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Marad letartóztatásban Hankó Balázs és egy korábbi államtitkár
Gazdaság

Marad letartóztatásban Hankó Balázs és egy korábbi államtitkár

Portfolio
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Három hónappal, 2027. február 1-jéig meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, fideszes országgyűlési képviselő, valamint Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkár letartóztatását. A két politikust a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaihoz kapcsolódó, 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tartják fogva – számolt be az MTI.

A Kecskeméti Törvényszék szerdai tájékoztatása szerint

a letartóztatás meghosszabbítását a gyanúsítottak jelenlétének biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának veszélye indokolta.

A döntés egyikük esetében sem végleges. Az ügyészség október 26-án kezdeményezte a kényszerintézkedés meghosszabbítását, arra hivatkozva, hogy továbbra is fennáll a szökés, az eljárás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye.

A nyomozás középpontjában az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumán keresztül kiosztott támogatások állnak. A megalapozott gyanú szerint a Hankó Balázs irányítása alatt működő rendszert arra használták, hogy a kulturális célokra szánt közpénzeket a 2026-os országgyűlési választások kampányköltségeinek finanszírozására, illetve magáncélokra fordítsák. A támogatási kérelmeket érdemi elbírálás nélkül hagyták jóvá, a tényleges döntéseket pedig több esetben már a pályázatok benyújtása előtt meghozták.

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A hatóságok szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használták fel szabálytalanul az NKA vagyonát, összesen 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek.

Amint arról a Portfolio-n korábban beszámoltunk, a támogatások politikai szempontú elosztására kettős eljárásrendet alakíthattak ki, amelyben a formális döntéshozatalt elválasztották a tényleges döntésektől, megkerülve az NKA törvényi előírásait.

Az ügyben már júniusban megkezdődtek az őrizetbe vételek, többek között Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét is gyanúsítottként hallgatták ki. Hankót és Varga-Bajuszt szeptember végén vették őrizetbe, letartóztatásukat október 1-jén rendelték el, a döntést október 13-án másodfokon is helybenhagyták. Hankó korábban tagadta a terhére rótt cselekményeket, és panaszt tett a gyanúsítás ellen. A büntetőeljárás továbbra is nyomozati szakaszban van.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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