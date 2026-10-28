Kedd éjjel egy lépéssel közelebb került Magyarország az amerikai nukleáris képességekhez

A törvényjavaslat még a Fidesz-kormány által február 16-án Budapesten aláírt kormányközi megállapodás következő lépése. Az év elején Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatott Magyarország, amely esemény középpontjában egy új nukleáris együttműködési megállapodás állt. Mindez azt jelzi, hogy az új kormány is továbbvinné az előző kabinet által elindított amerikai nukleáris együttműködést.
Ez abból a szempontból nem meglepő, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már többször kiemelte, többek között a Portfolionak adott interjújában is, hogy elkötelezettek a nukleáris energia mellett, és „az atomenergiának a magyar energiamix részeként, az alapellátásban továbbra is szerepet kell kapnia”.
De a kedd este feltöltött törvénytervezet központi eleme nem a hagyományos atomerőművek, hanem
a kis moduláris reaktorok, azaz az SMR-ek magyarországi bevezetésének előkészítése.
A szöveg kifejezetten rögzíti, hogy Magyarország áramtermelésre és más lehetséges, akár ipari felhasználásra - például hidrogéntermelésre - is alkalmazhatja a technológiát. Az együttműködés ugyanakkor új, hagyományos nagy reaktorokra, a meglévő blokkok üzemanyag-ellátására, a kiégett fűtőelemek tárolására, valamint a szabályozás és a szakemberképzés fejlesztésére is kiterjedhet.
A megállapodás alapján a magyar kormány ösztönzően lép majd fel az amerikai atomtechnológia kiválasztásánál, ugyanakkor a dokumentum konkrét vállalatot vagy reaktortípust nem nevez meg. Az amerikai kormány feladata pedig az amerikai cégek részvételének ösztönzése lenne, a beszállító kiválasztásában ugyanakkor a szöveg szerint nem vehet részt.
Külön figyelmet érdemel a beszerzésekről szóló rendelkezés. Magyarország vállalja a hazai és uniós közbeszerzési szabályok betartását,
de szükség esetén törekedne arra, hogy az Európai Bizottságtól és más illetékes hatóságoktól mentességet vagy engedélyt kapjon a projektfinanszírozás, a technológiai beszállító és a fővállalkozó kiválasztásának nyílt piaci eljárása alól.
Ez nem jelent automatikus felmentést a versenyeztetés alól, a mentességről továbbra is az illetékes uniós és más hatóságoknak kellene dönteniük. Maga a rendelkezés így egy közvetlenül kialkudott beszállítói megállapodás lehetőségét hagyja nyitva, ami egyszerűsítheti az előkészítést, de egyidőben korlátozhatja a versengő technológiák versenyét.
Van konkrétum is a tervezetben: a hatálybalépésétől számítva harminc napon belül
közös programvégrehajtási bizottságot hoznának létre, azzal a céllal, hogy tizenkét hónapon belül elkészüljön egy technológiai értékelő jelentés.
A vizsgálat során alapvető kérdések várnak tisztázásra, tehát felmérnék az SMR-piacot, értékelnék a technológiák érettségét és a megvalósítás kockázatait, valamint megvizsgálnák a lehetséges helyszíneket és finanszírozási forrásokat.
A finanszírozás is megjelenik a dokumentumban, az amerikai Export-Import Bank és más amerikai pénzügyi intézmények lehetséges finanszírozóként jelennek meg. Ugyanakkor kiemelik, hogy ez a megállapodás önmagában nem keletkeztet pénzügyi kötelezettséget a felek számára.
Régóta szemezget egymással az amerikai és magyar atomipar
A kormányközi együttműködés vállalati oldalán is történtek már konkrét lépések. Korábban megírtuk, hogy az MVM és a Westinghouse 2025 novemberében nukleáris üzemanyag-beszerzési szerződést kötött. Az akkori bejelentés szerint az amerikai vállalat az engedélyezés függvényében 2028-tól szállíthat Európában gyártott VVER–440-es üzemanyagot a Paksi Atomerőműnek. De nem csak a fűtőelem beszerzésben lehet segítségre az amerikai vállalt, hanem a már kiégett fűtőelemek hosszú távú tárolásában is
A kis moduláris reaktorok magyarországi alkalmazása sem újdonság. Az MVM és a Holtec International megállapodásáról már decemberben írtunk, ennek célja a Holtec SMR–300-as technológiájának hazai alkalmazhatósági vizsgálata. A Holtec Europe és a Hyundai Engineering and Construction vezetői a Portfolionak adott márciusi interjújában egy lehetséges 2033-as magyarországi megjelenésről beszéltek.
Címlapkép forrása: Brooks Kraft LLC/Corbis via Getty Images
Elszabadult a gáz ára - itt a közel 4 éves csúcs
Az energiaválságban láttunk utoljára ilyet.
Kedd éjjel egy lépéssel közelebb került Magyarország az amerikai nukleáris képességekhez
Asztalra került a tövénytervezet.
Megépül az út, amire a fél Közép-Dunántúl vár – döntött a kormány
Két város között indul meg a fontos beruházás.
Megálljt parancsolt az Egyesült Államok Oroszországnak: fontos területen számolják fel az együttműködést
Több éves ellentétek után nem sikerült megoldani a problémát.
Figyelmeztet Zelenszkij: ha ezt meglépi a NATO, példátlan gyengeséget mutatunk Moszkvának
Ezt nem szabad megtennünk.
Időjárás: már látszik a fordulat
Kopogtat a fagy.
Bejött a Danone stratégiája, tarolnak a fehérjés joghurtok
Még a fogyasztószerek is segítenek.
Figyelmeztet Zelenszkij: csábító csapdát készít elő Putyin Amerikának - Rossz vége lesz a "gazdasági házasságnak"
Mindig van egy rejtett buktató.
Megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról- az utolsó nyitott kérdésekre is megvan a válasz
Este megjelent a rendelet a Wekerle Pluszról. Már minden feltétel előírás, ismert. A még nyitott kérdésekre is megérkezett a válasz. Kiderült hogyan kombinálható a Wekerle+ a többi támogat
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen számára lakást venni, ha nyugdíjat is akar. Már írtam hasonló tévhitekről, de a racionáli
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?
A hétfői Checklistben a szerb választások hatása.