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Megjött a törvényjavaslat a nyugdíjemelésekről: a 120 ezres minimum benne van, de egy fontos részlet még hiányzik
Gazdaság

Megjött a törvényjavaslat a nyugdíjemelésekről: a 120 ezres minimum benne van, de egy fontos részlet még hiányzik

Portfolio
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Kedd este benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az alacsony nyugdíjak és egyes szociális ellátások 2027-es emeléséről szóló törvényjavaslatot. A dokumentum megerősíti, hogy januártól 120 ezer forintra emelkedne az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege, 60 ezer forint lenne az árvaellátási minimum, és jelentősen változnának az időskorúak járadékának szabályai is. A javaslatot összevetettük az október elején társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezettel: a kormány érdemi változtatás nélkül terjesztette a parlament elé a korábban ismertetett intézkedéseket. A jelenlegi kisnyugdíjasok szempontjából ugyanakkor még hiányzik egy fontos lépés: a 146 ezer forint alatti, már folyósított jogosult ellátások sávos felzárkóztatását, köztük a 137, 140 és 143 ezer forintos garantált végösszegeket külön kormányrendelet szabályozná – ennek tervezete már nyilvános, de a végleges szabályokat még nem hirdették ki.

Október 27-én került az Országgyűlés elé az Egyes törvényeknek az alacsony összegű nyugellátások és egyes más ellátások emelésével összefüggő módosításáról című törvényjavaslat. Az előterjesztést a kormány nevében Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes nyújtotta be, előadója Kármán András pénzügyminiszter. A benyújtás összhangban van azzal, amit Kármán kedd esti videójában előre jelzett: a kormány még aznap az Országgyűlés elé terjeszti a 2027-es adótörvényeket és az alacsony nyugdíjak emeléséről szóló javaslatot.

A 7 oldalas parlamenti dokumentum a 2026. október 8-án társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezethez képest lényegében változatlan.

A 14 paragrafusból álló normaszövegben kizárólag kisebb nyelvi és központozási módosítások történtek, a jogosultsági feltételek, az ellátási összegek és a tervezett hatálybalépés nem változtak. A mostani fejlemény jelentősége tehát elsősorban az, hogy a korábban bejelentett intézkedések immár a parlamenti elfogadás szakaszába léptek.

Jön a 120 ezer forintos nyugdíjminimum, amelyet 2028-tól évente emelnének

A törvényjavaslat legfontosabb rendelkezése az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének megemelése. A 2008 óta változatlanul 28 500 forintos minimum 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedne, ami több mint négyszeres növekedést jelent.

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A törvényjavaslat kifejezetten a 2027-es kezdő időponttól megállapított öregségi teljes nyugdíjaknál rögzíti az új, 120 ezer forintos minimumot. A korábban megállapított, már folyósított alacsony nyugdíjak megemeléséhez

külön végrehajtási szabályozásra van szükség,

amelyet a kormány az október eleji rendelettervezetben már kidolgozott.

A javaslat másik lényeges eleme, hogy a 120 ezer forintos minimumot 2028-tól minden év januárjában a rendes nyugdíjemelés mértékének megfelelően növelnék. Ez megszüntetné azt a helyzetet, hogy a jogszabályi minimum évről évre változatlan marad, és az idő előrehaladtával fokozatosan veszít a reálértékéből.

Például 3 százalékos 2028-as nyugdíjemelés esetén az új nyugdíjminimum 123 600 forintra nőne.

(Ez egyelőre csak szemléltető számítás, hiszen a 2028-as várható infláció és nyugdíjemelés mértéke nem ismert.)

A törvényjavaslat egy kevésbé látványos, de fontos változtatást is tartalmaz: az indokolás szerint az alacsony járulékalapot képező kereset a jövőben nem akadályozhatná az öregségi teljes nyugdíj minimumának alkalmazását.

Az új minimum továbbra is az öregségi teljes nyugdíjra vonatkozna. A résznyugdíjak és a méltányosságból megállapított kivételes öregségi nyugdíjak esetében eltérő szabályok érvényesülnek.

A 137, 140 és 143 ezer forintos emelésekről még külön rendeletnek kell rendelkeznie

A most benyújtott törvényjavaslat nem tartalmazza a már folyósított kisnyugdíjak sávos felzárkóztatásának konkrét összeghatárait, ezeket a kormány a korábban közzétett, külön kormányrendelet-tervezetben szabályozta. A Portfolio október 9-i elemzésében részletesen bemutattuk a tervezett rendszert, köztük a három olyan garantált végösszeget is, amelyek a korábbi kormányzati bejelentésekből még nem voltak ismertek.

A rendelettervezet szerint a rendes 2027. januári nyugdíjemelés végrehajtása után az alacsony összegű, jogosult ellátásokat a következőképpen növelnék:

Alacsony összegű saját jogú ellátások tervezett emelési szabályai 2027. januárban
Nyugdíj összege a rendes januári emelés után Külön felzárkóztató emelés
Legfeljebb 108 000 Ft Kiegészítés 120 000 Ft-ra
108 000 Ft felett, legfeljebb 125 000 Ft +12 000 Ft
125 000 Ft felett, legfeljebb 130 000 Ft +10 000 Ft, legalább 137 000 Ft-ra
130 000 Ft felett, legfeljebb 135 000 Ft +8 000 Ft, legalább 140 000 Ft-ra
135 000 Ft felett, legfeljebb 140 000 Ft +6 000 Ft, legalább 143 000 Ft-ra
140 000 Ft felett, de 146 000 Ft alatt Kiegészítés 146 000 Ft-ra
Forrás: a 2026. október 8-án társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet, Portfolio

A 137, 140 és 143 ezer forintos köztes minimumok gyakorlati jelentősége az, hogy ezek akadályoznák meg azt, hogy egy magasabb induló nyugdíjjal rendelkező személy a különböző emelési sávok miatt végül kevesebbet kapjon, mint valaki, akinek eredetileg alacsonyabb volt az ellátása.

A rendes januári emelés sorrendje kulcsfontosságú: először a 2026. decemberi ellátás összegét növelnék a 2027-re meghatározott általános emelési százalékkal, és csak ezután alkalmaznák a sávos felzárkóztatást. A kormány a jövő évi költségvetésben 3 százalékos inflációval számol, így a Portfolio várakozása szerint ekkora rendes nyugdíjemelés jöhet,

és a 3%-kal megnövelt nyugdíjakon hajthatják végre a fenti, egyszeri korrekciókat.

A rendelettervezetben szereplő sávos felzárkóztatás nemcsak az öregségi teljes nyugdíjakra vonatkozna, hanem több saját jogú, nyugdíjszerű ellátásra is, köztük a korhatár előtti ellátásra, a szolgálati járandóságra, a táncművészeti életjáradékra, az átmeneti bányászjáradékra és a saját jogú mezőgazdasági járadékra.

Az árvaellátás, a rokkantsági ellátások és az időskorúak járadéka mind emelkedne

A törvényjavaslat a nyugdíjminimum mellett több kapcsolódó ellátás összegét is módosítaná. Az árvaellátás legkisebb összege a jelenlegi 50 ezerről 60 ezer forintra emelkedne, ami 20 százalékos növekedés. Ezt a minimumot 2028-tól szintén a rendes januári nyugdíjemelésekkel összhangban emelnék tovább.

A rendelettervezet a már folyósított hozzátartozói ellátások felzárkóztatását is külön kezeli. A rendelettervezet szerint a kivételes árvaellátások kivételével a már folyósított, 30 százalékos mértékű árvaellátásokat és baleseti árvaellátásokat 60 ezer forintra egészítenék ki, amennyiben a rendes januári emelés után sem érnék el ezt az összeget. A 30 százalékos özvegyi és szülői típusú nyugdíjaknál 36 ezer, a 60 százalékos hozzátartozói nyugellátásoknál 72 ezer forintos alsó célösszeg szerepelne, az e fölötti összegeknél pedig sávos emelést alkalmaznának. A kivételes ellátások és egyes résznyugdíjból számított hozzátartozói nyugdíjak kimaradnának a külön felzárkóztatásból.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak számítási alapösszege 2027 januárjától 147 175 forintról 162 ezer forintra, mintegy 10 százalékkal emelkedne. Ez az összeg az egyes rokkantsági és rehabilitációs ellátási kategóriák alsó és felső összeghatárainak meghatározására szolgál, tehát nem jelenti azt, hogy minden érintett legalább 162 ezer forintot kapna.

Az október elején közzétett külön kormányrendelet-tervezet szerint a már megállapított rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat 10 százalékkal emelnék. Azoknál a rokkantsági ellátottaknál, akik 2027. január 1-je előtt betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, ezt további, a kisnyugdíjasokéval azonos sávos felzárkóztatás követné, amennyiben ellátásuk a 10 százalékos emelés után sem érné el a 146 ezer forintot. A parlament elé terjesztett törvényjavaslat emellett 120 ezer forintos alsó határt garantálna a nyugdíjkorhatárt betöltött rokkantsági ellátottak számára. Ez a minimum ugyanakkor nem vonatkozna a méltányosságból megállapított kivételes rokkantsági ellátásokra.

Az időskorúak járadékánál szintén jelentős változás jönne. A tervezet megduplázza a jogosultsági jövedelemhatárokat és az ellátási összegeket meghatározó értékeket.

Az időskorúak járadékának tervezett jogosultsági jövedelemhatárai 2027-ben
Jogosulti kategória 2027-es havi jövedelemhatár
Nyugdíjkorhatárt betöltött, házastárssal vagy élettárssal együtt élő személy, egy főre számítva 75 000 Ft
Nyugdíjkorhatárt betöltött, 75 évesnél fiatalabb egyedülálló 88 000 Ft
Legalább 75 éves egyedülálló 118 000 Ft
Forrás: T/932. számú törvényjavaslat, Portfolio

Jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén az ellátás összege 75, 88 vagy 118 ezer forint lenne, a jogosulti kategóriától függően. Jövedelemmel rendelkezők esetén a kategóriához tartozó összeg és a jogosult havi jövedelmének különbözetét folyósítanák, a törvényben meghatározott jogosultsági feltételek teljesülése esetén.

Több mint 700 ezer érintettel számol a kormány – mi várható még?

Az október elején közzétett kormányzati hatásvizsgálat szerint az alacsony nyugdíjak és a kapcsolódó ellátások emelése 2027-ben 122,9 milliárd forinttal növelheti az államháztartás kiadásait. A dokumentum három érintetti csoportot azonosít:

  • 455 ezer nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőt,
  • 238 ezer megváltozott munkaképességű személyt, valamint
  • 8500 időskorúak járadékára jogosultat.

A csoportok feltüntetett létszámainak összege 701 500 fő,

a hatásvizsgálat az esetleges átfedéseket nem részletezi.

A kormány korábbi bejelentései a nyugdíjasoknak szánt pluszjuttatásokat is ismertették: 2030-ig négy lépésben bevezetik a Nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelyre a havi 500 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők, vagyis a nyugdíjasok 97 százaléka lesz jogosult. A 13. havi nyugdíj és a csonka 14. havi nyugdíj változatlanul megmarad. Kármán András szerint a nyugdíj-felzárkóztatás, a 14. havi nyugdíj és a SZÉP-kártya 2027-ben összesen +368 milliárd forint juttatást jelent a nyugdíjasoknak, ami több annál, amennyit a 14. havi nyugdíj szimpla továbbépítése hozott volna. Arról, hogy várhatóan mekkora lesz a 2027. januári nyugdíjemelés, itt írtunk részletesen.

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