem fog gyorsan haladni: a 2030-nál szereplő 74,9 százalék még mindig magasabb, mint ahol tavaly állt ez a mutató (74,4 százalék).
A Pénzügyminisztérium már korábban többször hangsúlyozta, hogy a költségvetési kiigazítás nem kell, hogy együtt járjon a gazdaság lassulásával, amit úgy úgy érnének el, hogy nem a beruházásokon, hanem elsősorban az állam működési kiadásain (Kármán szavaival: a NER elbontásán) spórolnának. Ez a kormány által célzott növekedési pályában is visszatükröződik, 2029-re már 3 százalékos növekedési ütemet várnak. Barabás Gyula államháztartásért felelős államtitkár erről a Portfolio-nak adott friss interjújában azt mondta:
Amiben nagy változást szeretnénk a korábbi évekhez képest, az a beruházás és a termelékenység növekedése.
"Ebben a középtávú programban mi nem csak egy 3 százalék alatti költségvetési hiányt célzunk, hanem egy 3 százalék fölötti gazdasági növekedést is. Ehhez azt kell elérnünk, hogy a termelékenységnek a gazdasági növekedéshez való hozzájárulása az évi 0,5 százalék körüli szintről 1,5 százalékra nőjön. (...) A beruházások is jelentős mértékben hozzájárulhatnak a növekedéshez, részben ciklikus okokból, mert az elmúlt évek esése következtében a beruházási szint nagyon alacsonyan van. A következő években a beruházások 6% körüli ütemben bővülhetnek."
Az idei évre várt 1,7 százalékos bővülés egyébként összhangban van a piaci várakozásokkal, az MNB előrejelzésénél (1,8%) még egy hajszállal alacsonyabb is – ilyet is régen láttunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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