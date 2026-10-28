Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

Ez a Fed fő feladata most
A Fed feladata az, hogy az árak emelkedése egyes szektorokban ne terjedjen át a gazdaság többi részére.
A kamatdöntést ismerteti
Az FOMC változatlan hagyta az alapkamatot. A közleményt olvassa fel kezdésnek, ezt egy korábbi posztban már ismrtettük. A lényeg, hogy a gazdasági növekedés erős, de a bizonytalanság magas.
A legfontosabb üzenet, hogy a Bizottságnak több információra van szüksége, hogy eldönte a kamatpálya további irányát.
Az előző ülés óta javultak a növekedési kilátások. Részben a beruházások miatt, de a növekedés javulása szélesedik. A munkaerőpiac továbbra is feszes, a foglalkoztatottság növekedése meghaladja a tavalyi évét.
Az infláció viszont 6 éve a cél felett tartózkodik. Emiatt főként az inflációra koncentráltak az ülésen. A likviditási és hitelezési feltételek szigorodtak, de továbbra sme lehet őket szűkösnek nevezni.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Kevin Warsh, az amerikai jegybank elnöke most érkezik meg és már kezdődik is a sajtótájékoztató.
Nem változott az alapkamat
A várakozásoknak megfelelően a 3,75-4%-os sávban maradt az alapkamat. A jegybank megítélése szerint a növekedés továbbra is erős, de a geopolitikai fejlemények miatt a bizonytalanság magas.
A hazai kereslet ellenálló, miközben a termelékenység is jó ütemben növekszik. A munkahelyek számának növekedése lépést tartot a népesség növekedésével, ezért a munkanélküliségi ráta változatlan.
Az infláció továbbra is magas, de a Bizottság több információ fényében jobban eltudja dönteni a megfelelő kamatpolitikát ahhoz, hogy az infláció 2%-ra térjen vissza.
Hamarosan itt az amerikai kamatdöntés
Este 7 órakor tudjuk meg, hogy változott-e az amerikai alapkamat, majd fél óráal később kezdődik a sajtótájékoztató. A piaci konszenzus szerint nem lesz kamatemelés, de a helyzet nem egyszerű. A legutóbbi infláció már 3,6% volt, miközben a munkaerőpiacon alig bővül a foglalkoztatottság, a bére nominális növekedése pedig 3%-ra csökkent, az az a reálbérek már esnek. Eközben az amerikai gazdaságot továbbra is a kamatokra nem érzékeny mesterséges intelligenciaberuházások hajtják és eközben az olaj ára továbbra is angyon magasan tartózkodik.
Egy ilyen helyzetben kellene a Fednek úgy küzdenie az infláció ellen, hogy közben a munkaerőpiacon nem történik nagy baj.
Nincs könnyű dolga.
A kamatdöntésről és a sajtótájékoztatóról is ebben a cikkben élőben közvetítünk.
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Kamatemelés nélkül is meglepetést okozhat a Fed
Bár a makacs infláció újabb kamatemelést is indokolhatna, a Fed várhatóan változatlanul hagyja a 3,75–4 százalékos kamatsávot a szerdai ülésén. Szeptemberben az éves infláció 3,7 százalékra gyorsult, az árnyomást pedig az iráni háború miatt dráguló üzemanyag és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások is erősítik. A piac mégis közel 90 százalékos eséllyel kamattartást áraz, mivel a jegybankárok szerint van idő felmérni a szeptemberi emelés és a magas kötvényhozamok hatásait. Kevin Warshnak ezért úgy kell megindokolnia a kivárást, hogy közben meggyőzze a befektetőket, tartós árnyomás esetén a Fed ismét emel. A decemberi döntést a másnap érkező PCE-inflációs és GDP-adatok, a foglalkoztatási jelentések, valamint az olajárak és az AI-beruházások alakulása is átírhatja.
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