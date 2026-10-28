Nem a hozamcsökkenés lesz a kormány csodafegyvere – Mi lesz a hatalmasra hízott tartalékokkal?

A GDP fél százalékát spórolná meg a kormány a kamatkiadásokon 2030-ig, ami a korábban becsültnél visszafogottabb érték – derül ki a kormány szerdán nyilvánosságra hozott középtávú gazdaságpolitikai és makrogazdasági kiadványából. A dokumentumból az is kiderül, hogy a kormány hatalmasra hízott likvid tartalékainak leépítése biztosíthatja 2027-ben az adósságráta csökkenését.

A választás óta érezhetően csökkentek a magyar állampapírhozamok, az emelkedő nemzetközi hozamkörnyezetben

egész Európában csak a hazai kötvények esetében láttunk csökkenést.

Ez pedig azt jelentheti, hogy fokozatosan csökkenhetnek a magyar állam kamatkiadásai, amennyiben a folyamat tartós lesz. Ez a megtakarítás azonban lassan jelenik meg a költségvetésben, hiszen az adósság átlagos hátralévő futamideje 5 év körül van, így évekbe telik, mire az alacsonyabb hozamok átárazódnak. Ez köszön vissza a kormány szerdán megjelent középtávú makrogazdasági kitekintésében is, mely szerint

az idei 3,8% után még 2030-ban is a GDP 3,3%-át költheti el az állam kamatra.

Ez talán kevésbé ambíciózus a korábban hallott tervekhez képest, voltak olyan becslések is, hogy az évtized végére akár egy százalékponttal is csökkenhet a kamatkiadás. Persze a 0,5 százalékpontos megtakarítás így is több százmilliárd forintnyi forrást hagyhat a költségvetésben évről évre, amit kamat helyett másra lehet majd fordítani.

A kormány várakozásai szerint, ha az állampapír- és a hitelkamatok a régiós eurózónatagok szintjére süllyednek, az középtávon évi 2000 milliárd forint megtakarítást jelent az államadósság kamatkiadásaiban, és nem szükséges 1000 milliárd forintot elkölteni a vállalati hitelek kamattámogatására.

Hozzáteszik, hogy előretekintve további hozamcsökkenést várnak. Szerintük a régióban kiemelkedő hozamcsökkenés az új gazdaságpolitikával, az euróövezeti csatlakozással kapcsolatos befektetői bizalom erősödését jelzi. Az előrejelzési horizonton az alacsonyabb inflációs céllal és az euróbevezetés feltételeinek fokozatos teljesítésével összhangban a forint-euró kamatkülönbözet tovább csökken.

A dokumentum szerint a kormány elkötelezett az államadósság fokozatos csökkentése mellett is, arra számítanak, hogy a GDP-arányos adósságráta az idén 77,5%-ra emelkedik a 2025-ös 74,4%-ról, utána azonban lassú csökkenésnek indul.

2030-ra még így sem éri majd el a 2025-ös szintet, a várakozások szerint 74,9%-on áll majd, de ez 2,6 százalékpontos mérséklődést jelent majd a csúcshoz képest.

Az idei magasabb bruttó adósságszinthez a jelentős költségvetési hiány mellett a korábban felépített likvid eszközállomány, valamint az uniós források beérkezését megelőző költségvetési finanszírozás is hozzájárult - hangsúlyozzák. Ahogy arról már többször beszámoltunk, az elmúlt hónapokban történelmi csúcsra emelkedett a kormányzat likvid tartalékait tartalmazó úgynevezett kincstári egységes számla egyenlege a jegybanknál.

A likviditási tartalékok felépítése rövid távon növeli a bruttó adósságot, ugyanakkor

a felhalmozott pénzeszközök későbbi felhasználása lehetővé teszi az adósság csökkentését

- emeli ki a kormány.

Így a kesz-egyenleg csökkenésével számolnak, ami az adósságot 2027-ben 0,9, 2028-ban további 0,1 százalékponttal mérsékli. 2029-től az adósság alakulását már csak a költségvetési és makrogazdasági folyamatok határozzák meg. Viszont ez azt jelenti, hogy enélkül még jövőre is emelkedne az adósságráta, csak a felhalmozott tartalékok elköltése csökkenti majd azt. Ez az elköltés jelenthet negatív nettó kibocsátást az ÁKK-tól, illetve akár a korábbi adósság visszavásárlását, ezzel kapcsolatban majd decemberben tudhatunk meg részleteket az adósságkezelő jövő évi finanszírozási tervéből.

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