Kedd éjjel egy lépéssel közelebb került Magyarország az amerikai nukleáris képességekhez

Az amerikai reaktortechnológia magyarországi alkalmazását és a kis moduláris atomreaktorok előkészítését segítené az a törvényjavaslat, amelyet kedden este nyújtott be a kormány az Országgyűlésnek - mutatjuk a legfontosabb részleteket!

A törvényjavaslat még a Fidesz-kormány által február 16-án Budapesten aláírt kormányközi megállapodás következő lépése. Az év elején Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatott Magyarország, amely esemény középpontjában egy új nukleáris együttműködési megállapodás állt. Mindez azt jelzi, hogy az új kormány is továbbvinné az előző kabinet által elindított amerikai nukleáris együttműködést.

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Ez abból a szempontból nem meglepő, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már többször kiemelte, többek között a Portfolionak adott interjújában is, hogy elkötelezettek a nukleáris energia mellett, és „az atomenergiának a magyar energiamix részeként, az alapellátásban továbbra is szerepet kell kapnia”.

De a kedd este feltöltött törvénytervezet központi eleme nem a hagyományos atomerőművek, hanem

a kis moduláris reaktorok, azaz az SMR-ek magyarországi bevezetésének előkészítése.

A szöveg kifejezetten rögzíti, hogy Magyarország áramtermelésre és más lehetséges, akár ipari felhasználásra - például hidrogéntermelésre - is alkalmazhatja a technológiát. Az együttműködés ugyanakkor új, hagyományos nagy reaktorokra, a meglévő blokkok üzemanyag-ellátására, a kiégett fűtőelemek tárolására, valamint a szabályozás és a szakemberképzés fejlesztésére is kiterjedhet.

A megállapodás alapján a magyar kormány ösztönzően lép majd fel az amerikai atomtechnológia kiválasztásánál, ugyanakkor a dokumentum konkrét vállalatot vagy reaktortípust nem nevez meg. Az amerikai kormány feladata pedig az amerikai cégek részvételének ösztönzése lenne, a beszállító kiválasztásában ugyanakkor a szöveg szerint nem vehet részt.

Külön figyelmet érdemel a beszerzésekről szóló rendelkezés. Magyarország vállalja a hazai és uniós közbeszerzési szabályok betartását,

de szükség esetén törekedne arra, hogy az Európai Bizottságtól és más illetékes hatóságoktól mentességet vagy engedélyt kapjon a projektfinanszírozás, a technológiai beszállító és a fővállalkozó kiválasztásának nyílt piaci eljárása alól.

Ez nem jelent automatikus felmentést a versenyeztetés alól, a mentességről továbbra is az illetékes uniós és más hatóságoknak kellene dönteniük. Maga a rendelkezés így egy közvetlenül kialkudott beszállítói megállapodás lehetőségét hagyja nyitva, ami egyszerűsítheti az előkészítést, de egyidőben korlátozhatja a versengő technológiák versenyét.

Van konkrétum is a tervezetben: a hatálybalépésétől számítva harminc napon belül

közös programvégrehajtási bizottságot hoznának létre, azzal a céllal, hogy tizenkét hónapon belül elkészüljön egy technológiai értékelő jelentés.

A vizsgálat során alapvető kérdések várnak tisztázásra, tehát felmérnék az SMR-piacot, értékelnék a technológiák érettségét és a megvalósítás kockázatait, valamint megvizsgálnák a lehetséges helyszíneket és finanszírozási forrásokat.

A finanszírozás is megjelenik a dokumentumban, az amerikai Export-Import Bank és más amerikai pénzügyi intézmények lehetséges finanszírozóként jelennek meg. Ugyanakkor kiemelik, hogy ez a megállapodás önmagában nem keletkeztet pénzügyi kötelezettséget a felek számára.

Régóta szemezget egymással az amerikai és magyar atomipar

A kormányközi együttműködés vállalati oldalán is történtek már konkrét lépések. Korábban megírtuk, hogy az MVM és a Westinghouse 2025 novemberében nukleáris üzemanyag-beszerzési szerződést kötött. Az akkori bejelentés szerint az amerikai vállalat az engedélyezés függvényében 2028-tól szállíthat Európában gyártott VVER–440-es üzemanyagot a Paksi Atomerőműnek. De nem csak a fűtőelem beszerzésben lehet segítségre az amerikai vállalt, hanem a már kiégett fűtőelemek hosszú távú tárolásában is

A kis moduláris reaktorok magyarországi alkalmazása sem újdonság. Az MVM és a Holtec International megállapodásáról már decemberben írtunk, ennek célja a Holtec SMR–300-as technológiájának hazai alkalmazhatósági vizsgálata. A Holtec Europe és a Hyundai Engineering and Construction vezetői a Portfolionak adott márciusi interjújában egy lehetséges 2033-as magyarországi megjelenésről beszéltek.

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