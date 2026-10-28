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Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány
Gazdaság

Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány

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Jövőre szinte minden bizonnyal megszűnik a vállalkozások évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulása – derül ki a Tisza-kormány kedd késő este benyújtott törvényjavaslatából. A módosítás a hátralékok behajtásáról szóló rendelkezést is eltörölné, a kamarai regisztráció azonban továbbra is kötelező marad. A díj eltörlése mintegy több mint 900 ezer vállalkozást érint, a kamarai rendszer pedig évente nagyjából 4,5 milliárd forint bevételtől eshet el.

2027. január 1-jétől megszűnne a vállalkozások évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulása – derül ki a kormány által október 27-én késő este benyújtott törvényjavaslatból. Az előterjesztés a gazdasági kamarákról szóló törvényt módosítaná, és elfogadása esetén egyetlen vállalkozásnak sem kellene többé megfizetnie a hozzájárulást.

A tervezett változás nemcsak a fizetési kötelezettséget törölné el, hanem az elmaradt kamarai hozzájárulások behajtására vonatkozó törvényi rendelkezést is hatályon kívül helyezné. A kamarai regisztráció kötelezettségét ugyanakkor a javaslat nem szünteti meg, vagyis a vállalkozásoknak továbbra is nyilvántartásba kell vetetniük magukat.

A kötelező befizetés eddig évente mintegy 4,5 milliárd forint bevételt jelentett a kamarai rendszernek, ahogy az a Portfolio Nagy Elekkel készített szeptemberi interjújából kiderült.

A kormány korábbi tájékoztatása szerint mintegy 900 ezer hazai céget és mikrovállalkozást érintett az évi 5000 forintos teher.

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A törvényjavaslat indokolása szerint a kormány a vállalkozások anyagi és adminisztratív terheinek csökkentésével indokolja a változtatást. Az előterjesztés külön kiemeli, hogy olyan fizetési kötelezettséget szüntetnének meg, amelyért a legtöbb vállalkozás nem részesült kézzelfogható szolgáltatásban – épp ez volt a cégek, vállalkozók legfontosabb kritikája is a kamarai díjjal kapcsoaltban. A módosítást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szakmai és törvényes működésének biztosítását célzó felülvizsgálat első lépéseként mutatják be.

A hozzájárulás eltörléséről már lehetett tudni: Magyar Péter miniszterelnök már szeptember 16-án bejelentette. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter akkor azt is közölte, hogy átfogó átvilágítás indul a kamarai rendszerben, amely a finanszírozást, az állami támogatásokat, a területi és országos kamarák viszonyát, valamint a működés átláthatóságát is érinti. A kormány egy kamarai biztos kinevezéséről is döntött, aki ezt a vizsgálatot vezeti.

Az MKIK a szeptemberi bejelentésre visszafogottan reagált: közleményében tudomásul vette a kormány döntését, és jelezte, hogy várja a jogszabályváltozások részleteit, amelyek alapján újragondolhatja működését. Nagy Elek kamarai elnök később a Portfoliónak arról beszélt, hogy a szervezetet modern, a vállalkozások termelékenységét és tudását fejlesztő intézménnyé alakítaná.

A most benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor egyelőre nem rendelkezik arról, hogy a kieső, évi 4,5 milliárd forint körüli bevételt milyen forrásból pótolnák.

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