Megvan, ki felügyeli a Gondosóra program felülvizsgálatát

A bejegyzéshez csatolt videóban az államtitkár elmondta, egymillió Gondosóra készülék van a felhasználóknál, ezek közül 600-640 ezer van bekapcsolva legalább kilenc hónapja. Azt szeretnék elérni, hogy az inaktív készülékeket is minél többen használják.
Kitért arra, megszüntetik azt, hogy a készüléket politikai üzenetek továbbítására lehessen használni.
Sem hírlevél, sem hívások formájában semmilyen politikai, közéleti kommunikáció a Gondosórán keresztül nem fog történni
- mondta.
Bicskei László arra kérte azokat, akik még nem kapcsolták be a készüléket, hogy ezt tegyék meg, mert magas minőségű, kiterjesztett szolgáltatást fognak tapasztalni. Azok pedig, akik a jövőben sem akarják használni a készüléket, juttassák vissza azt a Kormányzati Szolgáltató Központhoz (KSZK), mert egyrészt a be nem kapcsolt eszköznek is komoly költsége van, másrészt ezeket a készüléket azok kapnák meg, akik valóban használnák.
Vitkovics Péter, a KSZK ügyvezetője a videóban elmondta, azon dolgoznak, hogy a Gondosóra program 2027-től is legalább ugyanúgy folytatódjon, mint eddig, sokkal kevesebbe kerüljön az államnak, illetve további fejlesztési lehetőséget hozzanak ki belőle, hiszen ez egy jó szolgáltatás.
Mint mondta, a projekt állami átvétele azt jelenti, hogy a TTM portfóliójába tartozó technológiai vállalatok - a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az IdomSoft, Digitális Magyarország Ügynökség és a KSZK - közös kooperációban fogják megvalósítani mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig egy kiszervezett szolgáltató, a 4iG látott el.
Tanács Zoltán miniszter a bejegyzésében mindenkit arra biztatott, hogy használják a Gondosórát, hiszen életet is menthet.
Kedden jelentették be, hogy a Gondosóra 2027. január 1-jétől állami szolgáltatásként fog tovább működni,
a felhasználóknak és hozzátartozóiknak nincs teendőjük, a szolgáltatás folyamatos. A tájékoztatás szerint a 2026-os 26,8 milliárd forintos működési támogatás helyett jövőre mintegy 13 milliárd forintból biztosítják a szolgáltatást, továbbra is a nap 24 órájában, a hét minden napján.
A 4iG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján szerdán közzétett közleményében azt írta, nem tartja túlárazottnak a Gondosóra programban nyújtott szolgáltatásait, és jelezte, hogy konstruktív partnerként támogatja az átadás-átvételt. A társaság közölte: vitán felül áll a Gondosóra program társadalmi hasznossága, ezért üdvözli, hogy a magyar állam tovább működteti a cég által kiépített szolgáltatást.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
Nyilatkoztak a béketárgyalásról az oroszok: Európa túl korán kezdett örülni
Szó sincs arról, hogy az EU képviselői is repülnének Abu-Dzabiba.
Váratlan engedmény a rakétákért: komoly ígéretet tett Zelenszkij Trumpnak
Azt is elmondta, mennyi rakéta kéne havonta.
Bemutatta új költségvetését a brit kormány, de a nehéz kérdéseket jövőre halasztották
A befektetőknek tetszett, amit láttak.
Hiába vezet a választásokon Netanjahu, rögtön megtalálta a felelősöket a gyenge teljesítményért
Az arab pártokon múlhat a kormányalakítás, ez pedig nagyon rossz hír a Likudnak.
Elkértük a parkolási számokat: úgy tűnik, itt valami nem stimmel
A főpolgármester által bemutatottnál olcsóbb lehet a parkolásüzemeltetés, ugyanakkor hatékonysági tartalékok még akadnak.
Nincs megállás: drámai áremelkedést jósol a Világbank, az élelmiszereket is eléri az infláció
Az energia sem lesz egyhamar olcsóbb.
Magyar Péter bejelentette: módosítaná a kormány a KRESZ-t, szigorodnak a motoros rollerezés szabályai
Kiderültek a legfontosabb szabálymódosítások.
Oroszországhoz köthető szabotázsra derült fény: több országban csaptak le a gyanúsítottakra
Romániában egyszer már akciózhattak a németek által elfogott férfiak.
Ötből négy nyugdíj-megtakarító pénzt hagy az asztalon - te is közöttük vagy?
A Bankmonitoron keresztül idén kötött nyugdíjbiztosítások közül csak minden ötödiknél akkora a havi megtakarítási összeg, hogy kijöjjön belőle a maximális, 130 ezer forintos adójóváí
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
2027-es költségvetés: kijön a matek?
Teljesíthető a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiánycél? Mennyit lehet valóban megtakarítani a korábbi túlárazások megszüntetésével, és hogyan érinthetik az új intézked
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.