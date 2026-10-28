Már több mint 60 áldozata van a spanyol vonatbalesetnek

A Castilla-La Mancha tartományi kormányzat legfrissebb közlése szerint már legalább 64 halálos áldozata van a Toledo tartományban történt szerencsétlenségnek.

A hatóságok négy helyszínen, Madridban, Andalúziában, Córdobában és Toledóban alakítottak ki ügyfélszolgálati pontokat az érintettek hozzátartozói számára. A közvetlen családtagok DNS-mintát is adhatnak, hogy segítsék az eltűntek azonosítását.

A mentésbe időközben a spanyol hadsereg katasztrófavédelmi egysége is bekapcsolódott: közel száz katonát vezényeltek a helyszínre, akik keresőkutyákkal, speciális mentőfelszerelésekkel, valamint egészségügyi és pszichológiai segítségnyújtással támogatják a mentőcsapatokat.

A baleset egyik túlélője a COPE rádiónak arról számolt be, hogy az ablakon keresztül egy lezuhant, teljesen kiégett vasúti kocsit látott. A várandós nő elmondása szerint az utasok egymást segítve próbáltak kijutni a szerelvényből.

A szerda reggeli balesetben két nagysebességű vonat ütközött össze a Madrid és Sevilla közötti vasútvonalon, összesen több mint 500 utassal a fedélzetükön. Az elsődleges információk szerint egy Renfe AVE-szerelvény hátulról nekiütközött egy veszteglő Iryo-vonatnak. Az ütközés következtében több vasúti kocsi kisiklott és a töltésről lezuhant.

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A tragédia pontos körülményeit továbbra is vizsgálják, a Madrid és Andalúzia közötti nagysebességű vasúti közlekedés pedig szünetel.

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