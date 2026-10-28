Összeszedtük: így változik a családok támogatása és a személyi jövedelmadó jövőre

A kormány kedd este benyújtotta az Országgyűlésnek a családi kedvezmények átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A T/929-es csomag 2027. január 1-jétől írná át a személyi jövedelemadó családi elemeit. Bár a kormány már több intézkedést is kommunikált, most összeszedtük a főbb változásokat.
A legtöbb család jobban járna, egy szűkebb kör viszont már megszerzett kedvezményt veszítene el. A legnagyobb tétel a családi pótlék megduplázása: a több mint másfél évtizede változatlan ellátás minden kategóriában a kétszeresére emelkedne. Mellé új adójóváírás érkezne az alacsonyabb bérekre, amely minimálbérig 15-ről 9 százalékra vinné le a tényleges szja-terhet.
A másik oldalon szigorodna az anyák szja-mentessége. Havi egymillió forintos jövedelmi plafon jönne, a kétgyermekes anyák kedvezménye pedig 40 éves korban lezárulna. Az emelt családi pótlékot a családok már a januárban folyósított decemberi összegnél megkapnák. Mutatjuk a részleteket.
Mi változna az anyák szja-kedvezményénél?
A javaslat egy jogcímbe vonná össze a három-, illetve a négy- vagy többgyermekes anyák kedvezményét. A mentesség továbbra is élethosszig járna, a jogosultság feltételei sem változnának.
Az új elem a jövedelmi plafon: a kedvezmény kerete jogosultsági hónaponként egymillió forint munkajövedelem lenne,
így egész éves jogosultságnál évi 12 millió forintig lehetne érvényesíteni.
A keret feletti jövedelemrészre az általános 15 százalékos szja vonatkozna, amelyet más kedvezmények még csökkenthetnek. Ugyanez a plafon érvényes lenne a kétgyermekes és a 30 év alatti anyák kedvezményére is. Megszűnne az anyakedvezményt érvényesítő saját jogú nyugdíjasok bizonyos munkajövedelmeire vonatkozó külön szochoszabály is, amely az éves átlagkereset négyszerese feletti részt terheli.
A kétgyermekes anyáknál nagyobb a változás. A hatályos törvény szerint a mentesség évről évre egyre idősebb anyákra terjedt volna ki, 2029-től pedig korhatár nélkül járt volna. A javaslat ezt a menetrendet 40 évnél megállítaná: a kedvezmény utoljára abban az évben járna, amelyben az anya betölti a 40. életévét.
|Kinek járna a kétgyermekes anyák szja-mentessége?
|Év
|Hatályos törvény
|Javaslat
|2026
|40 év alattiak
|40 év alattiak
|2027
|50 év alattiak
|aki 2027-ben vagy később tölti be a 40-et
|2028
|60 év alattiak
|aki 2028-ban vagy később tölti be a 40-et
|2029
|minden kétgyermekes anya
|aki 2029-ben vagy később tölti be a 40-et
|Forrás: Törvényjavaslat, Portfolio
A táblázat csak az életkori feltételt mutatja, a gyermekekhez kapcsolódó jogosultságnak is teljesülnie kell.
A szigorítás olyan anyákat is érintene, akik idén még mentesek. Vegyünk egy 1986-ban született kétgyermekes anyát. A mostani törvény szerint a 2026-ban megszerzett jogosultsága az életkora miatt később sem szűnne meg. A javaslat elfogadása esetén viszont januártól elveszítené, és a teljes bére után szja-t fizetne. Havi 800 ezer forintos bruttónál ez havi 120 ezer, évi 1,44 millió forint pluszadó. (A számítás feltételezi, hogy a családi kedvezményt továbbra is teljes egészében a férj érvényesíti, és az anya más kedvezményt sem vesz igénybe.)
A 30 év alatti anyák kedvezménye megmaradna, és továbbra is a várandósság 91. napjától járna.
Mit jelentene az új adójóváírás?
Az adójóváírás a bérnek minősülő jövedelemre járna: a munkaviszonyból és közfoglalkoztatásból származó jövedelemre, valamint az adóköteles társadalombiztosítási ellátásokra. Az egyéni vállalkozói és a szokásos megbízási jövedelem önmagában nem jogosítana rá. Aki ezek mellett munkabért is kap, a bérére érvényesíthetné. A munkáltató automatikusan levonná havonta, hacsak a dolgozó írásban nem kéri ennek mellőzését.
Minimálbérig a bér 6 százaléka járna jóváírásként, így a tényleges szja-teher 15-ről 9 százalékra csökkenne. Minimálbér felett a jóváírás fokozatosan elfogyna, és a minimálbér kétszeresénél megszűnne.
Más kedvezmények hatásától eltekintve ebben a sávban minden plusz 100 forint bruttó bér 21 forinttal növelné a fizetendő szja-t.
|Így működne az adójóváírás
|Bruttó havi bér
|Adójóváírás havonta
|Tényleges szja-kulcs
|161 400 Ft (minimálbér fele)
|9 684 Ft
|9%
|322 800 Ft (minimálbér)
|19 368 Ft
|9%
|484 200 Ft (másfélszeres)
|9 684 Ft
|13%
|645 600 Ft (kétszeres)
|0 Ft
|15%
|Forrás: Törvényjavaslat, Portfolio
A táblázat az idei, 322 800 forintos minimálbérrel és más kedvezmények nélkül számol. A 2027-es összegről még tart az egyeztetés: a munkaadók 4, a szakszervezetek 14 százalékos emelést javasolnak. (A két állásponttal számolva a legmagasabb jóváírás havi 20-22 ezer forint körül alakulna, de a végleges összeg a megállapodástól függ.)
A végleges éves elszámolás az adóbevallásban történne, a 2027-es jövedelmeknél tehát 2028-ban. Egy év végi prémium így utólag csökkenthetné az évközben levont jóváírást. Kétkeresős párnál mindkét kereső külön jogosult lehetne rá.
Nem mindenkinél jelentene több nettót. Akinek a munkabérét terhelő szja-t már teljes egészében eltünteti valamelyik anyakedvezmény vagy a 25 év alattiak kedvezménye, annak a jóváírás önmagában nem hozna további nettó többletet. Kevésbé kézenfekvő a nagycsaládosok esete. A családi kedvezményt ugyanis az adójóváírás után lehetne levonni az szja-ból, a maradékot pedig a járulékból. Aki ma már az szja-ját és a járulékát is teljesen lenullázza, annál a jóváírás csak kiváltaná a családi kedvezmény egy részét.
Egy szemléltető példa az idei, 322 800 forintos bruttó minimálbérrel és egy 25 év feletti apával, akinek nincs más kedvezménye. Ha egyedül keres a családban, és három gyermeket nevel, ma is a teljes bruttó bérét viszi haza, és a javaslat után is pontosan ennyit kapna. Kétgyermekes családban viszont a havi nettója 294 660 forintról 314 030 forintra nőne, mert nála a családi kedvezmény eddig nem merítette ki a teljes keretet.
Mi maradna a családi adókedvezményből?
A gyermekek után járó családi kedvezmény összege lényegében nem változna. Gyermekenként havi 20, 40, illetve 66 ezer forint maradna, attól függően, hány eltartott van a családban. Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után továbbra is havi 20 ezer forint többlet járna.
|Ennyi családi adókedvezmény járna 2027-től gyermekszám szerint
|Eltartottak száma
|Gyermekenként havonta
|Összesen havonta
|1
|20 000 Ft
|20 000 Ft
|2
|40 000 Ft
|80 000 Ft
|3
|66 000 Ft
|198 000 Ft
|4
|66 000 Ft
|264 000 Ft
|Forrás: Törvényjavaslat, Portfolio
Az összesített összegek arra az esetre vonatkoznak, ha minden feltüntetett gyermek után jár családi kedvezmény, és azt a család teljes egészében érvényesíteni tudja.
A családi adókedvezmény számításának módja ugyanakkor megváltozna.
Eddig a kedvezmény az adóalapot csökkentette, és ennek 15 százaléka adta a tényleges értéket. 2027-től a fenti forintösszegeket közvetlenül az adóból lehetne levonni.
Az elszámolás átalakítása önmagában érdemben nem változtatná meg a kedvezmény névértékét.
A családi kedvezmény a levonási sorban továbbra is az utolsó helyen állna, az új adójóváírás és az anyakedvezmények mögött. Ami az szja-ból nem fér ki, azt továbbra is a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékból lehetne levonni családi járulékkedvezményként, ezt is forintra pontosan. GYED mellett a nyugdíjjárulékból is érvényesíthető maradna.
Szűkülne viszont, milyen jövedelem adójából lehet érvényesíteni. A javaslat a munkával szerzett jövedelemre korlátozná: a bérre, az egyéni vállalkozói kivétre, az átalányadós jövedelemre, a mezőgazdasági őstermelésre és a megbízási díjra. Aki eddig például lakáskiadásból származó jövedelme adóját csökkentette a családi kedvezménnyel, 2027-től ezt már nem tehetné meg.
Mennyi pluszt hozna a családi pótlék, és mi maradna adómentes?
A családi pótlék minden kategóriában a kétszeresére nőne. Ez a csomag legszélesebb körben ható eleme, mert jövedelemtől és munkától függetlenül jár. Azokhoz a családokhoz is eljutna, amelyek a családi adókedvezményt kereset híján nem tudják teljesen kihasználni.
|Ennyivel nőne a családi pótlék a duplázás után
|Egygyermekes
|12 200 Ft
|24 400 Ft
|146 400 Ft
|Egy gyermeket nevelő egyedülálló
|13 700 Ft
|27 400 Ft
|164 400 Ft
|Kétgyermekes
|26 600 Ft
|53 200 Ft
|319 200 Ft
|Háromgyermekes
|48 000 Ft
|96 000 Ft
|576 000 Ft
|Forrás: Törvényjavaslat, Portfolio
A két- és háromgyermekes sor a nem egyedülálló szülőkre vonatkozik, egyedülállóknál a pótlék gyermekenként magasabb. Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után a pótlék 23 300 forintról 46 600 forintra, egyedülálló szülőnél 25 900 forintról 51 800 forintra emelkedne. Az emelt összeg már a 2026. decemberi pótléknál járna, amelyet a családok 2027 januárjában kapnak meg.
A CSED, a GYED és az örökbefogadói díj szja-mentessége megmaradna. A javaslat ezeket külön kedvezmény helyett adómentes bevételként kezelné, így bele sem számítanának az adóalapba. A kézhez kapott összeg nem változna.
Az új szabályok 2027. január 1-jén lépnének hatályba. Munkabérnél a 2027-es időszakra elszámolt jövedelmekre vonatkoznának, a decemberi munkára januárban kifizetett bérre még a korábbi szabályokat kellene alkalmazni. A 2026-os adóév elszámolására szintén a mostani szabályok érvényesek. A három vagy több gyermeket nevelő anyák korábban tett folytatólagos nyilatkozatait a munkáltató automatikusan az összevont kedvezményre vonatkozónak tekintené, így pusztán az összevonás miatt nem kellene új nyilatkozat. A javaslatról az Országgyűlésnek még szavaznia kell, így a részletek a vita során változhatnak.
Igazságosabb lesz a rendszer?
A válasz attól függ, mihez mérjük.
A csomag a támogatások súlypontját a jól kereső, dolgozó anyáktól az alacsonyabb jövedelmű családok felé tolja.
A korábbi rendszerben az adókedvezmények jellemzően a magasabb keresetűeknél csapódtak le: a Budapest Intézet 2022-es elemzése szerint a legfelső jövedelmi tized több családi adókedvezményt kapott, mint az alsó négy tized együtt. A duplázott családi pótlék ezzel szemben jövedelemtől függetlenül jár, így azokhoz is eljut, akiknek nincs elég adójuk a kedvezmény kihasználására.
A célzás javul, a munkaösztönzés vegyes képet mutat. Az adójóváírás a minimálbér körül vonzóbbá teszi a bejelentett munkát. A minimálbér és a kétszerese közötti sávban viszont 21 százalékra emeli az szja-határkulcsot, ami a középkeresetek körében gyengítheti a teljes bér bejelentésének ösztönzőjét. A családi pótlék munkától független, így önmagában nem ösztönöz munkavállalásra.
A legvitatottabb pont a kétgyermekes anyák ügye. A kormány szerint a kiterjesztés jövőre 200, a ciklus végéig 600 milliárd forintba kerülne, erre nincs fedezet. A 40 év feletti, jól kereső kétgyermekes anyák a csomag egyértelmű vesztesei, náluk a családi pótlék többlete a kiesett mentesség töredékét sem pótolja.A költségvetést a családi pótlék duplázása évi mintegy 300 milliárd, az szja-csökkentés nagyjából 250 milliárd forinttal terheli. Az anyakedvezmények plafonja bevételt hoz, a kiterjesztés elmaradásával pedig a kormány egy jövőbeli kiadást spórol meg.
Hosszabb távon az értékkövetés lesz a döntő kérdés. Az adójóváírás a minimálbérrel együtt nő, a többi összeg viszont forintban rögzített, köztük a 2008 óta változatlan családi pótlék is. Automatikus emelés nélkül a mostani duplázás reálértéke néhány év alatt ugyanúgy elkophat.
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