Országos szifiliszjárvány bontakozott ki Magyarországon

Gyorsuló növekedés az NNGYK 2026-os adatai alapján

Az NNGYK előzetes, részben tisztított negyedéves adatai szerint a bejelentett szifiliszes esetek száma 2023-ban 1157, 2024-ben 1503, 2025-ben pedig már 2053 volt, ami

mindössze két év alatt közel 80 százalékos emelkedést jelent.

A növekedés 2026-ban is folytatódott, és az első félévben már 1369 esetet jelentettek, szemben az előző év azonos időszakának 782 esetével.

A fertőzés terjedése ráadásul egyre kevésbé korlátozódik a korábban erősebben érintett férfi populációkra, ami a várandóssági szűrés szempontjából különösen fontos jelzés. Míg 2023-ban a bejelentett szifiliszes esetek kevesebb mint 30 százaléka volt nő, 2026 első negyedévében már 42,3 százalékra, a második negyedévben pedig 46,4 százalékra nőtt az arányuk.

A területi eloszlás továbbra is egyenlőtlen. 2026 első félévében abszolút értékben Budapesten jelentették a legtöbb esetet (429), de lakosságarányosan Heves vármegye állt a legrosszabbul. Itt 100 ezer lakosra 44,2 bejelentett eset jutott (szemben a 14,4-es országos átlaggal), de kiugró értékeket regisztráltak Jász-Nagykun-Szolnok (30,3), Szabolcs-Szatmár-Bereg (30,0) és Bács-Kiskun (25,7) megyékben is.

A legsúlyosabb probléma: a veleszületett szifilisz terjedése

Járványügyi és szabályozói szempontból a legriasztóbb fejlemény a veleszületett szifilisz (syphilis connatalis) gyors terjedése. A Portfolio által feldolgozott, 2026 első félévéig tartó NNGYK-adatsor szerint 2025-ben 74, 2026 első hat hónapjában pedig 63 veleszületett szifiliszes esetet rögzítettek; a Válasz Online által idézett későbbi hatósági közlés szerint

augusztusig országosan már 100-ra emelkedett az azonosított esetek száma.

Az adatok értelmezésénél fontos korlát, hogy a 2026-os NNGYK-táblák lábjegyzete szerint az összesített adat nem tartalmazza a laboratóriumi vizsgálattal igazolt, Treponema pallidummal fertőzött elhalt magzatok számát. Ez arra utal, hogy a várandóssághoz kapcsolódó tényleges fertőzési teher a közölt esetszámoknál magasabb lehet. A magzatra és az újszülöttre is veszélyes, kezeletlenül súlyos vagy akár halálos kimenetelű fertőzés miatt az NNGYK szeptember közepén új országos eljárásrendet vezetett be.

Európában is erősödik a járványügyi nyomás

A magyar folyamat nem elszigetelt jelenség. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2026. május 21-én közzétett adatai szerint az EU/EGT területén 2024-ben az elmúlt évtized legmagasabb szintjére, 45 577-re emelkedett a megerősített szifiliszes esetek száma, a növekedés pedig 2021 óta a heteroszexuális felnőttek körében is tartós. A veleszületett szifilisz európai adatai különösen erős figyelmeztetést hordoznak. 2024-ben az esetet jelentő 14 ország összesen 140 veleszületett szifiliszes esetet regisztrált (szemben a 2023-as 78-cal), és Bulgária, Magyarország, valamint Portugália együtt a kontinens eseteinek 62 százalékát adta.

Arra már az Economist egy nyár végi elemzése is rávilágított, hogy a szifilisz és más nemi úton terjedő fertőzések emelkedését nem lehet pusztán a pandémia utáni tesztelési visszarendeződés számlájára írni. A szakértők szerint valódi terjedésnövekedés zajlik, amit az óvszerhasználat statisztikailag is mérhető visszaesése és a tesztelést gátló stigmatizálás is fűt.

Strukturális akadályok a magyar egészségügyben

A terjedésben a Válasz Online által kiemelt megváltozott szexuális szokások mellett az ellátórendszer működési akadályai is jelentős szerepet játszanak. A cikk szerint a legfőbb strukturális gát továbbra is a TAJ-jogviszonyhoz kötött ellátás, mivel 2025 végén a lakosság mintegy 5 százalékának – közel félmillió embernek – nem volt rendezett biztosítása. A vizsgálati és gyógyszerdíjak megfizettetése hátráltatja a gyors kezelést, amit súlyosbít, hogy a lap információi szerint a szakellátáshoz való hozzáférésben előfordulhat több hónapos késedelem is, különösen a nem akutként kezelt vagy adminisztratív akadályokkal terhelt esetekben.

A fertőzés továbbra is kiemelten érinti a szexmunkásokat, droghasználókat, hajléktalanokat, a gyermekvédelmi intézmények ellátottjait, valamint az óvszer nélküli szexet vásárló klienseket és partnereiket. Egy a cikkben említett észak-magyarországi célzott szűrés 25 százalékos pozitivitási aránya komoly rejtett fertőzöttségre utal. A hazai nemigyógyászati helyzet általános romlását jól mutatja, hogy – amint azt a Portfolio már 2025-ben jelezte – a Semmelweis Egyetem STD Centrumában egy évtized alatt megduplázódott a szifiliszes esetek száma.

Készül a hármas eliminációra Európa



Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2026 szeptemberében tette közzé a HIV, a hepatitis B és a szifilisz várandóssági szűrésére vonatkozó európai ellátási sztenderdeket. A dokumentum a WHO hármas eliminációs keretéhez illeszkedik, amely a három fertőzés anyáról gyermekre történő átvitelének visszaszorítását célozza.



Az ECDC szerint az európai országoknak nemzeti irányelveikben biztosítaniuk kell az univerzális első trimeszteri szűrést HIV-re, hepatitis B-re és szifiliszre, a várandóssági szűréseknek pedig minden várandós számára ingyenesen hozzáférhetőnek kell lenniük.



A dokumentum különösen indokoltnak tartja ezt annak fényében, hogy az EU/EGT-ben a bejelentett veleszületett szifiliszes esetek száma 2023-ról 2024-re csaknem megduplázódott. A sztenderdek a fokozott vagy folyamatos fertőzési kockázatnak kitett várandósoknál harmadik trimeszteri ismételt szűrést rögzítenek elvárásként, ismeretlen HIV-, HBV- vagy szifiliszstátusz esetén pedig szüléskori gyorstesztelést (HIV és HBV esetén point-of-care, szifilisz esetén rapid tesztet) javasolnak, amelyeket reaktív eredmény esetén meg kell erősíteni.



A magyar várandósgondozási szigorítás – a második trimeszteri ismételt szifiliszszűréssel és a szülőszobai teszteléssel – ebbe az európai járványügyi irányba illeszkedik, bár a hazai szabályozás időzítése részben eltér az ECDC által kiemelt harmadik trimeszteri újrateszteléstől.

Célzott beavatkozás a jogalkotótól

Ebben az egyre romló nemzetközi és hazai környezetben az augusztusban bejelentett, várandósgondozást szigorító magyar intézkedéscsomag célzott közegészségügyi beavatkozásnak tekinthető.

Bár a gondozásból eleve kimaradó, legveszélyeztetettebb rétegeket az új, kötelező második trimeszteri vizsgálat sem éri el automatikusan, a szülőszobai gyorsteszt és az ismételt szűrés éppen azt a rést zárhatja be, ahol a később szerzett fertőzés vagy a hiányos követés miatt megelőzhető magzati és újszülöttkori szövődmények alakulhatnak ki.

A helyzet ugyanakkor átfogó cselekvést igényel.

A terjedés megfékezéséhez adminisztratív akadályoktól mentes, gyors kezelésre, aktív kontaktkutatásra, kiterjedt terepi szűrőprogramokra és a gondozásból kimaradók célzott elérésére lenne szükség.

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