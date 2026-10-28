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Kármán András felvázolta, mik a kormány tervei 2030-ig
Gazdaság

Kármán András felvázolta, mik a kormány tervei 2030-ig

Portfolio
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Kármán András pénzügyminiszter közzétette a kormány középtávú kitekintőjét, amiben arról ad számot a tárca, hogy milyen gazdasági környezetben képzeli el a következő 4 évét. A minisztérium szerint jövőre 3 százalékra fog gyorsulni az infláció az idei 1,7 százalék után, az államadósság pedig csak lassan kezd majd el mérséklődni.

Ma nyilvánosságra hoztuk a 2027–2030-as középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési programot. Ez a terv arról szól, hogyan jutunk el egy kiszámítható, rendezett pénzügyi helyzethez úgy, hogy közben a gazdaság is újra növekedjen

írta Kármán. Íme a főbb számok:

A középtávú makrogazdasági pálya főbb számai
Mutató 2026 2027 2028 2029 2030
GDP-növekedés (%) 1,7 2,4 2,6 3 3,1
Hiány (GDP %) 7,5 4,9 4 3,4 2,8
Államadósság (GDP %) 77,5 77,2 76,9 76,2 74,9
Kamatkiadás (GDP %) 3,9 3,8 3,7 3,5 3,3
Elsődleges egyenleg (GDP %) -3,6 -1,1 -0,3 0,1 0,5
Infláció (%) 1,7 3 2,5 2,5 2,5
Forrás: Pénzügyminisztérium        

2026-28 előrejelzések szerepelnek, 2029-re és 2030-ra vonatkozóan a célpálya számai.

A fenti számok egy része, így például a hiánypálya már korábban is ismert volt. A pálya meghatározásában minden bizonnyal döntő szerepet játszott az euróbevezetés terve, hiszen ha 2030-ra valóban teljesíteni szeretnénk a feltételeket, akkor addigra 3 százalék alá kell szorítani a deficitet.

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A csökkenő hiány a Pénzügyminisztérium számításai szerint ahhoz is elég lesz, hogy az államadósságot kedvező pályára állítsa. Igaz, az államadósság szintjének leépítése ezek szerint nem fog gyorsan haladni: a 2030-nál szereplő 74,9 százalék még mindig magasabb, mint ahol tavaly állt ez a mutató (74,4 százalék).

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A Pénzügyminisztérium már korábban többször hangsúlyozta, hogy a költségvetési kiigazítás nem kell, hogy együtt járjon a gazdaság lassulásával, amit úgy úgy érnének el, hogy nem a beruházásokon, hanem elsősorban az állam működési kiadásain (Kármán szavaival: a NER elbontásán) spórolnának. Ez a kormány által célzott növekedési pályában is visszatükröződik, 2029-re már 3 százalékos növekedési ütemet várnak. Barabás Gyula államháztartásért felelős államtitkár erről a Portfolio-nak adott friss interjújában azt mondta:

Amiben nagy változást szeretnénk a korábbi évekhez képest, az a beruházás és a termelékenység növekedése.

"Ebben a középtávú programban mi nem csak egy 3 százalék alatti költségvetési hiányt célzunk, hanem egy 3 százalék fölötti gazdasági növekedést is. Ehhez azt kell elérnünk, hogy a termelékenységnek a gazdasági növekedéshez való hozzájárulása az évi 0,5 százalék körüli szintről 1,5 százalékra nőjön. (...) A beruházások is jelentős mértékben hozzájárulhatnak a növekedéshez, részben ciklikus okokból, mert az elmúlt évek esése következtében a beruházási szint nagyon alacsonyan van. A következő években a beruházások 6% körüli ütemben bővülhetnek."

Az idei évre várt 1,7 százalékos bővülés egyébként összhangban van a piaci várakozásokkal, az MNB előrejelzésénél (1,8%) még egy hajszállal alacsonyabb is – ilyet is régen láttunk.

novekedes
A fogyasztás hozzájárulása a növekedéshez a minisztérium várakozásai szerint csökkenni fog, aminek okaként a lassuló bérdinamikát jelölték meg. A nettó export idén még jelentős visszahúzó erő lesz, a következő években azonban fordulat várható ezen a téren. A legjelentősebb változásra a beruházások terén számítanak: "a felszabaduló uniós források, a csökkenő hazai kamatok és a javuló üzleti bizalom nyomán 2028-ban a beruházások 1,4 százalékponttal járulnak majd hozzá a növekedéshez." Forrás: Középtávú Gazdaságpolitikai és költségvetési program, Pénzügyminisztérium.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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