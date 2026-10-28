Nem jönnek a külföldiek, szenved a magyar turizmus

A friss adatok szerint szeptemberben ismét csökkent a magyar turizmus forgalma, a vendégek száma összességében 3,3, a vendégéjszakáké 1,2%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyeken az egy évvel korábbihoz képest. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 2,8, a vendégéjszakáké 0,9%-kal kisebb volt a 2025. szeptemberinél. A vendégek 74%-a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 1,9%-kal nőtt az előző évihez képest.
A magán- és egyéb szálláshelyeken 16%-kal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
A belföldi vendégek száma 2,3, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,4%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. Szezonálisan kiigazítva a belföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,9%-kal kisebb volt a 2025. szeptemberinél. A külföldi vendégek számában 4,2, az általuk eltöltött vendégéjszakákban 0,3%-os csökkenést regisztrált a KSH tavaly szeptemberhez viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 3,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,6%-kal volt alacsonyabb.
A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 107,5 milliárd forint volt, folyó áron 3,4%-kal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 5,9%-kal kevesebbet, közel 2,3 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken – teszi hozzá a statisztikai hivatal.
Január és szeptember között a turisztikai szálláshelyeken 1,2%-kal kevesebb, összesen csaknem 15 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 0,7%-kal nagyobb,
a külföldieké 3,1%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyeken.
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