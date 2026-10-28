Magyar Péter bejelentette: módosítaná a kormány a KRESZ-t, szigorodnak a motoros rollerezés szabályai

A szabályváltozás okait ismertetve Magyar Péter elmondta, hogy az elmúlt években robbanásszerűen terjedtek el az elektromos rollerek Magyarországon.
Bár mára a mindennapi közlekedés részévé váltak, a szabályozás hiánya miatt drámaian megnőtt a balesetek száma
- tette hozzá a kormányfő. A sürgősségi osztályok tapasztalatai szerint rengeteg fiatal szenvedett súlyos, sokszor maradandó sérüléseket rollerezés közben.
Orvosok, szülők és közlekedésbiztonsági szakemberek egybehangzó kérésére a kormány a nyár folyamán társadalmi egyeztetést folytatott a kérdésben, amelyen több mint 300 ezer ember vett részt - mondta el Magyar Péter. Ennek eredményeit, valamint az európai példákat figyelembe véve született meg az a javaslat, amely a rollerek betiltása helyett azok biztonságos használatát célozza meg.
Az új KRESZ-szabályozás értelmében az elektromos rollerekre ezentúl speciális előírások vonatkoznak.
Szigorúan tilos lesz a rollerezés alkoholfogyasztás után, ahogy az is, hogy a járművön utast szállítsanak. A jogalkotók külön kitértek a bérelhető eszközökre is, amelyek esetében a megengedett végsebességet 20 km/órában maximalizálják.
A magántulajdonú eszközöket a teljesítményük alapján két kategóriába sorolják.
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A kis teljesítményű rollerek közé azok tartoznak, amelyek legfeljebb 25 km/órás sebességre képesek. Ezek használatának alsó korhatára 14 év lesz, 18 éves korig pedig kötelezővé teszik a fejvédő viselését.
Ezzel a kategóriával a járdán csak akkor lehet majd közlekedni, ha semmilyen más alternatíva – például kiépített kerékpárút – nem áll rendelkezésre
- tette hozzá a miniszterelnök.
- A nagy teljesítményű, 25 km/óránál gyorsabb haladásra képes elektromos rollerek esetében a szabályok még szigorúbbak lesznek. A használat alsó korhatárát 16 évben határozzák meg, vezetésüket pedig legalább AM kategóriás, azaz segédmotoros kerékpárokra érvényes jogosítványhoz kötik. Ebben a kategóriában a bukósisak használata életkortól függetlenül mindenki számára kötelező lesz.
Ezekkel az eszközökkel a megengedett legnagyobb sebesség 40 km/óra lesz, a járdán történő közlekedést pedig minden körülmények között szigorúan tiltják.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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