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Megérkeztek a friss időjárás-előrejelzések: leeshet az első hó Magyarországon
Gazdaság

Megérkeztek a friss időjárás-előrejelzések: leeshet az első hó Magyarországon

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Az időjárás-előrejelzések alapján már régóta számítani lehetett rá, hogy november elején az átlagosnál hidegebb idő érkezik a térségünkbe, ám a Weather on Maps meteorológusai által elemzett friss előrejelzések szerint ezúttal csapadék is kísérheti a lehűlést. A Brit-szigetek felett kialakuló blokkoló anticiklon miatt a déli irányba nyomuló hideg levegő erős ciklontevékenységet indíthat el a Földközi-tenger térségében, amelynek hatása a Kárpát-medencéig is elérhet. A Weather on Maps szerint a ciklon erőssége és helyzete dönti el, mennyi csapadék jut hozzánk a következő héten. Az északról érkező levegő egyelőre nem elég hideg ahhoz, hogy síkvidéken is biztosan havazzon, ezért számottevő hóréteg inkább az 1000-1500 méternél magasabb hegyekben várható. Magyarországra ugyanakkor mutatóba érkezhet némi hó.

A meteorológusok szerint az előrejelzések alapján már régóta lehetett sejteni, hogy a sokévi átlagál hidegebb időjárás várható térségünkben november elején. Eddig az érkező hűvös légtömegek egyben teljesen száraznak is tűntek az előrejelzéseken, így csapadékra nem volt kilátás. A Weather on Maps szerint azonban

kisebb változás állt be a nagytérségű helyzetre vonatkozó előrejelzésben, ami a Kárpát-medence jövő heti időjárására jóval nagyobb hatással lehet.

A meteorológiai előrejelzések szerint a Brit-szigetek térségében egy úgynevezett blokkoló anticiklon alakul ki, amely átmenetileg gátolja a nyugatias áramlást és az óceáni légtömegek utánpótlását. A legfrissebb modellszámítások szerint a Földközi-tenger medencéjében alacsonynyomású blokkoló légtömegek épülnek ki, ez a helyzet pedig kedvez a mediterrán ciklonok képződésének.

időjárás-ciklon-blokkolás-havazás-csapadék
Az ECMWF csapadék-előrejelzése a jövhét közepére. Kép forrása: Weather on Maps

A déli irányba nyomuló hideg levegő a vártnál erőteljesebb ciklontevékenységet indíthat el, amelynek hatása észak felé, egészen a Kárpát-medencéig is felnyúlhat.

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A kialakuló ciklon erőssége és helyzete dönti majd el, mennyire érnek el minket a csapadékrendszerek

– mutat rá a bejegyzés.

A téli hónapokban a hideg, és a mediteterrán ciklonokból származó csapadékos légtömegek találkozása gyakran felelős a kiadós havazásért.

Ezt a folyamatot láthattuk idén év elején is, mikor Magyarországot beterítette a hó.

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Most az északról érkező levegő még nem annyira hideg, hogy síkvidéken is egyértelműen havazzon. A 0 °C fok körüli, kevéssel az alatti 850hPa-os hőmérséklet inkább azt sejteti, hogy az 1000-1500 méternél magasabb hegyekbe érkezzen számottevő hóréteg

- írják a meteorológusok, akik azt is hozzátették, Magyarországra "mutatóba" érkezhet némi hó.

időjárás-ciklon-blokkolás-havazás-
Kép forrása: Weather on Maps
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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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