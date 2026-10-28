Lecsapolják a mocsarat: a kormány felbontotta a tízmilliárdos szerződéseket

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) megkezdte a korábbi, egyszereplős keretmegállapodások felváltását egy nyitottabb, a valódi piaci versenyt biztosító rendszerrel. Ennek első lépéseként jelentős szakmai érdeklődés mellett zajlott le a nyilvános piaci konzultáció – írta Facebook-bejegyzésében Pósfai Gábor belügyminiszter.
Az első két, többszereplős keretmegállapodás tervezetével kapcsolatban közel 400 érdemi kérdést és javaslatot nyújtottak be a piaci szereplők, a szakmai szervezetek, valamint az illetékes hatóságok.
Az NKOH a következő napokban értékeli a beérkezett észrevételeket, a közbeszerzési eljárások hivatalos megindítása előtt pedig személyes egyeztetéseket is tart a szakmai szervezetek képviselőivel.
A struktúraváltással a korábbi egyoldalú berendezkedés felszámolását és a piaci feltételek kiegyenlítését kívánják elérni – derül ki a belügyminiszter bejegyzéséből, aki kiemelte,
a cél az, hogy mostantól ne egyetlen vállalkozásé, hanem a valódi versenyé legyen a főszerep.
Az átalakítás előzménye, hogy az NKOH az elmúlt években lényegében egyetlen vállalkozói körre, a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoportra építette az állami kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásokat. A kormány már júniusban bejelentette, hogy megszünteti az állami szervek korábbi központosított megrendelési kényszerét, július közepén pedig az NKOH felmondta a Lounge-csoporttal kötött, összesen 150 milliárd forintos keretösszegű megállapodásokat.
A döntést a cégcsoportot érintő büntetőeljárásokkal és pénzügyi nehézségekkel indokolták, egyúttal bejelentették a korábbi kifizetések jogszerűségének átfogó vizsgálatát is.
Augusztusban az NKOH és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezetőit is leváltották, az új vezetés egyik legfontosabb feladata a megkezdett átvilágítás lezárása lett.
A közbeszerzési rendszer átalakításának következő lépéseiről október közepén már beszámoltunk: a tervek szerint az eddigi egyetlen szolgáltató helyett legfeljebb tíz vállalkozással kötnének keretmegállapodást a nemzeti rendezvények szervezésére, valamint a kiemelt eseményekhez kapcsolódó kreatív, ügynökségi és médiavásárlási feladatokra.
A változtatásokkal párhuzamosan a korábbi állami megbízások ellenőrzése, valamint az ezekhez kapcsolódó feljelentések megtételei is folytatódtak.
Szeptemberben hűtlen kezelés gyanújával indult nyomozás a Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt, miután kiderült, hogy az intézmény mintegy 3,67 milliárd forintot fizetett ki Balásy cégeinek.
A kormány emellett októberben elrendelte a 2022 és 2025 közötti kiemelt nemzetközi sportesemények finanszírozásának átvilágítását, amely a rendezvényekhez kapcsolódó megrendelésekre és pénzügyi elszámolásokra is kiterjed.
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