8°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány
Nem jönnek a külföldiek, szenved a magyar turizmus
Gazdaság

Nem jönnek a külföldiek, szenved a magyar turizmus

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szeptemberben ismét csökkent a magyar turisztikai szálláshelyek vendégforgalma – derül ki a KSH friss adataiból. Az év első kilenc hónapjában a belföldi vendégek száma 0,7 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a külföldieké 3,1 százalékkal csökkent.

A friss adatok szerint szeptemberben ismét csökkent a magyar turizmus forgalma, a vendégek száma összességében 3,3, a vendégéjszakáké 1,2%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyeken az egy évvel korábbihoz képest. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 2,8, a vendégéjszakáké 0,9%-kal kisebb volt a 2025. szeptemberinél. A vendégek 74%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 1,9%-kal nőtt az előző évihez képest.

A magán- és egyéb szálláshelyeken 16%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 2,3, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,4%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Szezonálisan kiigazítva a belföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,9%-kal kisebb volt a 2025. szeptemberinél. A külföldi vendégek számában 4,2, az általuk eltöltött vendégéjszakákban 0,3%-os csökkenést regisztrált a KSH tavaly szeptemberhez viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 3,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,6%-kal volt alacsonyabb.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 107,5 milliárd forint volt, folyó áron 3,4%-kal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 5,9%-kal kevesebbet, közel 2,3 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken – teszi hozzá a statisztikai hivatal.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: felpörgött a kabinet, jelentősen megváltoznak a bérek, a nyugdíjak és a hitelek, új sebességre kapcsol az elszámoltatás

Közel 1 millióan fizették a terhet, januártól megszünteti a Tisza-kormány

Felpattant az olajár Trump kemény üzenete, és a legnagyobb szaúdi finomítót ért csapás után

Január és szeptember között a turisztikai szálláshelyeken 1,2%-kal kevesebb, összesen csaknem 15 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 0,7%-kal nagyobb,

a külföldieké 3,1%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen, új részletek az adócsomagról és a pénzesővel kecsegtető programról
Itt az exit tax - Új adót vezet be Magyarországon a Tisza-kormány
Magyarországról küldött figyelmeztetést a NATO magas rangú parancsnoka: nem vagyunk békében, de háborúban sem
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility