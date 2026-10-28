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Magyar Péter bejelentette: módosítaná a kormány a KRESZ-t, szigorodnak a motoros rollerezés szabályai
Gazdaság

Magyar Péter bejelentette: módosítaná a kormány a KRESZ-t, szigorodnak a motoros rollerezés szabályai

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Szigorítja és módosítja a KRESZ-t a kormány, aminek keretében önálló járműkategóriákba kerülnek az elektromos rollerek - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök egy Facebookra feltöltött videóban. A teljesítmény alapján két csoportba osztott eszközök használatát korhatárhoz, bizonyos esetekben pedig jogosítványhoz és bukósisakhoz kötik. A járművön emellett tilos lesz utast szállítani és alkoholos befolyásoltság alatt vezetni. A tervezet a végső kihirdetés előtt még egy utolsó társadalmi egyeztetésen megy keresztül.

A szabályváltozás okait ismertetve Magyar Péter elmondta, hogy az elmúlt években robbanásszerűen terjedtek el az elektromos rollerek Magyarországon.

Bár mára a mindennapi közlekedés részévé váltak, a szabályozás hiánya miatt drámaian megnőtt a balesetek száma

- tette hozzá a kormányfő. A sürgősségi osztályok tapasztalatai szerint rengeteg fiatal szenvedett súlyos, sokszor maradandó sérüléseket rollerezés közben.

Orvosok, szülők és közlekedésbiztonsági szakemberek egybehangzó kérésére a kormány a nyár folyamán társadalmi egyeztetést folytatott a kérdésben, amelyen több mint 300 ezer ember vett részt - mondta el Magyar Péter. Ennek eredményeit, valamint az európai példákat figyelembe véve született meg az a javaslat, amely a rollerek betiltása helyett azok biztonságos használatát célozza meg.

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Az új KRESZ-szabályozás értelmében az elektromos rollerekre ezentúl speciális előírások vonatkoznak.

Szigorúan tilos lesz a rollerezés alkoholfogyasztás után, ahogy az is, hogy a járművön utast szállítsanak. A jogalkotók külön kitértek a bérelhető eszközökre is, amelyek esetében a megengedett végsebességet 20 km/órában maximalizálják.

A magántulajdonú eszközöket a teljesítményük alapján két kategóriába sorolják.

  • A kis teljesítményű rollerek közé azok tartoznak, amelyek legfeljebb 25 km/órás sebességre képesek. Ezek használatának alsó korhatára 14 év lesz, 18 éves korig pedig kötelezővé teszik a fejvédő viselését.

    Ezzel a kategóriával a járdán csak akkor lehet majd közlekedni, ha semmilyen más alternatíva – például kiépített kerékpárút – nem áll rendelkezésre

    - tette hozzá a miniszterelnök.

  • A nagy teljesítményű, 25 km/óránál gyorsabb haladásra képes elektromos rollerek esetében a szabályok még szigorúbbak lesznek. A használat alsó korhatárát 16 évben határozzák meg, vezetésüket pedig legalább AM kategóriás, azaz segédmotoros kerékpárokra érvényes jogosítványhoz kötik. Ebben a kategóriában a bukósisak használata életkortól függetlenül mindenki számára kötelező lesz.

    Ezekkel az eszközökkel a megengedett legnagyobb sebesség 40 km/óra lesz, a járdán történő közlekedést pedig minden körülmények között szigorúan tiltják.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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