Két embert köröznek a 15,6 milliárdos, Szijjártó Péter bonyolította lélegeztetőgép-beszerzés ügyében

Elfogatóparancsot adtak ki Kósa Gábor és Májer Bálint, az OTT-ONE Nyrt. két korábbi vezetője ellen a járvány idején lebonyolított lélegeztetőgép-beszerzésekhez kapcsolódó pénzmosási ügyben. A hatóságok szerint az érintett vállalkozói kör több mint 3 milliárd forintot mosott tisztára, és 660 millió forint adót kerülhetett el. A NAV kedden Magyarországon és Ausztriában is akciót tartott, 1,5 milliárd forintnyi vagyont foglalt le, 11 embert pedig gyanúsítottként hallgatott ki. A nyomozás a 2020-as kínai beszerzésekre összpontosít, amelyek során 15,6 milliárd forintért érkezett 800 lélegeztetőgép és 3 millió maszk. Eközben a Nemzeti Nyomozó Iroda a Külügyminisztérium mintegy 300 milliárd forintos lélegeztetőgép-vásárlásainak túlárazását és a gépek használhatóságát is vizsgálja.

Két korábbi cégvezető ellen adtak ki elfogatóparancsot a koronavírus-járvány idején lebonyolított lélegeztetőgép-beszerzésekhez kapcsolódó pénzmosási ügyben – írja az MTI. A rendőrség a 48 éves Kósa Gábort és a 44 éves Májer Bálintot körözi.

A hatóságok szerint az érintett vállalkozói kör több mint 3 milliárd forintot mosott tisztára, és 660 millió forint adót kerülhetett el.

Kósa Gábor a felszámolás alatt álló iSRV Zrt. vezérigazgatója, valamint az OTT-ONE Nyrt. korábbi stratégiai tanácsadója, Májer Bálint pedig az egykor tőzsdén jegyzett OTT-ONE volt vezérigazgatója. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden több magyarországi helyszínen és Ausztriában is akciót hajtott végre: 1,5 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, illetve zároltak, 11 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kettőt őrizetbe vettek. Ausztriában további egy embert fogtak el, a bűnszervezet egyik feltételezett irányítója pedig a hatóságok szerint Indonéziában tartózkodhat. A nyomozás részleteiről a Portfolio kedden már beszámolt:

A nyomozás középpontjában a 2020-as állami beszerzések állnak, amelyek során 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából, összesen 15,6 milliárd forintért. Az OTT-ONE szerepéről már a járvány idején lehetett tudni: a társaság 2020 márciusában nettó 4,7 milliárd forintos szerződést kötött a Külgazdasági és Külügyminisztériummal 500 lélegeztetőgép szállítására, majd áprilisban újabb 7,7 milliárd forintos megrendelést kapott az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól lélegeztetőgépekre és maszkokra.

Az OTT-ONE működésével kapcsolatban később más problémák is felmerültek: a Magyar Nemzeti Bank 2022 januárjában összesen 111 millió forintos bírságot szabott ki a társaságra többek között tiltott piaci manipuláció és tájékoztatási kötelezettségek megsértése miatt.

A cég részvényeinek tőzsdei kereskedését korábban felfüggesztették, a vállalat pedig később felszámolás alá került.

A botrány idején Szijjártó Péter vezette a KKM-et, amely 2020-ban összesen 16 583 lélegeztetőgépet vásárolt mintegy 300 milliárd forintért, ebből 500 készüléket nettó 4,7 milliárd forintért az OTT-ONE-tól rendelt meg.

A tárca augusztus végén feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanújával, miután az átvilágítás szerint már a gépek beérkezésekor ismert volt, hogy több ezer berendezésnél súlyos minőségi problémák jelentkeztek. Szijjártó Péter büntetőjogi felelőssége egyelőre nem merült fel a hivatalos hatósági kommunikációban.

A NAV mostani pénzmosási és költségvetési csalási nyomozásával párhuzamosan a Nemzeti Nyomozó Iroda a beszerzések túlárazását és az eszközök használhatóságát is vizsgálja.

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