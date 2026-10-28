Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

Mától a 95-ös benzin kiskereskedelmi átlagára bruttó 3 forinttal csökkent a kutakon, a gázolaj átlagára viszont bruttó 8 forinttal emelkedett.

Így 10.28-án az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon:

95-ös benzin: 642 Ft/liter

Gázolaj: 717 Ft/liter

A mai bejelentés azért különösen izgalmas, mert

megszűnt a 41 napig tartó stagnálás a dízel árában,

hiszen egészen szeptember 17 óta egy forinttal sem mozdult el a gázolaj literenkénti ára.

Itt volt az ideje a drágulásnak

A friss fejlemény azért rendkívül örvendetes, mert iparági információink alapján látható, hogy a sokáig változatlan gázolajár-környezetben a már addig is rendkívül feszes magyar piacon még tovább romlott a helyzet: olyannyira, hogy

a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására alkalmas árréspuffer gyakorlatilag eltűnt szeptemberre.

A kialakult helyzetet a hétfői podcast beszélgetésünkben részletesen tárgyaltuk:

Az egyik lényegi meglátásunk az volt, hogy az importcsatornák fenntartása és a főleg osztrák irányból érkező dízelturizmus megfékezése érdekében

legalább a régiós átlagszintig fel lehetne tornászni a magyar dízelárat, ami a múlt heti adatok alapján 721 forint környékén alakult.

(Egyébként ennél is jóval nagyobb, 50 forintos áremelést tartana indokoltnak Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője; a szakember ezzel a várakozásával vélhetően pont az üzemanyagturizmus elkerülését célozza.)

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