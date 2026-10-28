Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

Az FOMC változatlan hagyta az alapkamatot. A közleményt olvassa fel kezdésnek, ezt egy korábbi posztban már ismrtettük. A lényeg, hogy a gazdasági növekedés erős, de a bizonytalanság magas.

A legfontosabb üzenet, hogy a Bizottságnak több információra van szüksége, hogy eldönte a kamatpálya további irányát.

Az előző ülés óta javultak a növekedési kilátások. Részben a beruházások miatt, de a növekedés javulása szélesedik. A munkaerőpiac továbbra is feszes, a foglalkoztatottság növekedése meghaladja a tavalyi évét.

Az infláció viszont 6 éve a cél felett tartózkodik. Emiatt főként az inflációra koncentráltak az ülésen. A likviditási és hitelezési feltételek szigorodtak, de továbbra sme lehet őket szűkösnek nevezni.