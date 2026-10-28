Megépül az út, amire a fél Dél-Dunántúl vár – döntött a kormány

Elkezdődik a Kaposvár és Dombóvár közötti új közúti összeköttetés tervezése, amely a térség infrastruktúrájának és gazdaságának fejlesztését hivatott szolgálni – tájékoztatott a legfrissebb kormányhatározat alapján Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter a Facebook-bejegyzésében.
A beruházás előkészítését rögzítő döntés értelmében megindulnak a tervezési munkálatok, amelyek egy régóta esedékes fejlesztés alapjait fektetik le. A két város közötti közvetlenebb összeköttetés érdemben javíthatja a logisztikai kapcsolatokat és a munkaerő-mobilitást, emellett biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a napi ingázást a térségben.
Amit évtizedeken át csak ígérgettek, azt mi most elkezdjük megvalósítani. Mert hisszük, hogy a jövő nem ígéretekből, hanem tettekből épül
– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy képviselőként minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja a projekt mielőbbi, sikeres megvalósulását.
A Kaposvár és Dombóvár közötti közúti kapcsolat fejlesztése nem új keletű elképzelés: a két várost összekötő 61-es főút korszerűsítése, illetve egy új nyomvonal kialakítása már a korábbi években is napirenden volt. Lázár János akkori építési és közlekedési miniszter 2025 májusában Dombóváron jelentette be, hogy megkezdik a mintegy 20–25 kilométeres útszakasz tervezésének előkészítését.
A 2026 júliusában közzétett közbeszerzési dokumentáció szerint az új összeköttetés első ütemben kétsávos lenne, de később négysávosra is bővíthetnék.
A beruházás a jelenlegi 61-es főút településeken átvezető szakaszait válthatná ki, csökkentve az átmenő forgalmat és a két város közötti menetidőt.
Az eredeti közbeszerzés alapján a Kaposvár–Dombóvár tervezési feladatának becsült nettó értéke 388,9 millió forint volt. A közbeszerzés több, különböző helyszínen végzendő tervezési munkát fogott össze, ezért a teljes, nettó 867,9 millió forintos beszerzési érték nem kizárólag a Kaposvár–Dombóvár útra vonatkozik.
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