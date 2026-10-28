11°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Gazdaság

Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Véget ért a hetek óta tartó változatlanság a benzinkutakon, szerdán a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára is változik, miután a nagykereskedelmi árakban is történt változtatás - írja a holtankoljak.

Mától a 95-ös benzin kiskereskedelmi átlagára bruttó 3 forinttal csökkent a kutakon, a gázolaj átlagára viszont bruttó 8 forinttal emelkedett.

Így 10.28-án az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon: 

  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • Gázolaj: 717 Ft/liter 

A mai bejelentés azért különösen izgalmas, mert

megszűnt a 41 napig tartó stagnálás a dízel árában,

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: felpörgött a kabinet, jelentősen megváltoznak a bérek, a nyugdíjak és a hitelek, új sebességre kapcsol az elszámoltatás

Rengeteg a meglepetés a kormány adócsomagjában! – Mutatjuk, hol jönnek könnyítések, csökkentések és adóemelések!

Összeszedtük: így változik a családok támogatása és a személyi jövedelmadó jövőre

hiszen egészen szeptember 17 óta egy forinttal sem mozdult el a gázolaj literenkénti ára.

dízel41

Itt volt az ideje a drágulásnak

A friss fejlemény azért rendkívül örvendetes, mert iparági információink alapján látható, hogy a sokáig változatlan gázolajár-környezetben a már addig is rendkívül feszes magyar piacon még tovább romlott a helyzet: olyannyira, hogy

a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására alkalmas árréspuffer gyakorlatilag eltűnt szeptemberre.

A kialakult helyzetet a hétfői podcast beszélgetésünkben részletesen tárgyaltuk:

Kapcsolódó cikkünk

Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?

Az egyik lényegi meglátásunk az volt, hogy az importcsatornák fenntartása és a főleg osztrák irányból érkező dízelturizmus megfékezése érdekében

legalább a régiós átlagszintig fel lehetne tornászni a magyar dízelárat, ami a múlt heti adatok alapján 721 forint környékén alakult.

(Egyébként ennél is jóval nagyobb, 50 forintos áremelést tartana indokoltnak Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője; a szakember ezzel a várakozásával vélhetően pont az üzemanyagturizmus elkerülését célozza.)

dizreg-863890

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány
Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részletek az adócsomagról és a pénzesővel kecsegtető programról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility