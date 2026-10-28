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Olyan átalakításról döntött a brit kormány, amire egy egész generáció óta nem volt példa
Gazdaság

Olyan átalakításról döntött a brit kormány, amire egy egész generáció óta nem volt példa

Portfolio
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Történelmi léptékű decentralizációt hirdetett meg a brit kormány a szerdán bemutatott új költségvetésben, amelynek értelmében az angol régiók a jövőben megtarthatják a helyben beszedett adók egy részét. A nyáron hivatalba lépett miniszterelnök, Andy Burnham ezzel a lépéssel kezdi meg a világ egyik leginkább központosított államának átalakítását, miközben a pénzügyi tárca egy óvatos, a piacok megnyugtatását célzó büdzsével próbál egyensúlyozni a lakossági támogatások és a szigorú költségvetési korlátok között.

John Healey pénzügyminiszter a parlament előtt egy egész generáció legmerészebb hatáskör-átruházásának nevezte az új intézkedéseket. A tervek szerint az angol nagyvárosi és regionális polgármesterek 2027-től megtarthatják a helyi üzleti célú ingatlanadóból származó bevételek 20 százalékát, 2028-tól pedig a személyi jövedelemadóból is részesednek, sőt saját hatáskörben idegenforgalmi adót is kivethetnek a vendégéjszakák után. A pénzügyminiszter hosszú távú célja, hogy az évtized végére a helyi vállalkozói adók teljes egésze a régióknál maradjon, ami stabil forrást biztosít a nagyszabású helyi infrastrukturális beruházásokhoz.

A korábban Nagy-Manchester polgármestereként tevékenykedő Burnham kormányfői programjának központi eleme, hogy a döntéshozatalt és a forrásokat kimozdítsa Londonból. A reformok pénzügyi ösztönzőt teremtenek a helyi vezetőknek a gazdaságélénkítésre, mivel a növekedésből származó többletbevétel egy része náluk marad. A közgazdászok szerint a túlzott londoni központosítás vezetett oda, hogy miközben Észak- és Közép-Anglia egyes részein tartósan alacsony a gazdasági növekedés, addig a délkeleti országrész megfizethetetlen lakhatási költségekkel küzd.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint jelenleg a brit adóbevételek mindössze 6 százalékát szedik be helyi szinten, szemben a franciaországi 20, illetve a németországi és egyesült államokbeli 50 százalékkal.

A strukturális reformok mellett a költségvetés a háztartások és a vállalkozások terheinek enyhítését célzó lépéseket is tartalmaz. A kormány egyebek mellett 100 fontos energiatámogatással, a villamos energia kedvezményes áfájának meghosszabbításával, az üzemanyagok jövedéki adójának mérséklésével, valamint az alacsonyabb jövedelműeknek járó 300 fontos készpénzes juttatással igyekszik tompítani a megélhetési válság hatásait. Az intézkedések finanszírozása érdekében a kabinet gyakorlatilag egy évvel elhalasztotta a költségvetési konszolidációt, a többletkiadásokat pedig részben a bankok nyereségét terhelő különadó emeléséből fedezik.

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A fiskális mozgástér azonban szűkös, amit az iráni háború következtében tartósan magasan ragadt energiaárak és az emiatt felerősödő inflációs nyomás is súlyosbít.

A kormányzati előrejelzés a jövő évi GDP-növekedési várakozást 1,6 százalékról 1 százalékra rontotta, a költségvetési mozgástér pedig a márciusi 23,6 milliárd fontról 15 milliárd fontra szűkült.

A pénzügyminiszternek különösen óvatosan kellett eljárnia, hogy a 20,4 milliárd fontos beruházási program és a lakossági támogatások mellett se növelje a kötvénypiaci nyomást a globálisan emelkedő finanszírozási költségek és a jegybanki kamatemelések idején.

A befektetők és a piaci elemzők megnyugvással, kifejezetten eseménytelen büdzséként fogadták a bejelentéseket, értékelve, hogy a kormány elkerülte a kockázatos lépéseket. A 10 és 30 éves brit államkötvények hozama néhány bázisponttal csökkent, a font árfolyama pedig stabil maradt a dollárral és az euróval szemben.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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