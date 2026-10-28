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Összeütközött két szuperexpressz Spanyolországban, rengeteg a halott
Gazdaság

Összeütközött két szuperexpressz Spanyolországban, rengeteg a halott

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Összeütközött két nagy sebességű személyvonat szerda reggel Spanyolországban, a baleset következtében több vasúti kocsi is kisiklott, a Madridot Andalúziával összekötő vasútvonalon pedig felfüggesztették a közlekedést. A legfrissebb beszámolók szerint eddig legalább 39-en vesztették életüket a balesetben.

A spanyol vasúti infrastruktúrát üzemeltető Adif közlése szerint két nagy sebességű vonat hátulról ütközött össze, ezért leállították a forgalmat a Madrid és a dél-spanyolországi Andalúzia közötti nagy sebességű vasútvonalon.

A baleset nem sokkal reggel 9 óra után, Mora és Orgaz települések között történt, amikor a Renfe és az Iryo vasúttársaság egy-egy szerelvénye összeütközött.

A vonatok Madridból Sevilla felé tartottak, az ütközés következtében pedig az Iryo vonatának két kocsija kisiklott.

A balesetben a Sky News közlése szerint eddig legalább 39-en vesztették életüket.

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Castilla-La Mancha regionális kormányzatának szóvivője szerint egyelőre vizsgálják a baleset körülményeit, Manuel Galan, a Toledo közelében fekvő Urda polgármestere elmondta, hogy a mentőszolgálatok arra kérték, készítsenek elő egy sportcsarnokot a sérültek fogadására.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X-en reagált a történtekre. A kormányfő együttérzését és támogatását fejezte ki az áldozatoknak, és közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a közlekedési miniszterrel, valamint Castilla-La Mancha régió elnökével. Hozzátette, hogy a mentőegységek a helyszínen dolgoznak az érintettek ellátásán és biztonságuk garantálásán, az illetékes hatóságokkal együttműködve.

A mostani tragédia már a második halálos kimenetelű nagy sebességű vasúti baleset Spanyolországban az idei évben. Január 18-án Adamuz közelében két vonat ütközött össze, miután az egyik szerelvény kisiklott, és a szembejövő vonat pályájára került. A tragédiában legalább 45-en meghaltak és 170-en megsérültek.

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