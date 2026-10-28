Összeszedtük: így változik a családok támogatása és a személyi jövedelmadó jövőre

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Kedd este az Országgyűlés elé került a családi kedvezmények átalakításáról szóló törvényjavaslat, amely 2027. január 1-jétől írná át a személyi jövedelemadó családi elemeit. A legnagyobb változás a családi pótlék megduplázása, a több mint másfél évtizede változatlan ellátás emelt összegét a családok már 2027 januárjában megkapnák. Az alacsonyabb keresetűek új adójóváírást kapnának, így minimálbérig 15-ről 9 százalékra csökkenne a tényleges szja-teher. Az anyák adómentessége viszont szigorodna, mert havi egymillió forintos jövedelmi plafon jönne, a kétgyermekes anyák kedvezménye pedig 40 éves korban megszűnne. Emiatt egyes anyák a már megszerzett mentességüket is elveszítenék, és akár évi több mint egymillió forinttal több adót fizetnének.

A kormány kedd este benyújtotta az Országgyűlésnek a családi kedvezmények átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A T/929-es csomag 2027. január 1-jétől írná át a személyi jövedelemadó családi elemeit. Bár a kormány már több intézkedést is kommunikált, most összeszedtük a főbb változásokat.

A legtöbb család jobban járna, egy szűkebb kör viszont már megszerzett kedvezményt veszítene el. A legnagyobb tétel a családi pótlék megduplázása: a több mint másfél évtizede változatlan ellátás minden kategóriában a kétszeresére emelkedne. Mellé új adójóváírás érkezne az alacsonyabb bérekre, amely minimálbérig 15-ről 9 százalékra vinné le a tényleges szja-terhet.

A másik oldalon szigorodna az anyák szja-mentessége. Havi egymillió forintos jövedelmi plafon jönne, a kétgyermekes anyák kedvezménye pedig 40 éves korban lezárulna. Az emelt családi pótlékot a családok már a januárban folyósított decemberi összegnél megkapnák. Mutatjuk a részleteket.

Mi változna az anyák szja-kedvezményénél?

A javaslat egy jogcímbe vonná össze a három-, illetve a négy- vagy többgyermekes anyák kedvezményét. A mentesség továbbra is élethosszig járna, a jogosultság feltételei sem változnának.

Az új elem a jövedelmi plafon: a kedvezmény kerete jogosultsági hónaponként egymillió forint munkajövedelem lenne,

így egész éves jogosultságnál évi 12 millió forintig lehetne érvényesíteni.

A keret feletti jövedelemrészre az általános 15 százalékos szja vonatkozna, amelyet más kedvezmények még csökkenthetnek. Ugyanez a plafon érvényes lenne a kétgyermekes és a 30 év alatti anyák kedvezményére is. Megszűnne az anyakedvezményt érvényesítő saját jogú nyugdíjasok bizonyos munkajövedelmeire vonatkozó külön szochoszabály is, amely az éves átlagkereset négyszerese feletti részt terheli.

A kétgyermekes anyáknál nagyobb a változás. A hatályos törvény szerint a mentesség évről évre egyre idősebb anyákra terjedt volna ki, 2029-től pedig korhatár nélkül járt volna. A javaslat ezt a menetrendet 40 évnél megállítaná: a kedvezmény utoljára abban az évben járna, amelyben az anya betölti a 40. életévét.

Kinek járna a kétgyermekes anyák szja-mentessége? Év Hatályos törvény Javaslat 2026 40 év alattiak 40 év alattiak 2027 50 év alattiak aki 2027-ben vagy később tölti be a 40-et 2028 60 év alattiak aki 2028-ban vagy később tölti be a 40-et 2029 minden kétgyermekes anya aki 2029-ben vagy később tölti be a 40-et Forrás: Törvényjavaslat, Portfolio

A táblázat csak az életkori feltételt mutatja, a gyermekekhez kapcsolódó jogosultságnak is teljesülnie kell.

A szigorítás olyan anyákat is érintene, akik idén még mentesek. Vegyünk egy 1986-ban született kétgyermekes anyát. A mostani törvény szerint a 2026-ban megszerzett jogosultsága az életkora miatt később sem szűnne meg. A javaslat elfogadása esetén viszont januártól elveszítené, és a teljes bére után szja-t fizetne. Havi 800 ezer forintos bruttónál ez havi 120 ezer, évi 1,44 millió forint pluszadó. (A számítás feltételezi, hogy a családi kedvezményt továbbra is teljes egészében a férj érvényesíti, és az anya más kedvezményt sem vesz igénybe.)

A 30 év alatti anyák kedvezménye megmaradna, és továbbra is a várandósság 91. napjától járna.

Mit jelentene az új adójóváírás?

Az adójóváírás a bérnek minősülő jövedelemre járna: a munkaviszonyból és közfoglalkoztatásból származó jövedelemre, valamint az adóköteles társadalombiztosítási ellátásokra. Az egyéni vállalkozói és a szokásos megbízási jövedelem önmagában nem jogosítana rá. Aki ezek mellett munkabért is kap, a bérére érvényesíthetné. A munkáltató automatikusan levonná havonta, hacsak a dolgozó írásban nem kéri ennek mellőzését.

Minimálbérig a bér 6 százaléka járna jóváírásként, így a tényleges szja-teher 15-ről 9 százalékra csökkenne. Minimálbér felett a jóváírás fokozatosan elfogyna, és a minimálbér kétszeresénél megszűnne.

Más kedvezmények hatásától eltekintve ebben a sávban minden plusz 100 forint bruttó bér 21 forinttal növelné a fizetendő szja-t.

Így működne az adójóváírás Bruttó havi bér Adójóváírás havonta Tényleges szja-kulcs 161 400 Ft (minimálbér fele) 9 684 Ft 9% 322 800 Ft (minimálbér) 19 368 Ft 9% 484 200 Ft (másfélszeres) 9 684 Ft 13% 645 600 Ft (kétszeres) 0 Ft 15% Forrás: Törvényjavaslat, Portfolio

A táblázat az idei, 322 800 forintos minimálbérrel és más kedvezmények nélkül számol. A 2027-es összegről még tart az egyeztetés: a munkaadók 4, a szakszervezetek 14 százalékos emelést javasolnak. (A két állásponttal számolva a legmagasabb jóváírás havi 20-22 ezer forint körül alakulna, de a végleges összeg a megállapodástól függ.)

A végleges éves elszámolás az adóbevallásban történne, a 2027-es jövedelmeknél tehát 2028-ban. Egy év végi prémium így utólag csökkenthetné az évközben levont jóváírást. Kétkeresős párnál mindkét kereső külön jogosult lehetne rá.

Nem mindenkinél jelentene több nettót. Akinek a munkabérét terhelő szja-t már teljes egészében eltünteti valamelyik anyakedvezmény vagy a 25 év alattiak kedvezménye, annak a jóváírás önmagában nem hozna további nettó többletet. Kevésbé kézenfekvő a nagycsaládosok esete. A családi kedvezményt ugyanis az adójóváírás után lehetne levonni az szja-ból, a maradékot pedig a járulékból. Aki ma már az szja-ját és a járulékát is teljesen lenullázza, annál a jóváírás csak kiváltaná a családi kedvezmény egy részét.

Egy szemléltető példa az idei, 322 800 forintos bruttó minimálbérrel és egy 25 év feletti apával, akinek nincs más kedvezménye. Ha egyedül keres a családban, és három gyermeket nevel, ma is a teljes bruttó bérét viszi haza, és a javaslat után is pontosan ennyit kapna. Kétgyermekes családban viszont a havi nettója 294 660 forintról 314 030 forintra nőne, mert nála a családi kedvezmény eddig nem merítette ki a teljes keretet.

Mi maradna a családi adókedvezményből?

A gyermekek után járó családi kedvezmény összege lényegében nem változna. Gyermekenként havi 20, 40, illetve 66 ezer forint maradna, attól függően, hány eltartott van a családban. Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után továbbra is havi 20 ezer forint többlet járna.

Ennyi családi adókedvezmény járna 2027-től gyermekszám szerint Eltartottak száma Gyermekenként havonta Összesen havonta 1 20 000 Ft 20 000 Ft 2 40 000 Ft 80 000 Ft 3 66 000 Ft 198 000 Ft 4 66 000 Ft 264 000 Ft Forrás: Törvényjavaslat, Portfolio

Az összesített összegek arra az esetre vonatkoznak, ha minden feltüntetett gyermek után jár családi kedvezmény, és azt a család teljes egészében érvényesíteni tudja.

A családi adókedvezmény számításának módja ugyanakkor megváltozna.

Eddig a kedvezmény az adóalapot csökkentette, és ennek 15 százaléka adta a tényleges értéket. 2027-től a fenti forintösszegeket közvetlenül az adóból lehetne levonni.

Az elszámolás átalakítása önmagában érdemben nem változtatná meg a kedvezmény névértékét.

A családi kedvezmény a levonási sorban továbbra is az utolsó helyen állna, az új adójóváírás és az anyakedvezmények mögött. Ami az szja-ból nem fér ki, azt továbbra is a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékból lehetne levonni családi járulékkedvezményként, ezt is forintra pontosan. GYED mellett a nyugdíjjárulékból is érvényesíthető maradna.

Szűkülne viszont, milyen jövedelem adójából lehet érvényesíteni. A javaslat a munkával szerzett jövedelemre korlátozná: a bérre, az egyéni vállalkozói kivétre, az átalányadós jövedelemre, a mezőgazdasági őstermelésre és a megbízási díjra. Aki eddig például lakáskiadásból származó jövedelme adóját csökkentette a családi kedvezménnyel, 2027-től ezt már nem tehetné meg.

Mennyi pluszt hozna a családi pótlék, és mi maradna adómentes?

A családi pótlék minden kategóriában a kétszeresére nőne. Ez a csomag legszélesebb körben ható eleme, mert jövedelemtől és munkától függetlenül jár. Azokhoz a családokhoz is eljutna, amelyek a családi adókedvezményt kereset híján nem tudják teljesen kihasználni.

Ennyivel nőne a családi pótlék a duplázás után Egygyermekes 12 200 Ft 24 400 Ft 146 400 Ft Egy gyermeket nevelő egyedülálló 13 700 Ft 27 400 Ft 164 400 Ft Kétgyermekes 26 600 Ft 53 200 Ft 319 200 Ft Háromgyermekes 48 000 Ft 96 000 Ft 576 000 Ft Forrás: Törvényjavaslat, Portfolio

A két- és háromgyermekes sor a nem egyedülálló szülőkre vonatkozik, egyedülállóknál a pótlék gyermekenként magasabb. Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után a pótlék 23 300 forintról 46 600 forintra, egyedülálló szülőnél 25 900 forintról 51 800 forintra emelkedne. Az emelt összeg már a 2026. decemberi pótléknál járna, amelyet a családok 2027 januárjában kapnak meg.

A CSED, a GYED és az örökbefogadói díj szja-mentessége megmaradna. A javaslat ezeket külön kedvezmény helyett adómentes bevételként kezelné, így bele sem számítanának az adóalapba. A kézhez kapott összeg nem változna.

Az új szabályok 2027. január 1-jén lépnének hatályba. Munkabérnél a 2027-es időszakra elszámolt jövedelmekre vonatkoznának, a decemberi munkára januárban kifizetett bérre még a korábbi szabályokat kellene alkalmazni. A 2026-os adóév elszámolására szintén a mostani szabályok érvényesek. A három vagy több gyermeket nevelő anyák korábban tett folytatólagos nyilatkozatait a munkáltató automatikusan az összevont kedvezményre vonatkozónak tekintené, így pusztán az összevonás miatt nem kellene új nyilatkozat. A javaslatról az Országgyűlésnek még szavaznia kell, így a részletek a vita során változhatnak.

Igazságosabb lesz a rendszer?

A válasz attól függ, mihez mérjük.

A csomag a támogatások súlypontját a jól kereső, dolgozó anyáktól az alacsonyabb jövedelmű családok felé tolja.

A korábbi rendszerben az adókedvezmények jellemzően a magasabb keresetűeknél csapódtak le: a Budapest Intézet 2022-es elemzése szerint a legfelső jövedelmi tized több családi adókedvezményt kapott, mint az alsó négy tized együtt. A duplázott családi pótlék ezzel szemben jövedelemtől függetlenül jár, így azokhoz is eljut, akiknek nincs elég adójuk a kedvezmény kihasználására.

A célzás javul, a munkaösztönzés vegyes képet mutat. Az adójóváírás a minimálbér körül vonzóbbá teszi a bejelentett munkát. A minimálbér és a kétszerese közötti sávban viszont 21 százalékra emeli az szja-határkulcsot, ami a középkeresetek körében gyengítheti a teljes bér bejelentésének ösztönzőjét. A családi pótlék munkától független, így önmagában nem ösztönöz munkavállalásra.

A legvitatottabb pont a kétgyermekes anyák ügye. A kormány szerint a kiterjesztés jövőre 200, a ciklus végéig 600 milliárd forintba kerülne, erre nincs fedezet. A 40 év feletti, jól kereső kétgyermekes anyák a csomag egyértelmű vesztesei, náluk a családi pótlék többlete a kiesett mentesség töredékét sem pótolja.A költségvetést a családi pótlék duplázása évi mintegy 300 milliárd, az szja-csökkentés nagyjából 250 milliárd forinttal terheli. Az anyakedvezmények plafonja bevételt hoz, a kiterjesztés elmaradásával pedig a kormány egy jövőbeli kiadást spórol meg.

Hosszabb távon az értékkövetés lesz a döntő kérdés. Az adójóváírás a minimálbérrel együtt nő, a többi összeg viszont forintban rögzített, köztük a 2008 óta változatlan családi pótlék is. Automatikus emelés nélkül a mostani duplázás reálértéke néhány év alatt ugyanúgy elkophat.

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