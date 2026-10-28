Összeütközött két szuperexpressz Spanyolországban, rengeteg a halott

A spanyol vasúti infrastruktúrát üzemeltető Adif közlése szerint két nagy sebességű vonat hátulról ütközött össze, ezért leállították a forgalmat a Madrid és a dél-spanyolországi Andalúzia közötti nagy sebességű vasútvonalon.
A baleset nem sokkal reggel 9 óra után, Mora és Orgaz települések között történt, amikor a Renfe és az Iryo vasúttársaság egy-egy szerelvénye összeütközött.
A vonatok Madridból Sevilla felé tartottak, az ütközés következtében pedig az Iryo vonatának két kocsija kisiklott.
A balesetben a Sky News közlése szerint eddig legalább 39-en vesztették életüket.
BREAKING: At least 39 killed in high-speed train collision in Spain The crash occurred on the Madrid-Andalusia high-speed line in Toledo province when a Renfe train and an Iryo train were involved in a rear-end collision. The force of the impact caused at least two carriages to derail and plunge down an embankment. Spain has seen at least five of its deadliest rail accidents this year alone.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2026
Castilla-La Mancha regionális kormányzatának szóvivője szerint egyelőre vizsgálják a baleset körülményeit, Manuel Galan, a Toledo közelében fekvő Urda polgármestere elmondta, hogy a mentőszolgálatok arra kérték, készítsenek elő egy sportcsarnokot a sérültek fogadására.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X-en reagált a történtekre. A kormányfő együttérzését és támogatását fejezte ki az áldozatoknak, és közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a közlekedési miniszterrel, valamint Castilla-La Mancha régió elnökével. Hozzátette, hogy a mentőegységek a helyszínen dolgoznak az érintettek ellátásán és biztonságuk garantálásán, az illetékes hatóságokkal együttműködve.
Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026
A mostani tragédia már a második halálos kimenetelű nagy sebességű vasúti baleset Spanyolországban az idei évben. Január 18-án Adamuz közelében két vonat ütközött össze, miután az egyik szerelvény kisiklott, és a szembejövő vonat pályájára került. A tragédiában legalább 45-en meghaltak és 170-en megsérültek.
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