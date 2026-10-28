Megérkeztek a friss időjárás-előrejelzések: leeshet az első hó Magyarországon

A meteorológusok szerint az előrejelzések alapján már régóta lehetett sejteni, hogy a sokévi átlagál hidegebb időjárás várható térségünkben november elején. Eddig az érkező hűvös légtömegek egyben teljesen száraznak is tűntek az előrejelzéseken, így csapadékra nem volt kilátás. A Weather on Maps szerint azonban
kisebb változás állt be a nagytérségű helyzetre vonatkozó előrejelzésben, ami a Kárpát-medence jövő heti időjárására jóval nagyobb hatással lehet.
A meteorológiai előrejelzések szerint a Brit-szigetek térségében egy úgynevezett blokkoló anticiklon alakul ki, amely átmenetileg gátolja a nyugatias áramlást és az óceáni légtömegek utánpótlását. A legfrissebb modellszámítások szerint a Földközi-tenger medencéjében alacsonynyomású blokkoló légtömegek épülnek ki, ez a helyzet pedig kedvez a mediterrán ciklonok képződésének.
A déli irányba nyomuló hideg levegő a vártnál erőteljesebb ciklontevékenységet indíthat el, amelynek hatása észak felé, egészen a Kárpát-medencéig is felnyúlhat.
A kialakuló ciklon erőssége és helyzete dönti majd el, mennyire érnek el minket a csapadékrendszerek
– mutat rá a bejegyzés.
A téli hónapokban a hideg, és a mediteterrán ciklonokból származó csapadékos légtömegek találkozása gyakran felelős a kiadós havazásért.
Ezt a folyamatot láthattuk idén év elején is, mikor Magyarországot beterítette a hó.
Most az északról érkező levegő még nem annyira hideg, hogy síkvidéken is egyértelműen havazzon. A 0 °C fok körüli, kevéssel az alatti 850hPa-os hőmérséklet inkább azt sejteti, hogy az 1000-1500 méternél magasabb hegyekbe érkezzen számottevő hóréteg
- írják a meteorológusok, akik azt is hozzátették, Magyarországra "mutatóba" érkezhet némi hó.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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